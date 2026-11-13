Bộ Chính trị yêu cầu thay đổi cách đánh giá hiệu quả thanh tra

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ký ban hành Nghị quyết số 32-NQ/T.Ư về đổi mới công tác thanh tra đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mới ký ban hành Nghị quyết số 32-NQ/T.Ư về đổi mới công tác thanh tra ẢNH: TTXVN

Nghị quyết xác định thanh tra là chức năng thiết yếu của quản lý nhà nước, công cụ quan trọng để kiểm soát việc thực thi quyền lực, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Theo đó, Bộ Chính trị yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện công tác thanh tra theo hướng chuyên nghiệp, liêm chính, hiện đại, hoạt động chủ yếu dựa trên dữ liệu và quản trị rủi ro; nâng cao năng lực phòng ngừa, phát hiện, cảnh báo sớm và xử lý vi phạm.

Không lấy số cuộc thanh tra làm thước đo hiệu quả

Một điểm đáng chú ý của nghị quyết là yêu cầu thay đổi cách đánh giá hiệu quả công tác thanh tra. Theo đó, hiệu quả không được đánh giá chủ yếu bằng số cuộc thanh tra, số sai phạm phát hiện hay số tiền kiến nghị xử lý, mà phải căn cứ vào chất lượng kết luận, kiến nghị; kết quả thực hiện; tài sản thực tế thu hồi; mức độ khắc phục vi phạm, chấn chỉnh quản lý và hoàn thiện thể chế.

Kết luận thanh tra phải bảo đảm khách quan, chính xác, kịp thời, có tính khả thi; xác định rõ chủ thể, hành vi vi phạm, nguyên nhân, hậu quả, trách nhiệm và giải pháp khắc phục. Các kiến nghị phải nêu cụ thể cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện, thời hạn và kết quả hoàn thành.

Đáng chú ý, kết quả thực hiện kết luận thanh tra sẽ là căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, cơ quan, đơn vị. Việc theo dõi từng kết luận trên môi trường số, cập nhật tiến độ, cảnh báo quá hạn và xác định trách nhiệm của các bên liên quan cũng được đặt ra.

Nghị quyết đồng thời yêu cầu phân biệt rõ vi phạm với sai sót do bất cập của thể chế, pháp luật và những rủi ro trong đổi mới sáng tạo; kiên quyết xử lý hành vi cố ý làm trái, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đồng thời bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, đổi mới vì lợi ích chung, không có động cơ vụ lợi.

Đến năm 2030, cơ bản hình thành thanh tra dựa trên dữ liệu

Về chuyển đổi số, Bộ Chính trị yêu cầu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) có kiểm soát trong phân tích dữ liệu, nhận diện bất thường, đánh giá rủi ro, hỗ trợ lựa chọn nội dung, đối tượng thanh tra và theo dõi việc thực hiện kết luận.

Tuy nhiên, kết quả phân tích tự động phải được kiểm chứng bằng tài liệu, chứng cứ hợp pháp, không được sử dụng làm căn cứ duy nhất để kết luận vi phạm. Người có thẩm quyền phải chịu trách nhiệm về quyết định, kết luận thanh tra.

Nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2030 hoàn thiện đồng bộ pháp luật và cơ chế vận hành hệ thống thanh tra; phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và trách nhiệm giữa thanh tra với các cơ quan kiểm tra, giám sát, kiểm toán, điều tra; cơ bản hình thành phương thức thanh tra dựa trên dữ liệu, phân tích, dự báo và quản trị rủi ro.

Tầm nhìn đến năm 2045, xây dựng ngành thanh tra liêm chính, hiện đại, có năng lực cao trong phân tích, dự báo và quản trị rủi ro, phát huy vai trò là thiết chế kiểm soát quyền lực, góp phần nâng cao chất lượng quản trị quốc gia.