Bộ Công an ban hành đề thi tham khảo kỳ thi đánh giá năm 2024

Ngày 25.4, Trưởng ban chỉ đạo Công tác đề thi đánh giá của Bộ Công an đã có quyết định số 1535/QĐ-BCĐ ban hành đề thi tham khảo kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2024. Việc ban hành đề thi tham khảo này nhằm giúp thí sinh có nguyện vọng đăng ký tham gia kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2024 có căn cứ để nghiên cứu, ôn tập phù hợp.



Thí sinh dự thi bài thi đánh giá năm 2023 của Bộ Công an tại Học viện An ninh nhân dân TRUNG HIẾU

Dưới đây là 2 mã đề thi tham khảo mà Ban chỉ đạo Công tác đề thi đánh giá của Bộ Công an vừa ban hành:

Mã đề thi CA1 (phần thi trắc nghiệm và tự luận toán).

Mã đề thi CA2 (phần thi trắc nghiệm và tự luận văn).

Kỳ thi đánh giá năm 2024 của Bộ Công an sẽ diễn ra ngày 7.7. Thí sinh chọn một trong 2 mã bài thi để dự thi.

Cấu trúc bài thi đánh giá của Bộ Công an năm 2024 gồm 2 phần: phần trắc nghiệm (lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và ngôn ngữ Anh); phần tự luận (toán hoặc ngữ văn, tùy theo mã đề). Tổng thời gian làm bài 180 phút. Thí sinh dự thi trực tiếp viết bài thi lên giấy thi.

Năm nay, Bộ Công an tiếp tục giữ nguyên 3 phương thức xét tuyển đối với tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới. Phương thức 1 là tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD-ĐT và quy định của Bộ Công an; phương thức 2 là xét tuyển thẳng kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả học tập THPT. Phương thức 3 là kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an.

Công thức tính điểm xét tuyển vẫn áp dụng cách tính tổng điểm của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển, chiếm tỷ lệ 40%; điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an được quy về thang điểm 30, chiếm tỷ lệ 60%).