Bộ Công an bắt nhiều lãnh đạo ở Thái Nguyên liên quan vụ mỏ than Minh Tiến

Trao đổi với Thanh Niên tối 24.12, một lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên xác nhận, lãnh đạo Sở TN-MT tỉnh Thái Nguyên, Huyện ủy Phú Bình cùng một số cán bộ của Sở Công thương tỉnh Thái Nguyên, Sở TN-MT tỉnh Thái Nguyên đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt tạm giam để điều tra do có liên quan đến sai phạm ở mỏ than Minh Tiến (H.Đại Từ).

Cũng theo vị lãnh đạo này, 6 người đã bị bắt gồm: ông Nguyễn Thế Giang, Phó giám đốc Sở TN-MT tỉnh Thái Nguyên; ông Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Thái Nguyên; ông Nguyễn Ngô Quyết, Bí thư Huyện ủy Phú Bình, nguyên Giám đốc Sở Công thương tỉnh Thái Nguyên. 3 người còn lại đều là lãnh đạo cấp phòng của Sở Công thương, Sở TN-MT tỉnh Thái Nguyên.

“Những người này đã bị Bộ Công an bắt giữ từ tháng 6, tất cả đều liên quan đến các sai phạm xảy ra ở mỏ than Minh Tiến”, vị lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên nói.

Thông tin tìm hiểu của Thanh Niên, nhiều tháng nay, dư luận tại các cơ quan nói trên đã xôn xao bàn tán khi một số cán bộ, lãnh đạo “vắng mặt bất thường trong nhiều ngày, không đến cơ quan làm việc”.

Đến ngày 21.12, dư luận tại tỉnh Thái Nguyên tiếp tục xôn xao khi một số lãnh đạo của Huyện ủy Phú Bình, Sở TN-MT tỉnh Thái Nguyên đều có tên trong danh sách bị Ủy ban Kiểm tra T.Ư kỷ luật và đề nghị kỷ luật.





Trong đó, Ủy ban Kiểm tra T.Ư quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Thế Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó giám đốc Sở TN-MT tỉnh Thái Nguyên

Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra T.Ư đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Nguyễn Thanh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Thái Nguyên; ông Nguyễn Ngô Quyết, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Phú Bình, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Công thương tỉnh Thái Nguyên.

Trước đó, ngày 27.8.2021, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, buôn lậu, tham nhũng (C03), Bộ Công an đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 12 bị can để điều tra về tội "vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên".

Trong vụ án này, lực lượng công an đồng loạt kiểm tra 21 bãi than của các doanh nghiệp nằm rải rác tại TX.Kinh Môn (Hải Dương), phát hiện các bãi than này có dấu hiệu nhập lậu, khai thác lậu với tổng khối lượng khoảng 2,5 triệu tấn. Đường dây than lậu này liên quan đến Công ty cổ phần Yên Phước, có mỏ than Minh Tiến, nằm trên địa phận xã Na Mao (H.Đại từ) và xã Minh Tiến (H.Đại Từ).

Mỏ than Minh Tiến bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2018, có nhiều lần bị UBND tỉnh Thái Nguyên ra quyết định xử phạt hành chính vì có nhiều hành vi vi phạm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống người dân xung quanh mỏ than.