Bộ Công an biểu dương hành động giúp dân của Công an xã Hòa Quang Bắc

Ngày 22.7, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an, có thư khen, biểu dương hành động tận tụy cứu giúp nhân dân trong tình huống nguy hiểm của Công an xã Hòa Quang Bắc (H.Phú Hòa, Phú Yên).

Trước đó, lúc 11 giờ 15 ngày 19.7, Công an xã Hòa Quang Bắc nhận được tin báo có 4 người dân làm rẫy tại xã Hòa Quang Bắc bị ong đốt, trong đó có 2 người rơi vào trạng thái nguy kịch, mất ý thức, nếu không được cấp cứu kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Công an xã Hòa Quang Bắc phân công thiếu tá Đào Bá Mai Lâm và trung úy Trần Trọng Luật mang theo thiết bị y tế và các vật dụng cần thiết, cùng với lực lượng quân sự địa phương nhanh chóng đến hiện trường, tiến hành sơ cứu, khiêng 2 nạn nhân băng 2 km rừng núi, đồi dốc đến bệnh viện cấp cứu kịp thời. Ngày 20.7, các nạn nhân đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe ổn định.

"Việc làm của Công an xã Hòa Quang Bắc đã tô thắm hình ảnh người Công an nhân dân, là điển hình cho phương châm hành động của lực lượng Công an nhân dân “khi dân cần, khi dân khó có công an”, nhất là trong thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về triển khai lực lượng công an xã chính quy, góp phần khẳng định tầm quan trọng của lực lượng công an cơ sở trong bảo đảm an ninh, trật tự, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân", thư khen nêu rõ.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Lương Tam Quang biểu dương lực lượng Công an xã Hòa Quang Bắc và cá nhân thiếu tá Đào Bá Mai Lâm, trung úy Trần Trọng Luật. Bộ trưởng đề nghị Công an tỉnh Phú Yên có hình thức khen thưởng xứng đáng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.