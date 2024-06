Bộ Công an bổ nhiệm Phó thủ trưởng Thường trực Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận

Ngày 18.6, thay mặt Bộ trưởng, trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an ký quyết định bổ nhiệm chức danh tư pháp Phó thủ trưởng Thường trực Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đối với thượng tá Ung Chiêu Thành, Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận.

Đại tá Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận chỉ định bổ sung thượng tá Ung Chiêu Thành vào Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025. NHƯ Ý

Trước đó, ngày 15.5, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận đã điều động, luân chuyển thượng tá Ung Chiêu Thành, Trưởng công an H.Đức Linh, đến nhận nhiệm vụ Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận (PC01).

Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận cũng có quyết định chỉ định bổ sung thượng tá Ung Chiêu Thành vào ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thượng tá Ung Chiêu Thành, 49 tuổi, quê quán xã Hàm Chính, H.Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận), từng làm Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC02); sau đó được Công an tỉnh Bình Thuận điều động và bổ nhiệm chức vụ Trưởng công an H.Đức Linh.