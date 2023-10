Bộ Công an cảnh báo 7 tuyến cao tốc xây 'chưa đạt chuẩn', mất an toàn

Bộ Công an vừa có văn bản gửi Bộ GTVT đề nghị khắc phục những bất hợp lý về tổ chức giao thông trên các tuyến cao tốc.

Rạn nứt, hằn lún trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai đầu năm 2022 C.T.V

Theo báo cáo, Bộ GTVT và các đơn vị liên quan đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ 11 tuyến cao tốc liên tỉnh và đoạn La Sơn - Cam Lộ (tỉnh Thừa Thiên - Huế và Quảng Trị) để đưa vào khai thác, sử dụng.

Tuy nhiên, theo Bộ Công an, trong quá trình khai thác, sử dụng, có một số tuyến đường chất lượng chưa đảm bảo, bị xuống cấp, tổ chức giao thông bất hợp lý. Một số tuyến chưa bảo đảm theo đúng tiêu chuẩn cao tốc ngay từ khi xây dựng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Qua khảo sát toàn bộ các tuyến cao tốc và đoạn La Sơn - Cam Lộ đang khai thác, sử dụng, Bộ Công an đã phát hiện 7 đoạn, tuyến cao tốc chưa bảo đảm các tiêu chuẩn an toàn đường cao tốc ngay từ khi xây dựng, đưa vào khai thác, sử dụng.

Cụ thể như không có dải phân cách cứng, không có làn dừng xe khẩn cấp hoặc có nhưng chưa bảo đảm bề rộng tiêu chuẩn, không đảm bảo hệ thống chiếu sáng ban đêm, tầm nhìn hạn chế... Trên một số tuyến đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng và nhiều vụ va chạm khác, nhất là một số tuyến mới đưa vào khai thác.

Đơn cử, các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Nha Trang - Cam Lâm, Trung Lương - Mỹ Thuận có 4 làn đường xe chạy, có dải phân cách giữa nhưng không có làn dừng xe khẩn cấp trên tuyến mà 4 - 5 km mới bố trí một điểm dừng xe khẩn cấp.

Bộ Công an cũng đánh giá tổ chức giao thông trên các tuyến còn nhiều tồn tại, bất hợp lý. Cụ thể là thiếu người trực chốt, hệ thống hàng rào còn nhiều vị trí chưa khép kín nên người dân vẫn có thể vào đi bộ, đi xe mô tô, xe ba gác vào cao tốc, gia súc cũng đi trên cao tốc, như tuyến Hà Nội - Thái Nguyên; Hà Nội - Lào Cai; Trung Lương - Mỹ Thuận; Vĩnh Hảo - Phan Thiết - Dầu Giây).

Hoặc vừa khai thác hoạt động giao thông vừa thi công, thậm chí còn tháo dỡ hộ lan để phương tiện chở vật liệu đi từ cao tốc xuống đường gom, thi công đường gom gây bụi làm cản trở, che khuất tầm nhìn của lái xe (tuyến Nha Trang - Cam Lâm), tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Cá biệt, cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây (Km25+300-Km25+400) bị ngập sâu do mưa ngày 29.7 làm phương tiện không lưu thông được, gây ùn tắc kéo dài.

Nhiều cao tốc xuống cấp, hằn lún nhưng chậm sửa chữa

Một số tuyến đường trong quá trình khai thác, sử dụng chất lượng bị xuống cấp, hằn lún, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông nhưng chậm trễ trong việc khắc phục, sửa chữa như cao tốc Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội - Thái Nguyên, đoạn La Sơn - Cam Lộ.

Tuyến cao tốc Hà Nội - Lào Cai sau thời gian dài khai thác, thu phí (từ năm 2014), mặc dù lưu lượng tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đoạn Yên Bái - Lào Cai vẫn chưa tiến hành đầu tư mở rộng lên 4 - 6 làn xe theo đúng phê duyệt. Báo cáo Bộ Công an

Đối với những đoạn, tuyến không có dải phân cách cứng ở giữa luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông; những tuyến không có làn dừng khẩn cấp khi xảy ra sự cố, tai nạn giao thông thì lực lượng chức năng khó tiếp cận điểm xảy ra vụ việc để xử lý ngay, nguy cơ cao gây tai nạn giao thông liên hoàn và ùn tắc giao thông kéo dài...

Để khắc phục, Bộ Công an đề nghị Bộ GTVT chỉ đạo các đơn vị liên quan khắc phục các bất cập về tổ chức giao thông trên các tuyến; xây dựng lộ trình cụ thể nâng cấp, cải tạo 7 tuyến cao tốc chưa đạt tiêu chuẩn an toàn đường cao tốc; triển khai xây dựng trung tâm quản lý, điều hành giao thông đối với các tuyến đang khai thác.

Đối với các tuyến đã được lắp đặt hệ thống camera giám sát, Bộ Công an đề nghị có phương án kết nối với Trung tâm thông tin chỉ huy của Cục Cảnh sát giao thông và phối hợp khai thác hệ thống camera để phục vụ công tác giám sát, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, xử lý vi phạm qua hình ảnh, xử lý tình huống phức tạp về trật tự, an toàn giao thông trên tuyến.