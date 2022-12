Bộ Công an đã cấp 76,5 triệu thẻ CCCD gắn chip

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) cho biết, qua một năm triển khai thực hiện "Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030" (Đề án 06), cơ quan chức năng đã hoàn thành đưa 21/25 dịch vụ công thiết yếu liên quan đến người dân, 8/28 dịch vụ công theo Quyết định số 422/2022 của Thủ tướng trên môi trường điện tử.

Trong số này, một số dịch vụ có tỷ lệ người dân hưởng ứng tham gia cao như: xác nhận CMND 9 số tỷ lệ 100%; thông báo lưu trú tỷ lệ 98,3%; thủ tục làm con dấu mới tỷ lệ 90,8%; cấp hộ chiếu đạt tỷ lệ 62%...

Riêng ngành công an đã cung cấp 227/227 dịch vụ công trực tuyến. Nhiều nội dung được người dân đón nhận, điển hình là dịch vụ cấp hộ chiếu, đăng ký xe, các thủ tục về cư trú...

Hiện nay, cơ quan chức năng đang triển khai thí điểm 2 dịch vụ công liên thông tại Hà Nội và Hà Nam gồm: đăng ký khai sinh - thường trú - cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng phí.

Hiệu quả mang lại đã cắt giảm tối thiểu 9 loại giấy tờ và 6 trường thông tin bị trùng lặp. Người dân chỉ khai báo thông tin 1 lần để giải quyết 3 thủ tục hành chính, giảm thời gian giải quyết và giảm thời gian đi lại.

Thống kê từ Bộ Công an cho thấy, việc đẩy mạnh triển khai các dịch vụ công trực tuyến mang lại hiệu quả rất lớn, tiết kiệm chi phí. Chỉ tính riêng việc đăng ký thi trực tuyến đã tiết kiệm 50 tỉ đồng kinh phí mua hồ sơ, ảnh thẻ cho học sinh, sinh viên, cha mẹ không phải nghỉ làm để nộp hồ sơ; giảm thiểu áp lực với an toàn giao thông trong thời gian cao điểm.

Lợi ích mang lại còn là sự tiết kiệm nhân lực, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời góp phần giảm tiếp xúc giữa người dân và cán bộ cơ quan nhà nước, góp phần giảm “tham nhũng vặt”.





Vẫn theo Bộ Công an, tính đến ngày 22.12, toàn quốc đã phê duyệt hơn 17 triệu tài khoản định danh điện tử cho công dân, cấp hơn 76,5 triệu thẻ CCCD gắn chip.

Thẻ CCCD cùng với tài khoản định danh điện tử đã mang lại nhiều tiện ích, giảm nhiều loại giấy tờ cho người dân, tạo nền tảng để triển khai các tiện ích về dịch vụ công và phát triển kinh tế - xã hội.

Điển hình, ứng dụng CCCD gắn chip tích hợp thông tin thẻ BHYT phục vụ khám chữa bệnh tại 94% cơ sở y tế trên toàn quốc, tiết kiệm tiền in thẻ BHYT giấy 24,7 tỉ đồng so với năm 2021.

Hay như việc tích hợp thông tin thẻ ATM vào CCCD gắn chip phục vụ rút tiền tại cây ATM cũng tiết kiệm chi phí in thẻ cho các tổ chức ngân hàng khoảng 50.000 đồng/thẻ, bảo đảm xác thực, đảm bảo chính xác danh tính, phòng chống rủi ro, gian lận; đẩy mạnh các ứng dụng phục vụ triển khai thanh toán không dùng tiền mặt...

Đối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thời điểm hiện tại đã kết nối chính thức với 12 đơn vị bộ, ngành, 1 doanh nghiệp nhà nước, 3 doanh nghiệp viễn thông và 35 địa phương; 4 bộ, ngành đã triển khai số hóa, tạo lập dữ liệu dùng chung.

Cơ quan chức năng tiếp nhận tổng 819,3 triệu yêu cầu tra cứu, xác thực, đồng bộ thông tin; trong đó 572,9 triệu yêu cầu có thông tin đúng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Năm 2023, dứt khoát phải xây dựng Trung tâm Dữ liệu quốc gia

Tại hội nghị sơ kết 1 năm triển khai Đề án 06 diễn ra sáng 25.12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành tập trung hoàn thành và triển khai 53 dịch vụ công thiết yếu (tại Đề án 06 và Quyết định 422 của Thủ tướng), nhất là 10 dịch vụ công đã quá hạn trong năm 2022.

Đồng thời, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã cung cấp trên môi trường mạng, kết nối các dịch vụ công trực tuyến với Cổng Dịch vụ công quốc gia; đẩy mạnh thương mại điện tử, thanh toán các dịch vụ, chi trả trợ cấp xã hội, hỗ trợ an sinh xã hội không dùng tiền mặt, xác thực tài khoản ngân hàng.

Thủ tướng lưu ý các bộ, ngành, địa phương cần phối hợp chặt chẽ, tập trung cho nhiệm vụ tích hợp và chia sẻ, kết nối dữ liệu. Trong năm 2023, dứt khoát phải xây dựng Trung tâm Dữ liệu quốc gia. Đây là tài sản của quốc gia chứ không phải của bộ, ngành nào nhưng giao Bộ Công an chủ trì về cơ sở vật chất, không bảo thủ, không cát cứ, không cục bộ, đồng thời thiết kế các công cụ bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, quyền công dân theo hiến pháp và các quy định của pháp luật.

Cùng đó, rà soát, đánh giá an toàn thông tin, an ninh mạng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu; khẩn trương khắc phục những hạn chế, bất cập về lỗ hổng bảo mật, tình trạng lộ, lọt thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân...