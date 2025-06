Bộ Công an đề xuất cấp vốn 100 tỉ để lập quỹ về tai nạn giao thông

Giám đốc quỹ là Cục trưởng Cục CSGT

Theo quy định tại dự thảo, cơ quan quản lý quỹ sẽ là bộ máy của cơ quan chuyên môn tham mưu giúp Bộ Công an quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Cơ quan quản lý quỹ gồm có giám đốc, các phó giám đốc, kế toán trưởng, cán bộ, chiến sĩ làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Trong đó, giám đốc quỹ là Cục trưởng Cục CSGT. Các phó giám đốc do Bộ trưởng Bộ Công an quyết định theo đề nghị của giám đốc. Kế toán trưởng, cán bộ, chiến sĩ kiêm nhiệm do giám đốc quỹ quyết định theo quy định của pháp luật.