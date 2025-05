Người dân vô tư chạy xe máy ngược chiều bất chấp tai nạn giao thông

Đến 13 giờ ngày 13.5, Đội CSGT An Sương (Phòng CSGT Công an TP.HCM) giải quyết xong hiện trường vụ xe tải cuốn xe máy vào gầm trên đường Đặng Thúc Vịnh (xã Đông Thạnh).

Hiện trường va chạm xe tải với xe máy ẢNH: TRẦN KHA

Theo thông tin ban đầu, hơn 11 giờ cùng ngày, xe tải biển số 51C - 495.xx chạy trên đường Lê Văn Khương, hướng từ đường Đỗ Mười về cầu Rạch Tra.

Khi đến giao lộ đường Đặng Thúc Vịnh (xã Đông Thạnh, H.Hóc Môn), tài xế cho xe rẽ trái để vào đường này thì xảy ra va chạm với xe máy biển số 59V2 - 830.xx do người đàn ông khoảng 50 tuổi cầm lái (chưa rõ hướng di chuyển).

Sau va chạm, chiếc xe máy nằm kẹt dưới gầm xe tải, hư hỏng. Người đàn ông chạy xe máy bị thương nặng được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng xã Đông Thạnh cùng Đội CSGT An Sương giải quyết hiện trường, công an tiến hành trích xuất camera an ninh quanh khu vực để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ va chạm xe tải và xe máy.

Xe máy hư hỏng sau va chạm ẢNH: TRẦN KHA

Nhiều người chạy xe máy ngược chiều băng qua giao lộ Đặng Thúc Vịnh - Lê Văn Khương ẢNH: TRẦN KHA

Người dân phản ánh, hằng ngày, có rất nhiều người chạy xe máy từ đường Đặng Thúc Vịnh 4 ra đường Đặng Thúc Vịnh (xã Đông Thạnh, H.Hóc Môn). Thay vì rẽ phải để di chuyển đúng chiều thì nhiều người lại rẽ trái di chuyển ngược chiều đến giao lộ Đặng Thúc Vịnh - Lê Văn Khương, gây nên cảnh lộn xộn, mất an toàn giao thông.

Trên thực tế đã xảy ra nhiều vụ va chạm ngay tại khu vực này do người dân không chấp hành luật giao thông, di chuyển ngược chiều.

Theo PV Thanh Niên ghi nhận, tại thời điểm cơ quan chức năng có mặt bảo vệ hiện trường vụ va chạm xe tải và xe máy nói trên, tình trạng người dân chạy xe máy ngược chiều tại đây vẫn tái diễn.

Lực lượng chức năng đã yêu cầu các trường hợp chạy xe máy ngược chiều dừng xe, kiểm tra giấy tờ, nhắc nhở người tham gia giao thông không được tái phạm, tuân thủ luật giao thông.