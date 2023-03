Ngày 9.3, Bộ Tư pháp công bố tài liệu họp thẩm định luật luật CCCD (sửa đổi). Luật này do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, dự kiến có hiệu lực thi hành kể từ 1.7.2024, thay thế cho luật CCCD năm 2014 đang có hiệu lực.



Trong hồ sơ dự thảo, Bộ Công an đề xuất hàng loạt quy định mới liên quan đến CCCD gắn chip, từ đối tượng cấp, quy trình cấp, mẫu mã cho đến giá trị thông tin của thẻ.

Bộ Công an đề xuất hàng loạt điểm mới về CCCD gắn chip TUYẾN PHAN

Bỏ vân tay, đổi quê quán thành nơi đăng ký khai sinh

Bộ Công an đề xuất thay đổi một số nội dung thể hiện trên thẻ CCCD, trong đó lược bỏ dấu vân tay (ngón trỏ trái và ngón trỏ phải) và đặc điểm nhân dạng của người được cấp thẻ.

Sửa đổi số thẻ CCCD thành số định danh cá nhân (vẫn là dãy số gồm 12 chữ số như hiện nay), quê quán thành nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú thành nơi cư trú, chữ ký của người cấp thẻ thành số định danh cá nhân từ Cục trưởng Cục Cảnh cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thành Bộ Công an.

Theo Bộ Công an, việc thay đổi, cải tiến như trên để tạo thuận lợi hơn cho công dân trong quá trình sử dụng thẻ CCCD, hạn chế việc phải cấp đổi thẻ và bảo đảm tính riêng tư của công dân. Các thông tin căn cước của công dân cơ bản sẽ được lưu trữ, khai thác, sử dụng thông qua chip điện tử trên thẻ.

Những thẻ CCCD đã cấp vẫn có giá trị sử dụng, không bị tác động bởi quy định này.

Lực lượng công an làm thủ tục cấp thẻ CCCD gắn chip cho người dân TUYẾN PHAN

Cấp CCCD cho cả trẻ em dưới 6 tuổi

Luật CCCD hiện hành quy định đối tượng được cấp thẻ CCCD là người từ đủ 14 tuổi trở lên. Trong dự thảo, Bộ Công an đề xuất mở rộng đối tượng cấp thẻ là toàn bộ công dân Việt Nam, bao gồm cả người dưới 14 tuổi (cấp theo nhu cầu).

Với công dân từ đủ 14 tuổi trở lên, trình tự, thủ tục cấp cơ bản không thay đổi so với hiện nay.

Với công dân từ đủ 6 tuổi trở lên, cha, mẹ hoặc người giám hộ đưa đến cơ quan quản lý căn cước để thu nhận đặc điểm nhân dạng và thông tin sinh trắc học như người từ đủ 14 tuổi trở lên khi thực hiện thủ tục cấp thẻ CCCD.

Với công dân dưới 6 tuổi và đã đăng ký khai sinh, cha, mẹ hoặc người giám hộ đến cơ quan quản lý căn cước và thực hiện thủ tục cấp thẻ CCCD (không thu nhận thông tin sinh trắc học).

Với công dân dưới 6 tuổi nhưng chưa đăng ký khai sinh, việc thực hiện cấp thẻ CCCD đồng thời khi đăng ký khai sinh.

Tổng đài tư vấn thông tin liên quan đến thẻ CCCD gắn chip TUYẾN PHAN

Toàn bộ CMND đã cấp sẽ hết giá trị kể từ 1.1.2025

Bộ Công an đề xuất toàn bộ chứng minh nhân dân (CMND) đã được cấp sẽ chỉ còn giá trị sử dụng đến hết ngày 31.12.2024, thay vì 15 năm kể từ ngày cấp như quy định hiện hành.

Các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ CMND vẫn nguyên hiệu lực pháp luật. Cơ quan quản lý nhà nước không được quy định các thủ tục về thay đổi, điều chỉnh thông tin liên quan đến CMND, thẻ CCCD trong các giấy tờ đã cấp.

Theo Bộ Công an, tính đến nay, bộ này đã cấp được gần 80 triệu thẻ CCCD cho người đủ điều kiện cấp thẻ. Vì vậy, việc quy định thời hạn hết giá trị sử dụng của CMND như đã nêu cơ bản không tác động đến công dân.

Quy định này sẽ hạn chế việc tiếp tục sử dụng CMND cũ, có tính bảo mật không cao bằng thẻ CCCD và không có nhiều tiện ích; đồng thời thúc đẩy người dân thay đổi thói quen bằng việc sử dụng thẻ CCCD gắn chip điện tử.

Bộ Công an đề xuất thẻ CCCD có thể tích hợp cả thẻ BHYT, giấy phép lái xe, đăng ký kết hôn... TUYẾN PHAN

Tích hợp thẻ BHYT, giấy phép lái xe

Vẫn theo dự thảo, Bộ Công an đề xuất thẻ CCCD có thể tích hợp một số thông tin như thẻ BHYT, sổ BHXH, giấy phép lái xe, giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn hoặc giấy tờ khác do Thủ tướng quyết định.

Các thông tin tích hợp vào thẻ CCCD sẽ được khai thác thông qua sử dụng thiết bị chuyên dụng, có giá trị tương đương như việc cung cấp thông tin hoặc sử dụng các giấy tờ có chứa thông tin đó trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công và giao dịch dân sự, kinh tế, thương mại khác.

Trường hợp thông tin in, lưu trữ trong bộ phận lưu trữ được mã hóa của thẻ CCCD khác so với thông tin được tích hợp trong CCCD điện tử do đã có sự thay đổi, biến động, điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước thì cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng thông tin trong CCCD điện tử.