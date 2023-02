Bộ Công an đề xuất nâng tuổi nghỉ hưu cho sĩ quan

Thêm 1 thượng tướng, 5 thiếu tướng

Theo hồ sơ dự luật được Chính phủ công bố để lấy ý kiến, Bộ Công an đề nghị sửa đổi điều 25 luật Công an nhân dân hiện hành, bổ sung 6 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng trong lực lượng công an.



Chiến sĩ lực lượng cảnh sát cơ động thuộc Bộ Công an đang tập luyện ĐÌNH HUY

Trong đó, 1 vị trí có cấp hàm cao nhất là thượng tướng, nâng tổng số vị trí cấp hàm thượng tướng trong lực lượng công an lên 7 người, dành cho sĩ quan công an biệt phái được phê chuẩn chức vụ chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh Quốc hội.

Theo Bộ Công an, luật hiện hành chỉ phong hàm thượng tướng cho thứ trưởng Bộ Công an, số lượng tối đa không quá 6 người. Tuy nhiên, hiện nay, có 1 thứ trưởng Bộ Công an biệt phái được phê chuẩn làm chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh Quốc hội nên phải bổ sung.

Hiện, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh Quốc hội khóa XV (từ năm 2021) là ông Lê Tấn Tới. Trước đó, ông Tới là Thứ trưởng Bộ Công an. Ông Tới vừa được thăng quân hàm trung tướng vào 12.2022.

Ngoài vị trí nói trên, Bộ Công an cũng đề xuất bổ sung 5 vị trí có cấp hàm thiếu tướng, nâng tổng số vị trí có cấp hàm cao nhất là thiếu tướng trong lực lượng công an từ 157 lên 162.

Theo lý giải của Bộ Công an thì hiện vẫn còn thủ trưởng của một số đơn vị tương đương cấp cục chưa được quy định có trần cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng. Điều này tạo ra sự thiếu đồng bộ, thống nhất trong quy định về cấp bậc hàm đối với các chức vụ, chức danh tương đương.

Bộ Công an cũng dẫn chứng hiện các hiệu trưởng Trường đại học Cảnh sát nhân dân, Trường đại học An ninh nhân dân chỉ có cấp bậc hàm cao nhất là đại tá là chưa phù hợp khi giám đốc Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân, Học viện Chính trị Công an nhân dân… có cấp hàm trung tướng.

Ngoài ra, theo quy định thì 2 trợ lý của ủy viên Bộ Chính trị được hưởng chế độ tương đương tổng cục trưởng (có cấp hàm thiếu tướng). Tuy nhiên, hiện nay, chỉ mới có 1 trợ trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an được quy định có cấp bậc hàm thiếu tướng.

Bộ Công an cũng đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định cụ thể vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là trung tướng, thiếu tướng chưa được quy định cụ thể trong luật; đồng thời quy định cấp bậc hàm cấp tướng đối với đơn vị được thành lập mới

Nâng độ tuổi nghỉ hưu

Ngoài nội dung trên, Bộ Công an cũng đề xuất sửa đổi bổ sung quy định về hạn tuổi phục vụ của sĩ quan, hạ sĩ quan công an theo hướng nâng hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan, hạ sĩ quan công an nhân dân lên thêm 2 tuổi.

Riêng đối với nữ sĩ quan có cấp bậc hàm đại tá thì tăng 5 tuổi, từ 55 tuổi lên 60 tuổi; thượng tá tăng 3 tuổi từ 55 lên 58 tuổi; cấp tướng giữ nguyên mức 60 tuổi.

Theo đó, hạ sĩ quan sẽ được nâng hạn tuổi phục vụ cao nhất từ 45 lên 47 tuổi, cấp úy nâng từ 53 lên 55 tuổi; cấp thiếu tá, trung tá nâng nâng từ 55 lên 57 tuổi với nam, 53 lên 55 với nữ; thượng tá nâng từ 56 lên 58 tuổi với nam, 55 lên 58 tuổi với nữ; đại tá nâng từ 60 - 62 tuổi với nam, từ 55 lên 60 tuổi với nữ; cấp tướng nâng lên 62 tuổi với nam và 60 tuổi với nữ.

Bộ Công an cũng đề xuất lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu mới trong lực lượng công an là mỗi 3 tháng đối với nam và 4 tháng đối với nữ. Riêng sĩ quan, hạ sĩ quan có hạn tuổi phục vụ cao nhất dưới 60 tuổi đối với nam (đại tá), dưới 55 tuổi đối với nữ (thiếu tá, trung tá) thì tăng ngay 2 tuổi, không theo lộ trình nêu trên.

Thời điểm tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất bắt đầu từ năm 2021 nhưng không áp dụng đối với trường hợp đã nghỉ công tác trước ngày luật sửa đổi có hiệu lực thi hành.

Tương ứng với việc tăng tuổi nghỉ hưu, Bộ Công an cũng đề xuất sửa đổi các quy định về trường hợp kéo dài thời hạn phục vụ đối với các trường hợp đặc biệt, trường hợp là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia cao cấp lên không quá 62 với nam và 60 với nữ theo độ tuổi phục vụ cao nhất trong lực lượng công an.