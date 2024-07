Bộ Công an đề xuất phạt đến 20 triệu nếu cố ý làm lộ bí mật công dân

Bộ Công an đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 144/2021 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; PCCC, cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình.



Mua bán dữ liệu trái phép, phạt đến 40 triệu

Tại dự thảo, Bộ Công an đề xuất mức phạt 4 - 6 triệu đồng đối với các hành vi làm sai lệch sổ sách, hồ sơ, giấy tờ, tài liệu, dữ liệu và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú, Cơ sở dữ liệu căn cước.

Khai thác, sử dụng dữ liệu, thông tin về công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú, Cơ sở dữ liệu căn cước nhưng không được sự đồng ý của cơ quan quản lý nhà nước về căn cước và chủ thể dữ liệu theo quy định của pháp luật…

Mức phạt 10 - 20 triệu đồng được áp dụng đối với các hành vi cung cấp, khai thác trái phép, trái thẩm quyền thông tin về công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú, Cơ sở dữ liệu căn cước, hệ thống định danh và xác thực điện tử.

Cố ý làm lộ bí mật thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú, Cơ sở dữ liệu căn cước, hệ thống định danh và xác thực điện tử.

Mức phạt 30 - 40 triệu đồng áp dụng đối với các hành vi truy nhập trái phép, làm thay đổi, xóa, hủy, phát tán hoặc thực hiện các hoạt động khác liên quan đến xử thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú, Cơ sở dữ liệu căn cước, hệ thống định danh và xác thực điện tử.

Sản xuất, đưa vào sử dụng công cụ, phương tiện, phần mềm hoặc có hành vi khác gây cản trở, rối loạn hoạt động của cơ sở hạ tầng thông tin Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước, hệ thống định danh và xác thực điện tử.

Khai thác, chia sẻ, mua, bán, trao đổi, chiếm đoạt, sử dụng trái phép thông tin, dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú, Cơ sở dữ liệu căn cước, hệ thống định danh và xác thực điện tử…

Cho thuê tài khoản định danh điện tử, phạt đến 6 triệu

Đáng chú ý, dự thảo do Bộ Công an soạn thảo bổ sung quy định xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định về cấp định danh và xác thực điện tử; sử dụng ứng dụng định danh và xác thực điện tử.

Trong đó, phạt tiền từ 1 - 2 triệu đồng đối với các hành vi chiếm đoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử của cá nhân; cung cấp thông tin về danh tính điện tử giả để được định danh cá nhân.

Mức phạt 2 - 4 triệu đồng áp dụng đối với các hành vi làm giả, sử dụng giấy tờ, tài liệu, dữ liệu giả để được cấp tài khoản định danh điện tử; cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật để được cấp tài khoản định danh điện tử; cung cấp thông tin về danh tính điện tử giả để được định danh tổ chức.

Mức phạt 4 - 6 triệu đồng được áp dụng đối với các hành vi làm giả tài khoản nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự; sử dụng tài khoản định danh điện tử giả; chiếm đoạt tài khoản định danh điện tử của tổ chức.

Ngoài ra, còn có mua, bán, thuê, cho thuê tài khoản định danh điện tử; mượn, cho mượn tài khoản định danh điện tử để người khác thực hiện hành vi trái quy định của pháp luật.

Mức phạt cao nhất là 6 - 10 triệu đồng được áp dụng đối với các hành vi sử dụng tài khoản định danh điện tử vào hoạt động, giao dịch trái quy định của pháp luật; xâm phạm đến an ninh, quốc phòng, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân…