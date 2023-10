Bộ Công an đề xuất tên gọi mới cho bảo vệ dân phố

Bộ Công an đang chủ trì soạn thảo dự án luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở.



Bộ này đề xuất thống nhất công an xã bán chuyên trách, bảo vệ dân phố và tổ trưởng, tổ phó dân phòng thành một lực lượng có tên gọi là "lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở".

Có những nhiệm vụ, quyền hạn gì?

Theo dự thảo của Bộ Công an, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở được thành lập trên nguyên tắc tự nguyện. Công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, không phân biệt giới tính, đủ tiêu chuẩn và có đơn đề nghị tham gia thì được xem xét, tuyển chọn.

Lực lượng này được trang bị công cụ hỗ trợ, sổ sách, phương tiện, thiết bị cần thiết; sử dụng trang phục, huy hiệu, biển hiệu, giấy chứng nhận… để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở do chủ tịch UBND cấp xã công nhận chức danh; có nhiệm vụ phối hợp, hỗ trợ lực lượng công an trong công tác bảo đảm ANTT, an toàn xã hội trên địa bàn cấp xã.

Ví dụ, lực lượng sẽ thu thập, đánh giá về tình hình mâu thuẫn xã hội, gây rối trật tự công cộng, tình hình hoạt động của bị can, bị cáo được áp dụng biện pháp tại ngoại… để báo cáo với công an xã.

Lực lượng còn tham gia phổ biến, tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật về bảo đảm ANTT, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thực hiện quy định về phòng, chống thiên tai, phòng cháy, chữa cháy.

Vẫn theo đề xuất của Bộ Công an, lực lượng được quyền bắt người phạm tội quả tang, người đang bị truy nã; tham gia phối hợp, hỗ trợ lực lượng chức năng truy bắt người phạm tội đang bị truy nã, trốn thi hành án phạt tù đang lẩn trốn trên địa bàn.

Khi bắt giữ, lực lượng sẽ tước vũ khí, hung khí của người bị bắt, bảo quản tài liệu, đồ vật có liên quan, bảo vệ hiện trường và giải ngay người bị bắt đến cơ quan có thẩm quyền hoặc báo cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

Số lượng khoảng bao nhiêu người?

Thiếu tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp (Bộ Công an), cho biết về bản chất lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở không phải là một lực lượng mới mà chỉ là kiện toàn 3 lực lượng hiện đang có.

Việc kiện toàn này sẽ không phát sinh về con người cũng như ngân sách so với hiện hành. Chức năng, nhiệm vụ của lực lượng cơ bản giữ nguyên như trước đây; nay thống nhất về một đầu mối để nâng cao hiệu quả làm việc cũng như công tác quản lý, điều hành.

Theo dự thảo của Bộ Công an, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở được bố trí thành tổ ANTT tại đơn vị hành chính cấp thôn, làng, tổ dân phố và tương đương (gọi chung là thôn); bao gồm các chức danh tổ trưởng, tổ phó và tổ viên.

Thiếu tướng Phạm Công Nguyên cho hay, theo tính toán từ Bộ Công an, mỗi đơn vị hành chính cấp thôn có thể bố trí một tổ ANTT với 3 hoặc nhiều hơn 3 thành viên, do chính quyền địa phương quy định.

Số liệu mới nhất của Bộ Nội vụ cho thấy, cả nước hiện có hơn 80.000 đơn vị hành chính cấp thôn. Như vậy, nếu nhân cơ bản với 3 người trong một tổ ANTT, số lượng người thuộc lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở sẽ khoảng 250.000 người, tùy vào tình hình thực tế.

Vẫn theo Bộ Công an soạn thảo, kinh phí và cơ sở vật chất bảo đảm cho hoạt động của lực lượng do ngân sách địa phương bảo đảm và huy động các nguồn tài chính hợp pháp khác. Trường hợp khó khăn, ngân sách T.Ư sẽ hỗ trợ.

UBND cấp xã căn cứ điều kiện thực tế của địa phương để bố trí địa điểm, nơi làm việc của lực lượng, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.