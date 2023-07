Bộ Công an đề xuất thí điểm về trừ điểm giấy phép lái xe

Bộ Công an đang lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Dự thảo này do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, trên cơ sở tách một phần từ luật Giao thông đường bộ năm 2008.



Bộ Công an cho biết đang đề xuất Chính phủ báo cáo Quốc hội Nghị quyết thí điểm về trừ điểm giấy phép lái xe đối với người vi phạm TUYẾN PHAN

Đề xuất trừ điểm giấy phép lái xe

Một nội dung được nhiều người quan tâm là đề xuất trừ điểm giấy phép lái xe đối với người vi phạm giao thông. Tuy nhiên, quy định trên đã không được đưa vào dự thảo lần này.

Theo Bộ Công an, sau khi nghiên cứu, tiếp thu ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học cũng như tham khảo kinh nghiệm quốc tế, dự thảo xác định trừ điểm giấy phép lái xe là một hình thức xử lý vi phạm hành chính, cần sửa đổi, bổ sung trong luật Xử lý vi phạm hành chính.

Do vậy, Bộ Công an đang đề xuất Chính phủ báo cáo Quốc hội Nghị quyết thí điểm về trừ điểm giấy phép lái xe đối với người vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông.

Trước đó, khi xây dựng dự án luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Bộ Công an từng đề xuất quy định mỗi giấy phép lái xe có tổng điểm là 12. Điểm của giấy phép lái xe sẽ bị trừ khi người điều khiển phương tiện vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Nếu bị trừ hết điểm, giấy phép lái xe sẽ không còn hiệu lực. Tài xế muốn được cấp giấy phép lái xe mới thì 6 tháng sau sẽ phải học và thi sát hạch như trường hợp cấp giấy phép lái xe lần đầu.

Dữ liệu về điểm giấy phép lái xe được cập nhật lên hệ thống cơ sở dữ liệu ngay sau khi hình thức xử phạt có hiệu lực thi hành. Việc trừ điểm cụ thể ra sao sẽ do Chính phủ quy định. Mọi hành vi gian lận ảnh hưởng đến kết quả trừ điểm trên giấy phép lái xe sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đề xuất trừ điểm giấy phép lái xe được kỳ vọng mang lại thuận lợi cho cả cơ quan quản lý và người dân DUY HOÀNG

Thuận lợi cho việc không phải mang giấy phép lái xe ra đường

Việc đề xuất thí điểm trừ điểm giấy phép lái xe được đánh giá là tích cực. Bởi lẽ, quy định này vừa bảo đảm việc xử lý hành vi vi phạm, vừa cho phép người vi phạm vẫn có cơ hội tiếp tục tham gia giao thông (nếu giấy phép lái xe không bị trừ hết điểm).

“Như hiện nay, nếu vi phạm các lỗi thuộc trường hợp bị tạm giữ giấy phép lái xe, tôi sẽ không thể điều khiển phương tiện tham gia giao thông cho đến khi được trả lại giấy phép lái xe. Còn nếu quy định về trừ điểm, tôi vẫn có thể điều khiển phương tiện tham gia giao thông, dĩ nhiên là sẽ ý thức về việc mình vừa bị trừ điểm, phải chú ý tuân thủ quy định để không bị trừ thêm hoặc trừ hết điểm”, anh Trần Danh Trọng (trú tại Q.Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ.

Ngoài ra, đề xuất trên còn được kỳ vọng sẽ tương thích với đề xuất của chính Bộ Công an trong dự thảo luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, về việc người dân có thể không cần mang theo giấy phép lái xe ra đường.

Theo đó, khi tham gia giao thông, người lái xe phải mang theo các loại giấy tờ như chứng nhận đăng ký xe; giấy phép lái xe; giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường… Nếu thông tin các giấy tờ này đã được đồng bộ vào tài khoản định danh điện tử, người lái xe khi tham gia giao thông không cần phải mang theo nữa.

Nhiều ý kiến bày tỏ băn khoăn nếu tài xế không mang theo giấy phép lái xe thì lực lượng CSGT sẽ xử lý vi phạm như thế nào, nhất là trường hợp hành vi vi phạm đến mức phải tạm giữ giấy phép lái xe.

Câu trả lời có lẽ đến từ đề xuất thí điểm trừ điểm giấy phép lái xe. Nếu áp dụng, người vi phạm sẽ bị trừ điểm (vì thông tin giấy phép lái xe đã được tích hợp trên hệ thống dữ liệu điện tử), thay vì CSGT phải tạm giữ giấy phép lái xe như lâu nay.