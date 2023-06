Bộ Công an đề xuất xây dựng luật PCCC mới

Để kiềm chế sự gia tăng cả về số vụ và thiệt hại do cháy gây ra, Bộ Công an cho rằng các bộ, ngành, địa phương cần chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác thẩm duyệt, nghiệm thu, thanh tra, kiểm tra an toàn PCCC và CNCH, xử lý dứt điểm các công trình vi phạm, không để xảy ra tình trạng công trình đưa vào sử dụng khi chưa được nghiệm thu về PCCC.

Bên cạnh đó là công khai các dự án, công trình vi phạm quy định về PCCC trên phương tiện thông tin đại chúng; chỉ đạo thực hiện nghiêm việc thẩm định, cấp phép xây dựng đối với các công trình thuộc đối tượng thẩm duyệt, thiết kế về PCCC, đặc biệt là các cơ sở chuyển đổi công năng có nguy cơ cháy, nổ cao, cơ sở có tập trung đông người như vũ trường, quán bar, karaoke, nhà cao tầng…

Bộ Công an cũng lưu ý việc điều tra, làm rõ nguyên nhân các vụ cháy, nổ, khởi tố, đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự các trường hợp vi phạm nghiêm trọng theo quy định; kiến nghị cơ quan chức năng, chính quyền địa phương khắc phục những sơ hở, thiếu sót, kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH…