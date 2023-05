Đại tướng Tô Lâm yêu cầu toàn quốc tăng cường PCCC trong thời tiết khắc nghiệt

Theo nội dung Công điện số 02/CĐ-BCA mới được Bộ Công an ban hành, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, tác động của hiện tượng El Nino nên dự báo từ nay đến cuối năm, nắng nóng sẽ gay gắt hơn, diện rộng hơn so với năm 2022 và là một trong những năm nắng nóng kỷ lục.



Dù điều kiện khắc nghiệt, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) vẫn nỗ lực, ngày đêm căng mình trên các tuyến đường tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn 24/24 để hoàn thành nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và phòng, chống tội phạm.

Bộ Công an vừa ban hành công điện tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và PCCC trong điều kiện khắc nghiệt TRẦN NGỌC

Bên cạnh đó, gần đây, tình hình cháy, nổ cũng đang diễn biến phức tạp, một số vụ cháy đã gây thiệt hại về người. Thời gian tới, học sinh, sinh viên nghỉ hè và nhu cầu dùng điện tăng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy, nổ tại cơ sở, hộ gia đình…, nếu không chủ động phòng ngừa thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.



Do vậy, để nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, PCCC trong bối cảnh thời tiết khắc nghiệt, đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, yêu cầu giám đốc công an các địa phương tăng cường công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền để tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả trong 2 lĩnh vực này.

Chỉ đạo lực lượng CSGT, PCCC và cứu nạn, cứu hộ chấp hành nghiêm túc các mệnh lệnh, kế hoạch công tác. Quá trình thực hiện nhiệm vụ cần chủ động phòng, chống và xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi chống đối.

Bên cạnh đó, giám đốc công an các địa phương cũng cần động viên, có chế độ, chính sách khuyến khích kịp thời cán bộ, chiến sĩ để phát huy tinh thần "vì nhân dân chiến đấu, vì nhân dân phục vụ", đã nỗ lực, cố gắng rồi cần nỗ lực, cố gắng hơn nữa; giữ gìn an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản cho nhân dân, "lấy niềm vui, hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui, là lẽ sống của mình"…

Ngoài đẩy mạnh tuyên truyền, Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu công an các tỉnh phải hoàn thành chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao tại Chỉ thị 01, từ nay đến 30.9 vận động 50% hộ gia đình tự trang bị 1 bình chữa cháy và mỗi gia đình ít nhất một người được tập huấn về kỹ năng chữa cháy, thoát nạn; hoàn thành xây dựng tổ liên gia an toàn PCCC trước ngày 30.6 và tổ chức diễn tập cho 100% tổ liên gia an toàn PCCC trong quý 3.

Bên cạnh đó, thực tập phương án chữa cháy, phương án cứu nạn, cứu hộ cho ban quản trị nhà chung cư, đơn vị quản lý nhà tập thể; vận động, hướng dẫn hộ gia đình có "chuồng cọp" mở lối ra khẩn cấp và 100% nhà từ 2 tầng trở lên có lối thoát nạn khẩn cấp thứ 2 để thoát nạn khi có cháy, nổ xảy ra.

Trong công điện, đại tướng Tô Lâm yêu cầu Cục Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an, Cục CSGT Bộ Công an tăng cường động viên cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng trực tiếp chiến đấu, làm nhiệm vụ trên các tuyến đường, hiện trường.

Phối hợp với Cục Tổ chức cán bộ Bộ Công an, Cục Kế hoạch tài chính Bộ Công an căn cứ tính chất, mức độ, có chế độ, chính sách động viên cán bộ, chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đặc biệt trong bối cảnh thời tiết khắc nghiệt hiện nay.

Đề nghị Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ có kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao tại Chỉ thị 01 và nghiên cứu, đề xuất ngày phát động để toàn quốc đồng loạt thực hiện.