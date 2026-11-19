Tại hội nghị tham vấn chính sách dự án luật An ninh hàng không diễn ra ngày 19.11, thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, nhận định ngành hàng không dân dụng Việt Nam phát triển mạnh mẽ kéo theo các nguy cơ đe dọa an ninh hàng không ngày càng đa dạng, phức tạp. Trong khi đó, thực tiễn thi hành pháp luật thời gian qua còn bộc lộ nhiều hạn chế, chưa phân định rõ trách nhiệm quản lý, phối hợp xử lý vụ việc và áp dụng biện pháp bảo đảm an ninh.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng phát biểu tại hội nghị ẢNH: CAND

Mặt khác, từ ngày 1.3.2025, Bộ Công an đã tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo đảm an ninh hàng không trên toàn quốc. Đến nay, lực lượng kiểm soát an ninh hàng không thuộc Bộ Công an đã được tổ chức tại 100% cảng hàng không, được chuẩn hóa, đào tạo bài bản và trang bị đầy đủ phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ để đảm bảo an ninh hàng không.

Từ thực tiễn này, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng cho rằng, việc ban hành một đạo luật chuyên ngành là rất cần thiết nhằm thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Đảng và Nhà nước về chiến lược an ninh quốc gia.

Báo cáo tóm tắt nội dung chính sách tại hội nghị, thiếu tướng Cao Minh Huyền, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh, cho biết, trên cơ sở tổng kết thực tiễn và rà soát pháp luật trong nước cũng như điều ước quốc tế, Bộ Công an dự kiến 4 chính sách lớn trong dự án luật.

Cụ thể, Bộ Công an sẽ hoàn thiện khung pháp lý về công tác quản lý nhà nước chuyên ngành về an ninh hàng không; xây dựng cơ chế, hoạt động bảo đảm an ninh hàng không, nhận diện và xử lý các hành vi đe dọa an ninh hàng không; xây dựng cơ chế kiểm soát chất lượng, tạo thuận lợi hàng không và quản lý rủi ro an ninh hàng không nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, phù hợp với pháp luật quốc tế; hoàn thiện cơ chế, chính sách về nguồn lực bảo đảm an ninh hàng không, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Thiếu tướng Cao Minh Huyền trình bày báo cáo tóm tắt nội dung các chính sách của dự án luật An ninh hàng không ẢNH: CAND

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu thống nhất cao về sự cần thiết ban hành luật An ninh hàng không; đóng góp nhiều ý kiến hoàn thiện các nhóm chính sách trọng tâm, bổ sung nội dung hồ sơ chính sách và nhấn mạnh việc bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với các luật khác.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng ghi nhận các ý kiến đóng góp tâm huyết, khoa học và khẳng định 4 nhóm chính sách đã cơ bản bao quát những vấn đề cấp thiết từ thực tiễn. Thứ trưởng giao Cục Quản lý xuất nhập cảnh chủ trì, phối hợp Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp cùng các đơn vị liên quan tiếp thu, giải trình đầy đủ các ý kiến; rà soát hồ sơ theo hướng có trọng tâm, đủ cơ sở lý luận, thực tiễn để khẩn trương hoàn thiện, trình lãnh đạo Bộ Công an gửi Bộ Tư pháp thẩm định đúng tiến độ.

Đồng thời, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đề nghị các bộ, ngành liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đóng góp ý kiến bằng văn bản và rà soát các quy định chuyên ngành hiện hành nhằm bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.