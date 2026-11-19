Ngày 19.11, tại Trung tâm Chỉ huy Công an thành phố Đồng Nai, Bộ Công an tổ chức hội nghị công bố kết quả chỉ số cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính trong Công an nhân dân năm 2026.

Quang cảnh hội nghị ẢNH: H.K

Hội nghị do thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì.

Về kết quả chỉ số cải cách hành chính, Bộ Công an cho biết năm 2026 có 28 công an đơn vị, địa phương xếp loại xuất sắc, tăng 3 đơn vị; 48 công an đơn vị, địa phương xếp loại tốt; 4 công an đơn vị, địa phương xếp loại khá; không có công an đơn vị, địa phương nào xếp loại hoàn thành nhiệm vụ.

Về mức độ hài lòng chung về sự phục vụ của cơ quan, đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính trong Công an nhân dân đạt 99,04%.

Bộ Công an cũng cho biết, năm 2026 là năm đầu tiên thí điểm đánh giá chỉ số cải cách hành chính đối với các học viện, trường Công an nhân dân, bệnh viện và doanh nghiệp thuộc Bộ Công an. Kết quả, chỉ số cải cách hành chính năm 2026 đạt trung bình 83,76%.

Thứ trưởng Bộ Công an: Không làm đẹp báo cáo cải cách hành chính

Phát biểu tại hội nghị, thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an đã nhấn mạnh những kết quả nổi bật trong công tác cải cách hành chính năm 2026 của lực lượng Công an nhân dân; đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế nhất định, yêu cầu công an các đơn vị, địa phương phải khẩn trương đề xuất các giải pháp khắc phục.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị ẢNH: CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

Thượng tướng Lê Văn Tuyến cũng quán triệt một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác cải cách hành chính trong Công an nhân dân thời gian tới.

Cụ thể, yêu cầu thủ trưởng công an các đơn vị, địa phương nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong hoàn thiện hệ thống pháp luật về an ninh, trật tự, góp phần cải cách hành chính phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu của lực lượng Công an nhân dân trong chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ và khai thác hiệu quả dữ liệu phục vụ cải cách hành chính.

Đẩy mạnh tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính.

Nhiều mô hình, giải pháp ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong công tác chuyên môn, quản lý nhà nước về an ninh, trật tự và cải cách hành chính được giới thiệu tại hội nghị ẢNH: H.K

Thứ trưởng Bộ Công an cũng yêu cầu tiếp tục đổi mới công tác xác định chỉ số cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân theo hướng thực chất, khách quan, minh bạch, tuyệt đối không chạy theo điểm số, không hợp thức hóa hồ sơ, không làm đẹp báo cáo, kết quả đánh giá phải phản ánh đúng thực tế và phải trở thành động lực thúc đẩy cải cách hành chính trong Công an nhân dân.

Bên cạnh đó, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có phong cách làm việc chuyên nghiệp, trách nhiệm, tận tụy; đảm bảo kinh phí, đầu tư và chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, kỹ thuật, hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu triển khai và bảo đảm an ninh, an toàn thông tin; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và xử lý trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

Tôn vinh các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc ẢNH: CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

Dịp này, hội nghị đã tôn vinh 18 tập thể và 40 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chuyển đổi số toàn diện công tác đánh giá kết quả cải cách hành chính, xác định chỉ số cải cách hành chính trong Công an nhân dân năm 2026.

Đồng thời, công bố và trao các quyết định công nhận 17 sáng kiến cải cách hành chính cấp bộ cho công an 14 tỉnh, thành phố; ghi nhận các giải pháp, sáng kiến thiết thực, hiệu quả, tạo động lực cho công tác cải cách hành chính trong Công an nhân dân năm 2026.