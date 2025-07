Bộ Công an giao 3 cục nghiệp vụ sẵn sàng chi viện ứng phó bão số 3 (Wipha)

Ngày 21.7, Bộ Công an có công điện gửi 15 cục nghiệp vụ và đơn vị thuộc bộ cùng công an 18 tỉnh, thành phố, đề nghị tập trung ứng phó với bão số 3 (bão Wipha) và mưa lũ.

Trong công điện, Bộ Công an đề nghị công an các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm công điện của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an về triển khai ứng phó khẩn cấp với bão số 3 và mưa lũ sau bão.

Trong đó, công an các địa phương ưu tiên phòng, chống bão số 3 đến tận cơ sở, tận thôn xóm, bản làng và không tổ chức các cuộc họp nếu không thật sự cần thiết.

Hỗ trợ người dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn ẢNH: BỘ CÔNG AN

Đảm bảo an toàn cho nhân dân là trên hết

Cạnh đó, Bộ Công an yêu cầu công an các đơn vị, địa phương chủ động lực lượng, sẵn sàng ứng phó với diễn biến của bão trong mọi tình huống; bảo đảm công tác an ninh trật tự tại cơ sở với mục tiêu bảo đảm an toàn, sức khỏe, tính mạng cho nhân dân là trên hết, trước hết.

Chủ động nắm chắc diễn biến tình hình của bão, mưa lũ, khẩn trương phối hợp rà soát, thống kê chi tiết các khu vực nguy hiểm, có nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, khu vực ven biển, cửa sông, ven bờ để kịp thời tham mưu sơ tán, di dời người dân cùng phương tiện, tài sản đến nơi an toàn.

Kiên quyết không để người dân ở lại trên lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản trước và trong khi bão đổ bộ (cần thiết phải cưỡng chế di dời ngay để bảo đảm an toàn).

Phối hợp kiểm tra, hướng dẫn neo đậu tàu thuyền tại các khu neo đậu, tránh trú đảm bảo an toàn cháy nổ, an ninh trật tự, xã hội. Chủ động phối hợp với bộ đội biên phòng tổ chức hướng dẫn các chủ phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để ứng phó, không di chuyển vào khu vực nguy hiểm, về nơi tránh trú an toàn và cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Công an các đơn vị, địa phương cũng được yêu cầu bố trí lực lượng hướng dẫn, phân luồng, cắm biển cảnh báo, bảo đảm an toàn giao thông, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở, kiên quyết không để người và phương tiện lưu thông khi không bảo đảm an toàn.

Kiểm soát chặt chẽ việc đi lại, tham gia giao thông của người dân khi bão đổ bộ, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Tham mưu đề xuất cấm đường vượt biển, cầu vượt biển, phà giao thông, các bến đò ngang trong thời gian bão ảnh hưởng và phối hợp đảm bảo an toàn hồ đập, thủy điện, công trình có dự án trọng điểm, quan trọng liên quan an ninh quốc gia.

Sẵn sàng chi viện

Bộ Công an giao Bộ Tư lệnh CSCĐ; Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Cục Cảnh sát PCCC và CNCH; Cục CSGT; Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng; Cục Kế hoạch và tài chính; Cục Quản lý xây dựng và doanh trại; Cục Trang bị và kho vận; Cục Viễn thông và cơ yếu; Cục Công nghệ thông tin và Cục Y tế sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, cơ số thuốc men, y tế, kinh phí để kịp thời chi viện cho các địa phương trong trường hợp cần thiết…

Giao Cục Cảnh sát PCCC và CNCH; Cục CSGT và Bộ Tư lệnh CSCĐ điều động lực lượng, phương tiện chi viện cho công an các địa phương bị ảnh hưởng của bão, mưa lũ trong trường hợp cần thiết.

Giao Cục Trang bị và kho vận phối hợp với công an các đơn vị, địa phương chủ động cấp phát, vận chuyển ngay trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác ứng phó, cứu nạn, cứu hộ và khắc phục hậu quả bão, lũ khi có yêu cầu.