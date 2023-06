Bộ Công an hỗ trợ xây 1.000 căn nhà cho người nghèo ở Hà Tĩnh

Sáng nay 23.6, đoàn công tác của Bộ Công an do thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu phối hợp với tỉnh Hà Tĩnh và các nhà hảo tâm, tổ chức lễ khởi công, trao tặng nhà mẫu và kinh phí hỗ trợ xây 1.000 ngôi nhà cho các hộ nghèo, khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.



Lễ khởi công, trao tặng nhà mẫu và kinh phí hỗ trợ xây 1.000 ngôi nhà cho các hộ nghèo PHẠM ĐỨC

Theo báo cáo của tỉnh Hà Tĩnh, thời gian qua tỉnh này đã rất nỗ lực, huy động được nhiều nguồn lực để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ gia đình người có công, hộ nghèo, hộ gặp khó khăn.

Tuy nhiên, Hà Tĩnh là địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai và một bộ phận người dân còn nhiều khó khăn, nhất là địa bàn miền núi, biên giới, bãi ngang ven biển hiện chưa có nhà ở kiên cố.

Đại diện nhà tài trợ trao tặng kinh phí xây dựng nhà ở cho người nghèo ở tỉnh Hà Tĩnh PHẠM ĐỨC

Để đồng hành với người dân nghèo Hà Tĩnh, Bộ Công an đã có chủ trương vận động hỗ trợ xây dựng 1.000 ngôi nhà cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở.

Kinh phí thực hiện là 70 triệu đồng/nhà, trong đó 50 triệu đồng do Bộ Công an vận động tài trợ và 20 triệu đồng từ nguồn Quỹ cứu trợ của tỉnh và cơ quan, đoàn thể các cấp huy động từ nguồn hợp pháp khác.

Tỉnh Hà Tĩnh trao thư cám ơn cho nhà tài trợ PHẠM ĐỨC

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải gửi lời cảm ơn đến Đảng ủy Công an T.Ư, lãnh đạo Bộ Công an, các nhà tài trợ đã vận động, hỗ trợ Hà Tĩnh xây 1.000 căn nhà với tổng kinh phí 50 tỉ đồng.

"Thực hiện chủ trương của Bộ Công an, Hà Tĩnh đã kịp thời thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng nhà ở cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở trên địa bàn để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện với tinh thần khẩn trương, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, hiệu quả thiết thực. Thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo huy động nguồn kinh phí đối ứng, vật liệu, ngày công... để xây dựng nhà ở cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp với khí hậu, địa hình từng địa bàn dân cư", Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh nói.

Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ PHẠM ĐỨC

Phát biểu tại buổi lễ, thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm và nhất quán quan điểm phát triển kinh tế gắn với giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội.

Với tinh thần "Chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau", những năm qua, Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ Công an luôn quan tâm, hướng tới việc chăm lo, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân còn khó khăn. Bộ Công an đã thực hiện chương trình hỗ trợ nhà ở cho bà con nhân dân ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng khó khăn.

Thứ trưởng Bộ Công an cùng lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và nhà tài trợ hạ băng khánh thành tặng căn nhà ở cho người dân ở H.Hương Sơn PHẠM ĐỨC

"Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, tôi xin gửi lời cám ơn sự đồng lòng, giúp sức của các nhà hảo tâm, nhà tài trợ. Đồng thời, mong muốn ngôi nhà mới sẽ giúp bà con yên tâm lao động, sản xuất, vươn lên trong cuộc sống, đóng góp công sức vào công cuộc bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở" - thượng tướng Lương Tam Quang nói.

Thượng tướng Lương Tam Quang cùng lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tặng quà, gắn biển trụ sở mới cho Công an xã Sơn Hàm (H.Hương Sơn) PHẠM ĐỨC

Cũng trong sáng cùng ngày, thượng tướng Lương Tam Quang cùng lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã tới tặng quà, gắn biển trụ sở mới cho Công an xã Sơn Hàm (H.Hương Sơn, Hà Tĩnh) và thăm hỏi, tặng quà cho 1 hộ dân ở xã Sơn Diệm (H.Hương Sơn) được Bộ Công an hỗ trợ xây dựng nhà ở.