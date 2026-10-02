Bộ Công an khảo sát thành lập Trường văn hóa Công an nhân dân ở Quảng Trị

Ngày 2.10, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa có buổi làm việc với đoàn công tác của Bộ Công an cùng các cơ quan, ban ngành trong tỉnh để nghiên cứu phương án thành lập Trường văn hóa Công an nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Đoàn công tác khảo sát tại trụ sở Công an tỉnh Quảng Trị cũ ở phường Nam Đông Hà ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG TRỊ

Đoàn công tác của Bộ Công an do thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó chánh văn phòng Bộ Công an, làm trưởng đoàn đã trực tiếp khảo sát tại trụ sở Công an tỉnh Quảng Trị cũ ở phường Nam Đông Hà.

Việc khảo sát được triển khai theo chủ trương của Bộ Công an về việc tổ chức các Trường văn hóa Công an nhân dân, gắn với thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển giáo dục, đào tạo và bảo đảm an sinh xã hội.

Đoàn công tác của Bộ Công an làm việc với các cơ quan, ban ngành tỉnh Quảng Trị ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG TRỊ

Qua khảo sát bước đầu, trụ sở Công an tỉnh Quảng Trị cũ có một số điều kiện thuận lợi để nghiên cứu phương án thành lập Trường văn hóa Công an nhân dân, như vị trí, quỹ đất, các công trình mới được đầu tư, khu nhà làm việc, khuôn viên và hệ thống hạ tầng phụ trợ. Một số hạng mục có thể được cải tạo, chuyển đổi để đưa vào sử dụng trong giai đoạn đầu.

Kết quả khảo sát xã hội học bước đầu cũng cho thấy nhu cầu học tập tại địa phương tương đối lớn. Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ban ngành bày tỏ sự nhất trí cao với chủ trương xây dựng Trường văn hóa Công an nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị nêu ý kiến tại buổi làm việc ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG TRỊ

Kết luận buổi làm việc, thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên đề nghị Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp các sở, ban ngành và chính quyền địa phương khẩn trương hoàn thiện cơ sở pháp lý, quy chế tổ chức và hoạt động, xây dựng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, giáo viên, chương trình giáo dục; bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị.

Đồng thời, chuẩn bị nội dung làm việc với các tỉnh của Lào giáp ranh với tỉnh Quảng Trị để mời con em nước bạn sang học tập tại trường.

Theo yêu cầu đặt ra, các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai các phần việc, phấn đấu hoàn thiện Trường văn hóa Công an nhân dân tại tỉnh Quảng Trị đi vào hoạt động trong học kỳ 2 năm học 2026 - 2027.