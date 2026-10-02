Bộ Công an diễn tập chống bạo loạn, khủng bố tại Đắk Lắk

Ngày 2.10, tại tỉnh Đắk Lắk, Bộ Công an tổ chức diễn tập phương án giải quyết tình huống tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự, bạo loạn, khủng bố trên địa bàn Tây nguyên.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì diễn tập. Tham dự có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố quốc gia, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng; lãnh đạo các tỉnh, thành phố và công an các tỉnh Gia Lai, Lâm Đồng, Khánh Hòa, TP.HCM; đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động cùng các lực lượng tham gia diễn tập.

Diễn tập phương án xử lý các tình huống tập trung đông người, gây rối an ninh, trật tự, bạo loạn, khủng bố trên địa bàn Tây nguyên ẢNH: CTV

Về phía tỉnh Đắk Lắk, dự diễn tập có ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; bà Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Đỗ Hữu Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh; thiếu tướng Phan Thanh Tám, Giám đốc Công an tỉnh.

Tại diễn tập, thượng tướng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh đây là cuộc diễn tập phương án cấp bộ được tổ chức tại Tây nguyên, với sự tham gia của gần 4.000 cán bộ, chiến sĩ cùng hàng trăm phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng, hiện đại.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng yêu cầu các lực lượng vận dụng kinh nghiệm từ diễn tập vào thực tiễn, chủ động phòng ngừa, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì diễn tập ẢNH: CTV

Theo thượng tướng Phạm Thế Tùng, Tây nguyên là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh, đối ngoại và phát triển kinh tế - xã hội; có vị trí đặc biệt trong thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng thế trận lòng dân.

Công tác chuẩn bị diễn tập được thực hiện công phu, sát thực tiễn. Các phương án, tình huống phát triển từ thấp đến cao, nhiều nội dung mới, phức tạp như xử lý tình huống sử dụng thiết bị bay không người lái, phối hợp lực lượng mặt đất với trực thăng và đấu tranh với hoạt động kích động bạo loạn trên không gian mạng.

Gần 4.000 cán bộ, chiến sĩ các lực lượng tham gia diễn tập ẢNH: CTV

Thượng tướng Phạm Thế Tùng cho biết thêm, thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp; các nguy cơ an ninh truyền thống, phi truyền thống, khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia và hoạt động lợi dụng không gian mạng kích động bạo lực đặt ra nhiều thách thức mới.

Đặc biệt, thượng tướng Phạm Thế Tùng yêu cầu công an các địa phương nâng cao chất lượng phân tích, dự báo tình hình, kết hợp chặt chẽ giữa nắm địa bàn và theo dõi không gian mạng. Từ kết quả diễn tập, tiếp tục hoàn thiện phương án xử lý tập trung đông người, gây rối an ninh, trật tự, bạo loạn, khủng bố; tăng cường phối hợp giữa lực lượng công an, quân đội và các lực lượng liên quan, bảo đảm chỉ huy thống nhất, xử lý kịp thời.

Lực lượng cùng nhiều phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng tham gia diễn tập tại Đắk Lắk ẢNH: CTV

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo tại diễn tập, thiếu tướng Phan Thanh Tám, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết Công an tỉnh nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Công an; đồng thời tiếp tục rà soát, hoàn thiện phương án, nâng cao năng lực huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tăng cường nắm tình hình và giải quyết các vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở.