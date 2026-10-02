Trực thăng quân sự tham gia diễn tập chống bạo loạn tại Đắk Lắk

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Sáng nay (2.10), tại phường Tân An (tỉnh Đắk Lắk), biên độitrực thăng quân sự của Bộ Quốc phòng đã phối hợp, tham gia cuộc diễn tập chống bạo loạn năm 2026, do Bộ Công an tổ chức.
Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân chủng Phòng không - Không quân đã giao nhiệm vụ cho Sư đoàn Không quân 372 chủ trì, phối hợp Sư đoàn Không quân 370 và các đơn vị liên quan, đưa biên đội trực thăng quân sự của không quân trực thăng phối thuộc với Bộ Công an, tham gia cuộc diễn tập chống bạo loạn năm 2026, được tổ chức tại phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk (TP.Buôn Mê Thuột cũ).
Biên đội trực thăng quân sự tham gia diễn tập gồm trực thăng Mi-17 số hiệu 8408 của Trung đoàn Không quân 930, Sư đoàn Không quân 372 (do thượng tá Nguyễn Văn Dũng, Phó trung đoàn trưởng Quân huấn thuộc Trung đoàn Không quân 930, chỉ huy) và trực thăng Mi-171 số hiệu 8431 của Trung đoàn Không quân 917, Sư đoàn Không quân 370 (do đại tá Đoàn Hồng Hải, Phó trung đoàn trưởng Quân sự thuộc Trung đoàn Không quân 917, chỉ huy).
Các trực thăng này được điều chuyển từ căn cứ Cần Thơ và Đà Nẵng lên Cảng hàng không Buôn Mê Thuột từ gần 10 ngày trước, để tham gia huấn luyện, hợp luyện cùng lực lượng công an theo các phương án, tình huống, yêu cầu thực tế do Sở Chỉ huy diễn tập đặt ra.
Đặc biệt, ngoài việc trấn áp các đối tượng quá khích (theo giả định), trực thăng quân sự còn thực hiện đổ bộ đường không cho lực lượng cảnh sát đặc nhiệm làm nhiệm vụ truy bắt, khống chế các đối tượng, giải cứu con tin...
Một số hình ảnh trực thăng quân sự tham gia diễn tập chống bạo loạn năm 2026 tại Tây nguyên, do PV Báo Thanh Niên đi trên trực thăng ghi lại.
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