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    Thời sự

    Trực thăng quân sự tham gia diễn tập chống bạo loạn tại Đắk Lắk

    Mai Thanh Hải
    Mai Thanh Hải
    Sáng nay (2.10), tại phường Tân An (tỉnh Đắk Lắk), biên đội trực thăng quân sự của Bộ Quốc phòng đã phối hợp, tham gia cuộc diễn tập chống bạo loạn năm 2026, do Bộ Công an tổ chức.

    Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân chủng Phòng không - Không quân đã giao nhiệm vụ cho Sư đoàn Không quân 372 chủ trì, phối hợp Sư đoàn Không quân 370 và các đơn vị liên quan, đưa biên đội trực thăng quân sự của không quân trực thăng phối thuộc với Bộ Công an, tham gia cuộc diễn tập chống bạo loạn năm 2026, được tổ chức tại phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk (TP.Buôn Mê Thuột cũ).

    Trực thăng quân sự tham gia diễn tập chống bạo loạn tại Đắk Lắk - Ảnh 2.

    Lực lượng cảnh sát đặc nhiệm nhanh chóng cơ động lên máy bay trực thăng quân sự

    ẢNH: MAI THANH HẢI

    Biên đội trực thăng quân sự tham gia diễn tập gồm trực thăng Mi-17 số hiệu 8408 của Trung đoàn Không quân 930, Sư đoàn Không quân 372 (do thượng tá Nguyễn Văn Dũng, Phó trung đoàn trưởng Quân huấn thuộc Trung đoàn Không quân 930, chỉ huy) và trực thăng Mi-171 số hiệu 8431 của Trung đoàn Không quân 917, Sư đoàn Không quân 370 (do đại tá Đoàn Hồng Hải, Phó trung đoàn trưởng Quân sự thuộc Trung đoàn Không quân 917, chỉ huy).

    Trực thăng quân sự tham gia diễn tập chống bạo loạn tại Đắk Lắk - Ảnh 3.

    Biên đội trực thăng quân sự tham gia diễn tập chống bạo loạn năm 2026

    ẢNH: MAI THANH HẢI

    Các trực thăng này được điều chuyển từ căn cứ Cần Thơ và Đà Nẵng lên Cảng hàng không Buôn Mê Thuột từ gần 10 ngày trước, để tham gia huấn luyện, hợp luyện cùng lực lượng công an theo các phương án, tình huống, yêu cầu thực tế do Sở Chỉ huy diễn tập đặt ra.

    Trực thăng quân sự tham gia diễn tập chống bạo loạn tại Đắk Lắk - Ảnh 4.

    Cảnh sát đặc nhiệm đổ bộ từ trực thăng quân sự Mi-171 số hiệu 8431 của Trung đoàn Không quân 917 (Sư đoàn Không quân 370, Quân chủng Phòng không - Không quân)

    ẢNH: MAI THANH HẢI

    Đặc biệt, ngoài việc trấn áp các đối tượng quá khích (theo giả định), trực thăng quân sự còn thực hiện đổ bộ đường không cho lực lượng cảnh sát đặc nhiệm làm nhiệm vụ truy bắt, khống chế các đối tượng, giải cứu con tin...

    Trực thăng quân sự tham gia diễn tập chống bạo loạn tại Đắk Lắk - Ảnh 5.

    Trực thăng quân sự bay trấn áp các đối tượng quá khích, theo tình huống giả định

    ẢNH: MAI THANH HẢI

    Một số hình ảnh trực thăng quân sự tham gia diễn tập chống bạo loạn năm 2026 tại Tây nguyên, do PV Báo Thanh Niên đi trên trực thăng ghi lại.

    Trực thăng quân sự tham gia diễn tập chống bạo loạn tại Đắk Lắk - Ảnh 6.

    Cảnh sát đặc nhiệm đổ bộ từ trực thăng quân sự

    ẢNH: MAI THANH HẢI


    Trực thăng quân sự tham gia diễn tập chống bạo loạn tại Đắk Lắk - Ảnh 7.

    Tổ bay 8431 thực hiện nhiệm vụ điều phối diễn tập

    ẢNH: MAI THANH HẢI

    Trực thăng quân sự tham gia diễn tập chống bạo loạn tại Đắk Lắk - Ảnh 8.

    Thành viên tổ bay 8431 hướng dẫn cảnh sát đặc nhiệm buộc dây an toàn khi đổ bộ

    ẢNH: MAI THANH HẢI

    Trực thăng quân sự tham gia diễn tập chống bạo loạn tại Đắk Lắk - Ảnh 9.

    Cảnh sát đặc nhiệm tham gia diễn tập chống bạo loạn ở Tây nguyên năm 2026 tại Đắk Lắk

    ẢNH: MAI THANH HẢI

    Trực thăng quân sự tham gia diễn tập chống bạo loạn tại Đắk Lắk - Ảnh 10.

    Thượng tá quân nhân chuyên nghiệp Lê Trọng Thành (nhân viên cơ giới trên không của tổ bay 8431) hỗ trợ cảnh sát đặc nhiệm đeo khóa an toàn trước khi tụt dây đổ bộ

    ẢNH: MAI THANH HẢI

    Trực thăng quân sự tham gia diễn tập chống bạo loạn tại Đắk Lắk - Ảnh 11.

    Thả dây cho cảnh sát đặc nhiệm đổ bộ từ trực thăng quân sự

    ẢNH: MAI THANH HẢI

    Trực thăng quân sự tham gia diễn tập chống bạo loạn tại Đắk Lắk - Ảnh 12.

    Tiếp cận mục tiêu để giải cứu con tin

    ẢNH: MAI THANH HẢI

    Trực thăng quân sự tham gia diễn tập chống bạo loạn tại Đắk Lắk - Ảnh 13.

    Cảnh sát đặc nhiệm đổ bộ từ trực thăng Mi-171 số hiệu 8431

    ẢNH: MAI THANH HẢI


    Trực thăng quân sự tham gia diễn tập chống bạo loạn tại Đắk Lắk - Ảnh 14.

    Địa điểm thực binh trong diễn tập chống bạo loạn ở Tây nguyên năm 2026 tại Đắk Lắk

    ẢNH: MAI THANH HẢI


    Trực thăng quân sự tham gia diễn tập chống bạo loạn tại Đắk Lắk - Ảnh 15.

    Sở Chỉ huy diễn tập của Bộ Công an

    ẢNH: MAI THANH HẢI

    Trực thăng quân sự tham gia diễn tập chống bạo loạn tại Đắk Lắk - Ảnh 16.

    Xe bọc thép Shinjeong S5 gắn súng máy hạng nặng NSV của Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (Bộ Công an) tham gia cuộc diễn tập chống bạo loạn

    ẢNH: MAI THANH HẢI

    Trực thăng quân sự tham gia diễn tập chống bạo loạn tại Đắk Lắk - Ảnh 17.

    Trực thăng Mi-17 số hiệu 8408 của Trung đoàn Không quân 930 (Sư đoàn Không quân 372, Quân chủng Phòng không - Không quân) bay qua khu vực diễn tập chống bạo loạn

    ẢNH: MAI THANH HẢI

    Trực thăng quân sự tham gia diễn tập chống bạo loạn tại Đắk Lắk - Ảnh 18.

    Trực thăng quân sự phối thuộc với các phương tiện đặc chủng mặt đất của Bộ Công an

    ẢNH: MAI THANH HẢI

    Trực thăng quân sự tham gia diễn tập chống bạo loạn tại Đắk Lắk - Ảnh 19.

    Các xe đặc chủng của Bộ Công an tham gia diễn tập chống bạo loạn năm 2026

    ẢNH: MAI THANH HẢI

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