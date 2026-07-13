Trực thăng quân sự 917 huấn luyện bay treo cấp cứu trên biển Rạch Giá

Cuối tuần qua, Trung đoàn Không quân trực thăng 917 (Sư đoàn Không quân 370, Quân chủng Phòng không - Không quân) đã thực hành luyện tập bay treo cấp cứu người bằng trực thăng quân sự trên vùng biển Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang cũ, nay thuộc tỉnh An Giang).
Biên đội trực thăng tham gia nhiệm vụ gồm Mi-171 số hiệu 02 và Mi-8 số hiệu 7849.
Giáo viên bay gồm các chỉ huy Trung đoàn 917: Thượng tá Trương Thanh Bình (Trung đoàn trưởng), đại tá Nguyễn Trường Toán (Chính ủy), đại tá Ngô Hồng Sơn (Phó trung đoàn trưởng Quân huấn), đại tá Đoàn Hồng Hải (Phó trung đoàn trưởng Quân sự), thượng tá Nguyễn Xuân Lộc (Phó chính ủy)...
Đại tá Nguyễn Trường Toán (Chính ủy Trung đoàn 917) cho biết huấn luyện bay treo cấp cứu người trên biển là một trong những khoa mục huấn luyện khó, ứng dụng trong cấp cứu trên biển và các vùng cô lập bởi lũ lụt sạt lở hoặc đổ bộ trên biển.
Khoa mục huấn luyện đòi hỏi phi công, thành viên tổ bay, nhân viên dù tìm kiếm cứu nạn, thành phần đổ bộ, kỹ thuật hàng không... phải có bản lĩnh tâm lý vững vàng, nhiều kinh nghiệm, thuần thục kỹ năng và tập trung cao nhất cho nhiệm vụ.
Thông qua quá trình thực hành bay treo cấp cứu trên biển, các cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn không quân 917 được rèn luyện, nâng cao trình độ kỹ thuật điều khiển máy bay, nhất là kỹ thuật bay biển; thực hiện nhanh hơn, chuẩn xác hơn việc tính toán, xác định vị trí người cần cấp cứu, hướng gió, kỹ thuật bay treo cấp cứu trên biển.
Việc thực hành huấn luyện bay treo cứu người trên biển của Trung đoàn Không quân trực thăng 917 được tổ chức thường xuyên, liên tục trong nhiều năm qua trên vùng biển Rạch Giá.
Một số hình ảnh thực hành huấn luyện bay treo cấp cứu của biên đội trực thăng quân sự thuộc Trung đoàn không quân 917, do phóng viên Thanh Niên thực hiện.
Bình luận (0)