Trực thăng quân sự 917 huấn luyện bay treo cấp cứu trên biển Rạch Giá

Cuối tuần qua, Trung đoàn Không quân trực thăng 917 (Sư đoàn Không quân 370, Quân chủng Phòng không - Không quân) đã thực hành luyện tập bay treo cấp cứu người bằng trực thăng quân sự trên vùng biển Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang cũ, nay thuộc tỉnh An Giang).

Biên đội trực thăng tham gia nhiệm vụ gồm Mi-171 số hiệu 02 và Mi-8 số hiệu 7849.

Trực thăng Mi-171 số hiệu 02 thực hành huấn luyện cẩu người trên biển ẢNH: MAI THANH HẢI

Máy bay Mi-8 số hiệu 7849 thực hành bay treo trên biển ẢNH: MAI THANH HẢI

Giáo viên bay gồm các chỉ huy Trung đoàn 917: Thượng tá Trương Thanh Bình (Trung đoàn trưởng), đại tá Nguyễn Trường Toán (Chính ủy), đại tá Ngô Hồng Sơn (Phó trung đoàn trưởng Quân huấn), đại tá Đoàn Hồng Hải (Phó trung đoàn trưởng Quân sự), thượng tá Nguyễn Xuân Lộc (Phó chính ủy)...

Phi công điều khiển máy bay trực thăng Mi-8 tiếp cận mục tiêu ẢNH: MAI THANH HẢI

Đại tá Nguyễn Trường Toán (Chính ủy Trung đoàn 917) cho biết huấn luyện bay treo cấp cứu người trên biển là một trong những khoa mục huấn luyện khó, ứng dụng trong cấp cứu trên biển và các vùng cô lập bởi lũ lụt sạt lở hoặc đổ bộ trên biển.

Trung tá - quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Phú (cơ giới trên không) thông báo cự ly mục tiêu với tổ lái ẢNH: MAI THANH HẢI

Khoa mục huấn luyện đòi hỏi phi công, thành viên tổ bay, nhân viên dù tìm kiếm cứu nạn, thành phần đổ bộ, kỹ thuật hàng không... phải có bản lĩnh tâm lý vững vàng, nhiều kinh nghiệm, thuần thục kỹ năng và tập trung cao nhất cho nhiệm vụ.

Thực hành thả bao cát xuống mục tiêu trên mặt biển ẢNH: MAI THANH HẢI

Thông qua quá trình thực hành bay treo cấp cứu trên biển, các cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn không quân 917 được rèn luyện, nâng cao trình độ kỹ thuật điều khiển máy bay, nhất là kỹ thuật bay biển; thực hiện nhanh hơn, chuẩn xác hơn việc tính toán, xác định vị trí người cần cấp cứu, hướng gió, kỹ thuật bay treo cấp cứu trên biển.

Các sĩ quan, nhân viên dù - tìm kiếm cứu nạn thực hành cẩu kéo người trên biển ẢNH: MAI THANH HẢI

Việc thực hành huấn luyện bay treo cứu người trên biển của Trung đoàn Không quân trực thăng 917 được tổ chức thường xuyên, liên tục trong nhiều năm qua trên vùng biển Rạch Giá.

Trực thăng Mi-171 cẩu kéo người ẢNH: MAI THANH HẢI

Một số hình ảnh thực hành huấn luyện bay treo cấp cứu của biên đội trực thăng quân sự thuộc Trung đoàn không quân 917, do phóng viên Thanh Niên thực hiện.

Đại úy - phi công Trần Văn Thống (Chính trị viên Phi đội 1) với lực lượng bảo đảm kỹ thuật, trước giờ bay ẢNH: MAI THANH HẢI

Biên đội trực thăng cơ động từ sân bay Cần Thơ ra vùng biển Rạch Giá (An Giang) ẢNH: MAI THANH HẢI

Tàu đổ bộ 470 của Vùng 5 Hải quân phối hợp thực hiện nhiệm vụ ẢNH: MAI THANH HẢI

Trực thăng Mi-8 số hiệu 7849 thực hành huấn luyện trên biển ẢNH: MAI THANH HẢI

Thượng tá - quân nhân chuyên nghiệp Vũ Văn Huynh (ngồi) và trung tá - quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Phú quan sát, nắm bắt chính xác độ cao, tiếp cận mục tiêu trên mặt biển ẢNH: MAI THANH HẢI

Thượng tá - quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Tín (cơ giới trên không) quan sát mục tiêu ẢNH: MAI THANH HẢI

Nhân viên tìm kiếm cứu nạn đổ bộ từ trực thăng xuống mặt biển bằng dây cáp treo ẢNH: MAI THANH HẢI

Thực hành buộc dây, đưa người bị nạn lên trực thăng bằng cáp treo ẢNH: MAI THANH HẢI

Dây cáp treo kéo người lên trực thăng ẢNH: MAI THANH HẢI

Đến cửa máy bay ẢNH: MAI THANH HẢI

Đưa người bị nạn vào khoang máy bay ẢNH: MAI THANH HẢI