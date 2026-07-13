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Thời sự

Trực thăng quân sự 917 huấn luyện bay treo cấp cứu trên biển Rạch Giá

Mai Thanh Hải
Mai Thanh Hải

Trực thăng quân sự của Trung đoàn không quân 917 vừa thực hành huấn luyện bay treo cấp cứu trên vùng biển Rạch Giá (An Giang). Phóng viên Thanh Niên tác nghiệp trên trực thăng, ghi lại các hình ảnh huấn luyện.

Cuối tuần qua, Trung đoàn Không quân trực thăng 917 (Sư đoàn Không quân 370, Quân chủng Phòng không - Không quân) đã thực hành luyện tập bay treo cấp cứu người bằng trực thăng quân sự trên vùng biển Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang cũ, nay thuộc tỉnh An Giang).

Biên đội trực thăng tham gia nhiệm vụ gồm Mi-171 số hiệu 02 và Mi-8 số hiệu 7849.

Trực thăng quân sự bay treo cấp cứu trên biển An Giang - Ảnh 1.

Trực thăng Mi-171 số hiệu 02 thực hành huấn luyện cẩu người trên biển

ẢNH: MAI THANH HẢI

Trực thăng quân sự bay treo cấp cứu trên biển An Giang - Ảnh 2.

Máy bay Mi-8 số hiệu 7849 thực hành bay treo trên biển

ẢNH: MAI THANH HẢI

Giáo viên bay gồm các chỉ huy Trung đoàn 917: Thượng tá Trương Thanh Bình (Trung đoàn trưởng), đại tá Nguyễn Trường Toán (Chính ủy), đại tá Ngô Hồng Sơn (Phó trung đoàn trưởng Quân huấn), đại tá Đoàn Hồng Hải (Phó trung đoàn trưởng Quân sự), thượng tá Nguyễn Xuân Lộc (Phó chính ủy)...

Trực thăng quân sự bay treo cấp cứu trên biển An Giang - Ảnh 3.

Phi công điều khiển máy bay trực thăng Mi-8 tiếp cận mục tiêu

ẢNH: MAI THANH HẢI

Đại tá Nguyễn Trường Toán (Chính ủy Trung đoàn 917) cho biết huấn luyện bay treo cấp cứu người trên biển là một trong những khoa mục huấn luyện khó, ứng dụng trong cấp cứu trên biển và các vùng cô lập bởi lũ lụt sạt lở hoặc đổ bộ trên biển.

Trực thăng quân sự bay treo cấp cứu trên biển An Giang - Ảnh 4.

Trung tá - quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Phú (cơ giới trên không) thông báo cự ly mục tiêu với tổ lái

ẢNH: MAI THANH HẢI

Khoa mục huấn luyện đòi hỏi phi công, thành viên tổ bay, nhân viên dù tìm kiếm cứu nạn, thành phần đổ bộ, kỹ thuật hàng không... phải có bản lĩnh tâm lý vững vàng, nhiều kinh nghiệm, thuần thục kỹ năng và tập trung cao nhất cho nhiệm vụ.

Trực thăng quân sự bay treo cấp cứu trên biển An Giang - Ảnh 5.

Thực hành thả bao cát xuống mục tiêu trên mặt biển

ẢNH: MAI THANH HẢI

Thông qua quá trình thực hành bay treo cấp cứu trên biển, các cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn không quân 917 được rèn luyện, nâng cao trình độ kỹ thuật điều khiển máy bay, nhất là kỹ thuật bay biển; thực hiện nhanh hơn, chuẩn xác hơn việc tính toán, xác định vị trí người cần cấp cứu, hướng gió, kỹ thuật bay treo cấp cứu trên biển.

Trực thăng quân sự bay treo cấp cứu trên biển An Giang - Ảnh 6.

Các sĩ quan, nhân viên dù - tìm kiếm cứu nạn thực hành cẩu kéo người trên biển

ẢNH: MAI THANH HẢI

Việc thực hành huấn luyện bay treo cứu người trên biển của Trung đoàn Không quân trực thăng 917 được tổ chức thường xuyên, liên tục trong nhiều năm qua trên vùng biển Rạch Giá.

Trực thăng quân sự bay treo cấp cứu trên biển An Giang - Ảnh 7.

Trực thăng Mi-171 cẩu kéo người

ẢNH: MAI THANH HẢI

Một số hình ảnh thực hành huấn luyện bay treo cấp cứu của biên đội trực thăng quân sự thuộc Trung đoàn không quân 917, do phóng viên Thanh Niên thực hiện.

Trực thăng quân sự bay treo cấp cứu trên biển An Giang - Ảnh 8.

Đại úy - phi công Trần Văn Thống (Chính trị viên Phi đội 1) với lực lượng bảo đảm kỹ thuật, trước giờ bay

ẢNH: MAI THANH HẢI

Trực thăng quân sự bay treo cấp cứu trên biển An Giang - Ảnh 9.

Biên đội trực thăng cơ động từ sân bay Cần Thơ ra vùng biển Rạch Giá (An Giang)

ẢNH: MAI THANH HẢI

Trực thăng quân sự bay treo cấp cứu trên biển An Giang - Ảnh 10.

Tàu đổ bộ 470 của Vùng 5 Hải quân phối hợp thực hiện nhiệm vụ

ẢNH: MAI THANH HẢI

Trực thăng quân sự bay treo cấp cứu trên biển An Giang - Ảnh 11.

Trực thăng Mi-8 số hiệu 7849 thực hành huấn luyện trên biển

ẢNH: MAI THANH HẢI

Trực thăng quân sự bay treo cấp cứu trên biển An Giang - Ảnh 12.

Thượng tá - quân nhân chuyên nghiệp Vũ Văn Huynh (ngồi) và trung tá - quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Phú quan sát, nắm bắt chính xác độ cao, tiếp cận mục tiêu trên mặt biển

ẢNH: MAI THANH HẢI

Trực thăng quân sự bay treo cấp cứu trên biển An Giang - Ảnh 13.

Thượng tá - quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Tín (cơ giới trên không) quan sát mục tiêu

ẢNH: MAI THANH HẢI

Trực thăng quân sự bay treo cấp cứu trên biển An Giang - Ảnh 14.

Nhân viên tìm kiếm cứu nạn đổ bộ từ trực thăng xuống mặt biển bằng dây cáp treo

ẢNH: MAI THANH HẢI

Trực thăng quân sự bay treo cấp cứu trên biển An Giang - Ảnh 15.

Thực hành buộc dây, đưa người bị nạn lên trực thăng bằng cáp treo

ẢNH: MAI THANH HẢI

Trực thăng quân sự bay treo cấp cứu trên biển An Giang - Ảnh 16.

Dây cáp treo kéo người lên trực thăng

ẢNH: MAI THANH HẢI

Trực thăng quân sự bay treo cấp cứu trên biển An Giang - Ảnh 17.

Đến cửa máy bay

ẢNH: MAI THANH HẢI

Trực thăng quân sự bay treo cấp cứu trên biển An Giang - Ảnh 18.

Đưa người bị nạn vào khoang máy bay

ẢNH: MAI THANH HẢI

Trực thăng quân sự bay treo cấp cứu trên biển An Giang - Ảnh 20.

Các trực thăng của Trung đoàn không quân 917 thường xuyên huấn luyện bay treo, cấp cứu người trên vùng biển Rạch Giá

ẢNH: MAI THANH HẢI

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