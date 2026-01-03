Báo Thanh Niên dựng bia tưởng niệm 18 liệt sĩ tại Trung đoàn Không quân 917

Gửi gắm công trình "đặc biệt" vào Báo Thanh Niên

Ngày 3.1, tại sân bay Cần Thơ, Báo Thanh Niên và Trung đoàn Không quân 917 (Sư đoàn Không quân 370, Quân chủng Phòng không – Không quân) cùng các nhà tài trợ tổ chức lễ đặt bia ghi tên 18 liệt sĩ trong công trình Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Trung đoàn Không quân 917.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Thanh Niên (thứ 2 từ phải qua) cùng các nhà tài trợ và cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Không quân 917, tại buổi dựng bia tưởng niệm các liệt sĩ ẢNH: DUY TÂN

Tham dự buổi lễ có nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Thanh Niên. Về phía Trung đoàn Không quân 917, có thượng tá Trương Thanh Bình, Trung đoàn trưởng; đại tá Nguyễn Trường Toán, Chính ủy Trung đoàn.

Đại diện nhà tài trợ có bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Hòa An; nhà báo Mai Thanh Hải, đại diện Quỹ Phượng Hoàng.

Các chiến sĩ Trung đoàn Không quân 917 dựng bia tưởng nhớ 18 liệt sĩ hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc ẢNH: DUY TÂN

Trung đoàn Không quân 917 thành lập ngày 21.5.1975, làm nhiệm vụ bảo vệ vùng trời, vùng biển, thềm lục địa, hải đảo phía Nam của Tổ quốc. Từ năm 1975 đến nay, 18 liệt sĩ của trung đoàn đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam, làm nghĩa vụ quốc tế tại nước bạn Campuchia, tìm kiếm cứu nạn, bay huấn luyện chiến đấu...

Ngày 21.6.2017, Trung đoàn Không quân 917 chuyển vị trí đóng quân từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) về sân bay Cần Thơ. Nối tiếp truyền thống, các cán bộ, chiến sĩ trung đoàn đã bám sát thực tiễn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, đơn vị vẫn chưa có công trình ghi công các anh hùng liệt sĩ.

Tháng 10.2025, Trung đoàn Không quân 917 mong muốn Báo Thanh Niên giúp đỡ kêu gọi nhà tài trợ xây dựng công trình nhà bia liệt sĩ để có nơi cho các gia đình liệt sĩ, tổ chức, cá nhân ở địa phương đến thăm viếng. Đặc biệt là có nơi để giáo dục truyền thống yêu nước cho cán bộ, chiến sĩ. Với ý nghĩa thiêng liêng đó, Báo Thanh Niên đã sẵn sàng.

Thượng tá Trương Thanh Bình, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Không quân 917, tặng hoa đến nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, nhân dịp Báo Thanh Niên kỷ niệm 40 năm phát hành số đầu tiên ẢNH: THANH DUY

Ngày kỷ niệm 40 năm Báo Thanh Niên thêm phần ý nghĩa

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Thanh Niên cho biết, ngay sau khi nhận được đề nghị của Trung đoàn Không quân 917, Báo Thanh Niên đã cử cán bộ, phóng viên tìm đến gia đình các liệt sĩ ở các địa phương để gặp gỡ thân nhân, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng. Sau đó, báo đã đăng tải loạt phóng sự "Những liệt sĩ không quân trực thăng phương Nam" gồm 3 bài viết, kể về sự hy sinh của các liệt sĩ Trung đoàn Không quân 917.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn phát biểu tại buổi lễ ẢNH: THANH DUY

Bên cạnh việc tuyên truyền, Báo Thanh Niên đã vận động các nguồn tài trợ và được 2 đơn vị là Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Hòa An và Quỹ Phượng Hoàng cùng chung tay thực hiện công trình tri ân các liệt sĩ Trung đoàn Không quân 917. Mỗi đơn vị hỗ trợ 500 triệu đồng và càng trân quý khi 2 đơn vị này đã từng đồng hành cùng Báo Thanh Niên xây dựng nhà bia 33 liệt sĩ ở Lũng Cú, Hà Giang vào tháng 2.2024.

Theo nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Báo Thanh Niên đã kêu gọi đúng 1 tỉ đồng theo đề xuất của Trung đoàn Không quân 917. Hôm nay, mọi người rất phấn khởi khi công trình nhà bia tưởng niệm liệt sĩ Trung đoàn Không quân 917 đã khởi công xây dựng với nhiều hạng mục khang trang.

Càng ý nghĩa hơn khi buổi lễ đặt bia ghi tên 18 liệt sĩ diễn ra đúng ngày tròn kỷ niệm 40 năm Báo Thanh Niên phát hành số báo đầu tiên (3.1.1986 – 3.1.2026), nối dài thêm hành trình uống nước nhớ nguồn, tri ân những thế hệ đã chiến đấu vì nền độc lập - tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Đoàn thắp hương Bác Hồ và các anh hùng liệt sĩ tại Trung đoàn Không quân 917 ẢNH: DUY TÂN

"Trong suốt 40 năm qua, các thế hệ làm Báo Thanh Niên luôn giữ gìn, vun đắp giá trị cốt lõi của tờ báo là hào hiệp – tử tế - nhân văn – tin cậy. Giá trị này không chỉ thể hiện qua việc cố gắng phát triển Báo Thanh Niên trở thành tờ báo nhận được sự tin cậy của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bạn đọc trong và ngoài nước và luôn đi đầu trong các hoạt động tuyên truyền chính trị - văn hóa - xã hội của đất nước. Mà bên cạnh đó, chúng tôi còn tập trung vào hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh, cựu chiến binh, chăm lo các gia đình chính sách, hậu phương quân đội ở nhiều địa phương trên cả nước", Tổng Biên tập Báo Thanh Niên chia sẻ.

Đoàn tham quan phòng truyền thống tại Trung đoàn Không quân 917 ẢNH: THANH DUY

Cũng theo nhà nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, chỉ tính trong 10 năm trở lại đây, Báo Thanh Niên đã phối hợp cùng các đơn vị, địa phương xây dựng, tôn tạo nhiều công trình, như: nhà bia liệt sĩ Đồn Biên phòng Sì Lờ Lầu (Bộ đội Biên phòng Lai Châu, năm 2015); nghĩa trang Liệt sĩ TT.Tĩnh Túc (Cao Bằng, năm 2017); nhà bia liệt sĩ Lữ đoàn Không quân 918, Quân chủng Phòng không – Không quân tại sân bay Gia Lâm (Hà Nội, năm 2018); nhà bia liệt sĩ Đồn Biên phòng Lũng Lặm (Bộ đội Biên phòng Cao Bằng, năm 2021).

"Và gần đây nhất, nhân kỷ niệm 45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc (17.2.1979 – 17.2.2024), được sự ủng hộ lãnh đạo Bộ Quốc phòng, mà trực tiếp là đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng, Báo Thanh Niên đã cùng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang (nay là Tuyên Quang) vượt nhiều trắc trở để xây dựng nên công trình Nhà bia ghi tên 33 liệt sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú ngay địa đầu Tổ quốc ở Lũng Cú, Hà Giang", nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn nói.

Nhà báo Mai Thanh Hải trao kinh phí xây nhà bia liệt sĩ Trung đoàn Không quân 917 ẢNH: DUY TÂN

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Hòa An, trao kinh phí hỗ trợ đến Trung đoàn Không quân 917 ẢNH: THANH DUY

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Hòa An, cho biết với lòng thành kính, tập thể công ty luôn nêu cao tinh thần quân – dân gắn kết, quyết tâm đồng hành cùng Báo Thanh Niên xây dựng nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ tại Trung đoàn Không quân 917.

"Đối với chúng tôi, đây không chỉ là công trình mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, mà còn là biểu tượng của lòng biết ơn đến những chiến sĩ đã hy sinh cho bầu trời Tổ quốc. Chúng tôi mong rằng công trình sẽ mãi là biểu tượng của truyền thống uống nước nhớ nguồn cho thế hệ hôm nay và mai sau", bà Nguyễn Thị Thu Hiền bày tỏ.

Công trình tâm nguyện, tâm huyết của Trung đoàn Không quân 917

Phát biểu tại buổi lễ, đại tá Nguyễn Trường Toán, Chính ủy Trung đoàn Không quân 917, cho biết từ một phi đội bay ban đầu chỉ với 24 cán bộ, chiến sĩ; đến nay, đội hình của Trung đoàn Không quân 917 đã biên chế đủ theo quy định. Đội ngũ phi công, chỉ huy bay, giáo viên bay, nhân viên kỹ thuật và các thành phần khác có khả năng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Trung đoàn đã và đang khai thác sử dụng các loại máy bay như: CH-47, U-17, UH1, Mi-8, Mi-24, Mi-17, Mi-172, Mi-171.

Đại tá Nguyễn Trường Toán, Chính ủy Trung đoàn Không quân 917, gửi lời cảm ơn đến Báo Thanh Niên và các nhà tài trợ đã tích cực chung tay xây dựng công trình tưởng niệm các liệt sĩ ẢNH: THANH DUY

Trong lịch sử, trung đoàn đã tham gia truy quét Phun-rô ở khu vực Tây Nguyên, bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia… Các cán bộ, chiến sĩ đã xuất kích chiến đấu 758 trận, cất cánh 2.253 lần chuyến với hàng ngàn giờ bay, đưa hơn 72.000 cán bộ, chiến sĩ đi chiến trường và đón 18.000 thương binh về nước. Cùng với đó, yểm trợ cho các đơn vị bạn 317 lần chuyến, chuyên chở hơn 1.386 tấn vũ khí, lương thực, thuốc men... góp phần bảo vệ vững chắc biên giới Tổ quốc và giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng do bọn Pol Pot, Khmer đỏ Leng Sary gây ra.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn tặng món quà đặc biệt của Báo Thanh Niên dịp kỷ niệm 40 năm phát hành số báo đầu tiên đến cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Không quân 917 ẢNH: THANH DUY

Tổng Biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Ngọc Toàn nhận bức tranh từ Trung đoàn Không quân 917 trao tặng ẢNH: DUY TÂN

Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Trung đoàn Không quân 917 đã lập nhiều chiến công, vinh dự được Đảng và Nhà nước 2 lần tuyên dương danh hiệu đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cùng nhiều huân chương cao quý.

"Nhà bia tưởng niệm 18 anh hùng liệt sĩ là tâm nguyện, tâm huyết của cán bộ, chiến sĩ trung đoàn Không quân 917. Đây không chỉ là công trình kiến trúc đơn thuần mà là biểu tượng thiêng liêng, là nơi để thế hệ hôm nay và mai sau có thể thắp nén hương lòng, tưởng nhớ công ơn trời biển của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc", đại tá Nguyễn Trường Toán nói và gửi lời cảm ơn chân thành đến Báo Thanh Niên, các nhà tài trợ và cam kết sẽ bảo quản tốt, thường xuyên tổ chức các hoạt động truyền về tinh thần yêu nước tại công trình có ý nghĩa đặc biệt này.