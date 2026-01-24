Khánh thành nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Trung đoàn Không quân 917

Chiều 24.1, tại P.Thới An Đông, TP.Cần Thơ, Trung đoàn Không quân 917 (Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không - Không quân) tổ chức khánh thành Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ của Trung đoàn Không quân 917 đã hy sinh trong quá trình đấu tranh, làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Sau gần 4 tháng thi công, Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Trung đoàn Không quân 917 đã được khánh thành ẢNH: DUY TÂN

Tham dự buổi lễ có trung tướng Lâm Quang Đại, nguyên Chính ủy Quân chủng Phòng không – Không quân; ông Trần Quốc Vũ, Phó chủ tịch HĐND TP.Cần Thơ; đại tá Đỗ Mạnh Hùng, Phó sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Sư đoàn 370; nhà báo Trần Thanh Trang, Trưởng văn phòng đại diện Báo Thanh Niên khu vực Tây Nam bộ…

Về phía Trung đoàn Không quân 917 có thượng tá Trương Thanh Bình, Trung đoàn trưởng; đại tá Nguyễn Trường Toán, Chính ủy Trung đoàn…

Cùng dự lễ khánh thành có là gia đình thân nhân các anh hùng liệt sĩ, các nhà tài trợ... Trong các nhà tài trợ có bà Nguyễn Thanh Phượng, đại diện Quỹ Phượng Hoàng; ông Đỗ Thanh Tú, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hòa An…

Báo Thanh Niên đã vận động nhà tài trợ 1 tỉ đồng, góp phần xây dựng Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Trung đoàn Không quân 917 ẢNH: DUY TÂN

18 liệt sĩ Trung đoàn Không quân 917 hy sinh

Trung đoàn Không quân 917 thành lập ngày 21.5.1975, làm nhiệm vụ bảo vệ vùng trời, vùng biển, thềm lục địa, hải đảo phía nam. Qua hơn 50 năm xây dựng và phát triển, Trung đoàn đã không ngừng trưởng thành về mọi mặt. Từ một phi đội bay ban đầu với 24 cán bộ, chiến sĩ, đến nay, đội hình của Trung đoàn Không quân 917 đã biên chế đủ theo quy định. Đội ngũ phi công, chỉ huy bay, giáo viên bay, nhân viên kỹ thuật và các thành phần khác có khả năng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Trung đoàn đã và đang khai thác sử dụng các loại máy bay như CH-47, U-17, UH-1, Mi-8, Mi-24, Mi-17, Mi-172, Mi-171.

Thượng tá Trương Thanh Bình (trái), Trung đoàn trưởng Trung đoàn Không quân 917 và đại tá Nguyễn Trường Toán, Chính ủy Trung đoàn, dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại Nhà bia tưởng niệm ẢNH: DUY TÂN

Các đại biểu dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Trung đoàn Không quân 917 ẢNH: DUY TÂN

Trong lịch sử, Trung đoàn Không quân 917 đã tham gia truy quét Fulro ở khu vực Tây Nguyên, bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia... Các cán bộ, chiến sĩ đã xuất kích chiến đấu 758 trận, cất cánh 2.253 lần chuyến với hàng ngàn giờ bay; đưa 72.607 lượt cán bộ, chiến sĩ đi chiến trường; đón 18.128 thương binh về nước...

Đến nay, Trung đoàn Không quân 917 đã lập nhiều chiến công và vinh dự được Đảng và Nhà nước 2 lần tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, được Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Campuchia tặng Huân chương Angkor… Truyền thống vẻ vang này có sự đóng góp không nhỏ của 18 liệt sĩ Trung đoàn đã anh dũng hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ biên giới, làm nghĩa vụ quốc tế, tìm kiếm cứu nạn, bay huấn luyện chiến đấu.

Công trình nhận được nhiều sự đồng hành, trong đó có Báo Thanh Niên

Phát biểu tại buổi lễ, thượng tá Trương Thanh Bình, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Không quân 917, cho biết Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ được khởi công xây dựng vào tháng 10.2025.

Đây không chỉ là một công trình kiến trúc đơn thuần mà là biểu tượng thiêng liêng, gợi nhắc các cán bộ, chiến sĩ hôm nay noi gương các liệt sĩ, phát huy truyền thống anh hùng, vượt qua thử thách, làm chủ khoa học kỹ thuật, máy bay, trang bị khí tài để góp phần xây dựng đất nước vững chắc trong kỷ nguyên vươn mình.

Bà Nguyễn Thanh Phượng, đại diện Quỹ Phượng Hoàng, trao bảng tượng trưng số tiền 500 triệu đồng hỗ trợ xây dựng Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Trung đoàn Không quân 917 ẢNH: DUY TÂN

Ông Đỗ Thanh Tú, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hòa An, trao bảng tượng trưng số tiền 500 triệu đồng hỗ trợ xây dựng Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Trung đoàn Không quân 917 ẢNH: DUY TÂN

Thượng tá Trương Thanh Bình gửi lời cảm ơn sâu sắc đến sự giúp đỡ tận tình của thủ trưởng cấp trên, sự đồng hành của nhiều cơ quan, ban ngành, doanh nghiệp, nhà hảo tâm… góp sức về tinh thần lẫn vật chất trong quá trình xây dựng nhà bia trong gần 4 tháng qua. Trong đó, bên cạnh việc hỗ trợ tuyên truyền, Báo Thanh Niên còn đứng ra vận động kinh phí từ Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hòa An và Quỹ Phượng Hoàng (mỗi đơn vị đóng góp 500 triệu đồng –PV), góp phần hỗ trợ Trung đoàn Không quân 917 thực hiện công trình nhiều ý nghĩa này.

Thủ trưởng Trung đoàn Không quân 917 tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong việc hỗ trợ xây dựng Nhà bia tưởng niệm ẢNH: DUY TÂN

Trong không khí trang trọng của buổi lễ, bà Phạm Hồng Thủy, thân nhân liệt sĩ, xúc động chia sẻ: "Sự kiện khánh thành Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ của Trung đoàn Không quân 917 là một minh chứng sống động thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây của dân tộc ta. Chúng tôi - những người ở lại, xin hứa sẽ nối bước truyền thống của gia đình, dòng họ, tiếp tục góp sức mình xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ đã xả thân vì Tổ quốc".