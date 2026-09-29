Cảnh sát đặc nhiệm luyện tập đổ bộ đường không từ trực thăng quân sự

Vừa qua, tại sân bay Buôn Ma Thuột (phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk), Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đã phối hợp tổ chức huấn luyện đổ bộ đường không cho lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm.
Lực lượng huấn luyện đổ bộ đường không là cán bộ chiến sĩ Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 3 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an).
Đây là một trong những đơn vị đặc biệt tinh nhuệ của ngành công an, được thành lập ngày 16.6.2010, đóng chân trên TP.Đà Nẵng và được giao phụ trách 8 tỉnh, thành khu vực miền Trung (trước là 15 tỉnh, thành phố).
Với nhiệm vụ thường xuyên luyện tập, sẵn sàng chiến đấu cao, cơ động nhanh để ngăn chặn, trấn áp kịp thời các loại tội phạm khủng bố, không tặc, bắt cóc con tin và phối hợp truy bắt các đối tượng tội phạm nguy hiểm... theo lệnh của Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.
Để việc luyện tập sát phương án, sát thực tế, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Quân chủng Phòng không - Không quân lệnh cho Sư đoàn Không quân 372 chủ trì, phối hợp Sư đoàn Không quân 370 và các đơn vị liên quan, đưa biên đội trực thăng quân sự của không quân trực thăng phối thuộc với Bộ Công an, tham gia diễn tập ở Đắk Lắk.
Lực lượng không quân trực thăng phối hợp Cảnh sát đặc nhiệm gồm trực thăng Mi-17 số hiệu 8408 của Trung đoàn Không quân 930, Sư đoàn Không quân 372 (do thượng tá Nguyễn Văn Dũng, Phó trung đoàn trưởng Quân huấn chỉ huy) và trực thăng Mi-171 số hiệu 8431 của Trung đoàn Không quân 917, Sư đoàn Không quân 370 (do đại tá Đoàn Hồng Hải, Phó trung đoàn trưởng Quân sự chỉ huy).
Một số hình ảnh Cảnh sát đặc nhiệm và trực thăng quân sự của Bộ Quốc phòng thực hành huấn luyện đổ bộ tại sân bay Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) được phóng viên Báo Thanh Niên ghi lại.
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