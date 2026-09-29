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    Thời sự

    Cảnh sát đặc nhiệm luyện tập đổ bộ đường không từ trực thăng quân sự

    Mai Thanh Hải
    Mai Thanh Hải
    Bộ Quốc phòng và Bộ Công an vừa phối hợp tổ chức huấn luyện đổ bộ đường không cho lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm tại tỉnh Đắk Lắk.

    Vừa qua, tại sân bay Buôn Ma Thuột (phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk), Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đã phối hợp tổ chức huấn luyện đổ bộ đường không cho lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm.

    Cảnh sát đặc nhiệm luyện tập đổ bộ đường không từ trực thăng quân sự - Ảnh 1.

    Lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm lên trực thăng quân sự

    ẢNH: MAI THANH HẢI

    Lực lượng huấn luyện đổ bộ đường không là cán bộ chiến sĩ Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 3 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an).

    Cảnh sát đặc nhiệm luyện tập đổ bộ đường không từ trực thăng quân sự - Ảnh 2.

    Triển khai đội hình chiến đấu

    ẢNH: MAI THANH HẢI

    Đây là một trong những đơn vị đặc biệt tinh nhuệ của ngành công an, được thành lập ngày 16.6.2010, đóng chân trên TP.Đà Nẵng và được giao phụ trách 8 tỉnh, thành khu vực miền Trung (trước là 15 tỉnh, thành phố).

    Cảnh sát đặc nhiệm luyện tập đổ bộ đường không từ trực thăng quân sự - Ảnh 3.

    Cảnh sát đặc nhiệm thực hành đổ bộ dưới sự trợ giúp của nhân viên cơ giới trên không quân sự

    ẢNH: MAI THANH HẢI

    Với nhiệm vụ thường xuyên luyện tập, sẵn sàng chiến đấu cao, cơ động nhanh để ngăn chặn, trấn áp kịp thời các loại tội phạm khủng bố, không tặc, bắt cóc con tin và phối hợp truy bắt các đối tượng tội phạm nguy hiểm... theo lệnh của Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

    Cảnh sát đặc nhiệm luyện tập đổ bộ đường không từ trực thăng quân sự - Ảnh 4.

    Vũ khí sử dụng của Cảnh sát đặc nhiệm là súng STV-380

    ẢNH: MAI THANH HẢI

    Để việc luyện tập sát phương án, sát thực tế, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Quân chủng Phòng không - Không quân lệnh cho Sư đoàn Không quân 372 chủ trì, phối hợp Sư đoàn Không quân 370 và các đơn vị liên quan, đưa biên đội trực thăng quân sự của không quân trực thăng phối thuộc với Bộ Công an, tham gia diễn tập ở Đắk Lắk.

    Cảnh sát đặc nhiệm luyện tập đổ bộ đường không từ trực thăng quân sự - Ảnh 5.

    Biên đội trực thăng quân sự của Bộ Quốc phòng tham gia nhiệm vụ tại tỉnh Đắk Lắk

    ẢNH: MAI THANH HẢI

    Lực lượng không quân trực thăng phối hợp Cảnh sát đặc nhiệm gồm trực thăng Mi-17 số hiệu 8408 của Trung đoàn Không quân 930, Sư đoàn Không quân 372 (do thượng tá Nguyễn Văn Dũng, Phó trung đoàn trưởng Quân huấn chỉ huy) và trực thăng Mi-171 số hiệu 8431 của Trung đoàn Không quân 917, Sư đoàn Không quân 370 (do đại tá Đoàn Hồng Hải, Phó trung đoàn trưởng Quân sự chỉ huy).

    Cảnh sát đặc nhiệm luyện tập đổ bộ đường không từ trực thăng quân sự - Ảnh 6.

    Thượng tá Nguyễn Văn Dũng (Phó trung đoàn trưởng Trung đoàn Không quân 930, Sư đoàn Không quân 372, Quân chủng Phòng không - Không quân) lái chính máy bay trực thăng Mi-17 số hiệu 8408

    ẢNH: MAI THANH HẢI

    Cảnh sát đặc nhiệm luyện tập đổ bộ đường không từ trực thăng quân sự - Ảnh 7.

    Đại tá Đoàn Hồng Hải (Phó trung đoàn trưởng Trung đoàn Không quân 917, Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không - Không quân) lái chính máy bay trực thăng Mi-171 số hiệu 8431 và tổ bay đang thực hiện nhiệm vụ

    ẢNH: MAI THANH HẢI

    Một số hình ảnh Cảnh sát đặc nhiệm và trực thăng quân sự của Bộ Quốc phòng thực hành huấn luyện đổ bộ tại sân bay Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) được phóng viên Báo Thanh Niên ghi lại.

    Cảnh sát đặc nhiệm luyện tập đổ bộ đường không từ trực thăng quân sự - Ảnh 8.

    Phổ biến nhiệm vụ cho lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm tham gia huấn luyện đổ bộ đường không

    ẢNH: MAI THANH HẢI

    Cảnh sát đặc nhiệm luyện tập đổ bộ đường không từ trực thăng quân sự - Ảnh 9.

    Thành viên tổ bay hướng dẫn Cảnh sát đặc nhiệm thực hành gấp dây treo

    ẢNH: MAI THANH HẢI

    Cảnh sát đặc nhiệm luyện tập đổ bộ đường không từ trực thăng quân sự - Ảnh 10.

    Kiểm tra các móc khóa dây treo, ngay khi lên máy bay

    ẢNH: MAI THANH HẢI

    Cảnh sát đặc nhiệm luyện tập đổ bộ đường không từ trực thăng quân sự - Ảnh 11.

    Cảnh sát đặc nhiệm nhảy khỏi cửa máy bay trực thăng

    ẢNH: MAI THANH HẢI


    Cảnh sát đặc nhiệm luyện tập đổ bộ đường không từ trực thăng quân sự - Ảnh 12.

    Thực hành đổ bộ đường không tại sân bay Buôn Ma Thuột

    ẢNH: MAI THANH HẢI

    Cảnh sát đặc nhiệm luyện tập đổ bộ đường không từ trực thăng quân sự - Ảnh 13.

    Rời máy bay, đu dây tiếp đất

    ẢNH: MAI THANH HẢI

    Cảnh sát đặc nhiệm luyện tập đổ bộ đường không từ trực thăng quân sự - Ảnh 14.

    Trực thăng Mi-17 số hiệu 8408 thả dây cho Cảnh sát đặc nhiệm đổ bộ

    ẢNH: MAI THANH HẢI

    Cảnh sát đặc nhiệm luyện tập đổ bộ đường không từ trực thăng quân sự - Ảnh 15.

    Tiếp đất an toàn

    ẢNH: MAI THANH HẢI

    Cảnh sát đặc nhiệm luyện tập đổ bộ đường không từ trực thăng quân sự - Ảnh 16.

    Hỗ trợ đồng đội

    ẢNH: MAI THANH HẢI

    Cảnh sát đặc nhiệm luyện tập đổ bộ đường không từ trực thăng quân sự - Ảnh 17.

    Triển khai đội hình chiến đấu theo phương án

    ẢNH: MAI THANH HẢI

    Cảnh sát đặc nhiệm luyện tập đổ bộ đường không từ trực thăng quân sự - Ảnh 18.

    Cơ động lên máy bay

    ẢNH: MAI THANH HẢI

    Cảnh sát đặc nhiệm luyện tập đổ bộ đường không từ trực thăng quân sự - Ảnh 19.

    Một tổ Cảnh sát đặc nhiệm của Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 3 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an) chuẩn bị lên máy bay trực thăng quân sự của Quân chủng Phòng không - Không quân

    ẢNH: MAI THANH HẢI


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