Cảnh sát đặc nhiệm luyện tập đổ bộ đường không từ trực thăng quân sự

Vừa qua, tại sân bay Buôn Ma Thuột (phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk), Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đã phối hợp tổ chức huấn luyện đổ bộ đường không cho lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm.

Lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm lên trực thăng quân sự ẢNH: MAI THANH HẢI

Lực lượng huấn luyện đổ bộ đường không là cán bộ chiến sĩ Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 3 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an).

Triển khai đội hình chiến đấu ẢNH: MAI THANH HẢI

Đây là một trong những đơn vị đặc biệt tinh nhuệ của ngành công an, được thành lập ngày 16.6.2010, đóng chân trên TP.Đà Nẵng và được giao phụ trách 8 tỉnh, thành khu vực miền Trung (trước là 15 tỉnh, thành phố).

Cảnh sát đặc nhiệm thực hành đổ bộ dưới sự trợ giúp của nhân viên cơ giới trên không quân sự ẢNH: MAI THANH HẢI

Với nhiệm vụ thường xuyên luyện tập, sẵn sàng chiến đấu cao, cơ động nhanh để ngăn chặn, trấn áp kịp thời các loại tội phạm khủng bố, không tặc, bắt cóc con tin và phối hợp truy bắt các đối tượng tội phạm nguy hiểm... theo lệnh của Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Vũ khí sử dụng của Cảnh sát đặc nhiệm là súng STV-380 ẢNH: MAI THANH HẢI

Để việc luyện tập sát phương án, sát thực tế, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Quân chủng Phòng không - Không quân lệnh cho Sư đoàn Không quân 372 chủ trì, phối hợp Sư đoàn Không quân 370 và các đơn vị liên quan, đưa biên đội trực thăng quân sự của không quân trực thăng phối thuộc với Bộ Công an, tham gia diễn tập ở Đắk Lắk.

Biên đội trực thăng quân sự của Bộ Quốc phòng tham gia nhiệm vụ tại tỉnh Đắk Lắk ẢNH: MAI THANH HẢI

Lực lượng không quân trực thăng phối hợp Cảnh sát đặc nhiệm gồm trực thăng Mi-17 số hiệu 8408 của Trung đoàn Không quân 930, Sư đoàn Không quân 372 (do thượng tá Nguyễn Văn Dũng, Phó trung đoàn trưởng Quân huấn chỉ huy) và trực thăng Mi-171 số hiệu 8431 của Trung đoàn Không quân 917, Sư đoàn Không quân 370 (do đại tá Đoàn Hồng Hải, Phó trung đoàn trưởng Quân sự chỉ huy).

Thượng tá Nguyễn Văn Dũng (Phó trung đoàn trưởng Trung đoàn Không quân 930, Sư đoàn Không quân 372, Quân chủng Phòng không - Không quân) lái chính máy bay trực thăng Mi-17 số hiệu 8408 ẢNH: MAI THANH HẢI

Đại tá Đoàn Hồng Hải (Phó trung đoàn trưởng Trung đoàn Không quân 917, Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không - Không quân) lái chính máy bay trực thăng Mi-171 số hiệu 8431 và tổ bay đang thực hiện nhiệm vụ ẢNH: MAI THANH HẢI

Một số hình ảnh Cảnh sát đặc nhiệm và trực thăng quân sự của Bộ Quốc phòng thực hành huấn luyện đổ bộ tại sân bay Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) được phóng viên Báo Thanh Niên ghi lại.

Phổ biến nhiệm vụ cho lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm tham gia huấn luyện đổ bộ đường không ẢNH: MAI THANH HẢI

Thành viên tổ bay hướng dẫn Cảnh sát đặc nhiệm thực hành gấp dây treo ẢNH: MAI THANH HẢI

Kiểm tra các móc khóa dây treo, ngay khi lên máy bay ẢNH: MAI THANH HẢI

Cảnh sát đặc nhiệm nhảy khỏi cửa máy bay trực thăng ẢNH: MAI THANH HẢI





Thực hành đổ bộ đường không tại sân bay Buôn Ma Thuột ẢNH: MAI THANH HẢI

Rời máy bay, đu dây tiếp đất ẢNH: MAI THANH HẢI

Trực thăng Mi-17 số hiệu 8408 thả dây cho Cảnh sát đặc nhiệm đổ bộ ẢNH: MAI THANH HẢI

Tiếp đất an toàn ẢNH: MAI THANH HẢI

Hỗ trợ đồng đội ẢNH: MAI THANH HẢI

Triển khai đội hình chiến đấu theo phương án ẢNH: MAI THANH HẢI

Cơ động lên máy bay ẢNH: MAI THANH HẢI

Một tổ Cảnh sát đặc nhiệm của Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 3 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an) chuẩn bị lên máy bay trực thăng quân sự của Quân chủng Phòng không - Không quân ẢNH: MAI THANH HẢI



