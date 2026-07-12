Cánh đồng lúa miền Tây tuyệt đẹp nhìn từ trực thăng quân sự

Do đặc thù trồng giống lúa ngắn ngày, nên miền Tây có 3 vụ lúa chính là vụ Đông Xuân (từ tháng 1 đến tháng 3), vụ Hè Thu (tháng 6 đến tháng 8) và cánh đồng lúa trồng trong mùa nước nổi (tháng 9 - 11).

Màu vàng và xanh ở những thửa ruộng gieo cấy sớm - muộn ẢNH: MAI THANH HẢI

Nếu như vụ Đông Xuân là vụ lúa lớn và chín đều nhất trong năm, thì vụ lúa Hè Thu, do thời gian gieo cấy - thu hoạch khác nhau, nên cánh đồng lúa miền Tây vừa đan xen màu vàng của lúa chưa gặt, màu xanh của lúa cấy muộn và màu nâu của những mảnh ruộng đã thu hoạch xong.

Cả 3 màu vàng, xanh, nâu trên những thửa ruộng đã thu hoạch và chưa thu hoạch lúa ẢNH: MAI THANH HẢI

Những hình ảnh độc đáo, nhiều màu sắc của cánh đồng lúa miền Tây tại 2 địa phương Cần Thơ và An Giang, do phóng viên Thanh Niên ghi lại, từ trực thăng quân sự.

Cánh đồng lúa gieo cấy muộn, ở An Giang ẢNH: MAI THANH HẢI

Hình ảnh ghi từ trực thăng quân sự ẢNH: MAI THANH HẢI

Khu dân cư nằm bên 2 bờ kênh ẢNH: MAI THANH HẢI

Cánh đồng lúa sắp gặt ẢNH: MAI THANH HẢI

Cánh đồng lúa chín ở An Giang ẢNH: MAI THANH HẢI

Đường cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi chạy qua cánh đồng lúa 2 màu ẢNH: MAI THANH HẢI

Cánh đồng lúa ở Cần Thơ ẢNH: MAI THANH HẢI

Thửa ruộng lúa chín vàng rực, nổi bật giữa cánh đồng xanh ẢNH: MAI THANH HẢI

Những thửa ruộng xếp hàng thẳng tắp ẢNH: MAI THANH HẢI

Khối màu đẹp mê mẩn ẢNH: MAI THANH HẢI

Cánh đồng lúa tại An Giang ẢNH: MAI THANH HẢI

Lúa xanh trong nắng sớm ẢNH: MAI THANH HẢI