Cánh đồng lúa miền Tây tuyệt đẹp nhìn từ trực thăng quân sự

Do đặc thù trồng giống lúa ngắn ngày, nên miền Tây có 3 vụ lúa chính là vụ Đông Xuân (từ tháng 1 đến tháng 3), vụ Hè Thu (tháng 6 đến tháng 8) và cánh đồng lúa trồng trong mùa nước nổi (tháng 9 - 11).
Nếu như vụ Đông Xuân là vụ lúa lớn và chín đều nhất trong năm, thì vụ lúa Hè Thu, do thời gian gieo cấy - thu hoạch khác nhau, nên cánh đồng lúa miền Tây vừa đan xen màu vàng của lúa chưa gặt, màu xanh của lúa cấy muộn và màu nâu của những mảnh ruộng đã thu hoạch xong.
Những hình ảnh độc đáo, nhiều màu sắc của cánh đồng lúa miền Tây tại 2 địa phương Cần Thơ và An Giang, do phóng viên Thanh Niên ghi lại, từ trực thăng quân sự.
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