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Thời sự

Cánh đồng lúa miền Tây tuyệt đẹp nhìn từ trực thăng quân sự

Mai Thanh Hải
Mai Thanh Hải
Những hình ảnh sống động về cánh đồng lúa miền Tây, đặc biệt là ở Cần Thơ và An Giang, được ghi lại từ trực thăng quân sự.

Do đặc thù trồng giống lúa ngắn ngày, nên miền Tây có 3 vụ lúa chính là vụ Đông Xuân (từ tháng 1 đến tháng 3), vụ Hè Thu (tháng 6 đến tháng 8) và cánh đồng lúa trồng trong mùa nước nổi (tháng 9 - 11).

Cánh đồng lúa miền Tây tuyệt đẹp nhìn từ trực thăng quân sự- Ảnh 1.

Màu vàng và xanh ở những thửa ruộng gieo cấy sớm - muộn

ẢNH: MAI THANH HẢI

Nếu như vụ Đông Xuân là vụ lúa lớn và chín đều nhất trong năm, thì vụ lúa Hè Thu, do thời gian gieo cấy - thu hoạch khác nhau, nên cánh đồng lúa miền Tây vừa đan xen màu vàng của lúa chưa gặt, màu xanh của lúa cấy muộn và màu nâu của những mảnh ruộng đã thu hoạch xong.

Cánh đồng lúa miền Tây tuyệt đẹp nhìn từ trực thăng quân sự- Ảnh 2.

Cả 3 màu vàng, xanh, nâu trên những thửa ruộng đã thu hoạch và chưa thu hoạch lúa

ẢNH: MAI THANH HẢI

Những hình ảnh độc đáo, nhiều màu sắc của cánh đồng lúa miền Tây tại 2 địa phương Cần Thơ và An Giang, do phóng viên Thanh Niên ghi lại, từ trực thăng quân sự

Cánh đồng lúa miền Tây tuyệt đẹp nhìn từ trực thăng quân sự- Ảnh 3.

Cánh đồng lúa gieo cấy muộn, ở An Giang

ẢNH: MAI THANH HẢI

Cánh đồng lúa miền Tây tuyệt đẹp nhìn từ trực thăng quân sự- Ảnh 4.

Hình ảnh ghi từ trực thăng quân sự

ẢNH: MAI THANH HẢI

Cánh đồng lúa miền Tây tuyệt đẹp nhìn từ trực thăng quân sự- Ảnh 5.

Khu dân cư nằm bên 2 bờ kênh

ẢNH: MAI THANH HẢI

Cánh đồng lúa miền Tây tuyệt đẹp nhìn từ trực thăng quân sự- Ảnh 6.

Cánh đồng lúa sắp gặt

ẢNH: MAI THANH HẢI

Cánh đồng lúa miền Tây tuyệt đẹp nhìn từ trực thăng quân sự- Ảnh 7.

Cánh đồng lúa chín ở An Giang

ẢNH: MAI THANH HẢI

Cánh đồng lúa miền Tây tuyệt đẹp nhìn từ trực thăng quân sự- Ảnh 8.

Đường cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi chạy qua cánh đồng lúa 2 màu

ẢNH: MAI THANH HẢI

Cánh đồng lúa miền Tây tuyệt đẹp nhìn từ trực thăng quân sự- Ảnh 9.

Cánh đồng lúa ở Cần Thơ

ẢNH: MAI THANH HẢI

Cánh đồng lúa miền Tây tuyệt đẹp nhìn từ trực thăng quân sự- Ảnh 10.

Thửa ruộng lúa chín vàng rực, nổi bật giữa cánh đồng xanh

ẢNH: MAI THANH HẢI

Cánh đồng lúa miền Tây tuyệt đẹp nhìn từ trực thăng quân sự- Ảnh 11.

Những thửa ruộng xếp hàng thẳng tắp

ẢNH: MAI THANH HẢI

Cánh đồng lúa miền Tây tuyệt đẹp nhìn từ trực thăng quân sự- Ảnh 12.

Khối màu đẹp mê mẩn

ẢNH: MAI THANH HẢI

Cánh đồng lúa miền Tây tuyệt đẹp nhìn từ trực thăng quân sự- Ảnh 13.

Cánh đồng lúa tại An Giang

ẢNH: MAI THANH HẢI

Cánh đồng lúa miền Tây tuyệt đẹp nhìn từ trực thăng quân sự- Ảnh 14.

Lúa xanh trong nắng sớm

ẢNH: MAI THANH HẢI

Cánh đồng lúa miền Tây tuyệt đẹp nhìn từ trực thăng quân sự- Ảnh 15.

Bay trên đồng lúa miền Tây

ẢNH: MAI THANH HẢI

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