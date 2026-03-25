Cánh đồng lúa hai màu xanh - vàng ở TP.HCM vào mùa đẹp nhất, như bức tranh đồng quê

Cách phường Vũng Tàu khoảng 30 km,
cánh đồng lúa hai màu An Nhứt từ lâu được nhiều người biết đến như một trong những điểm check-in, chụp ảnh đồng quê cực đẹp tại TP.HCM. Cánh đồng với hai màu lúa đối lập đẹp như bức tranh khiến ai ngắm nhìn cũng rung động.
Cánh đồng lúa hai màu An Nhứt gây ấn tượng bởi không gian yên ả, thanh bình
Cánh đồng An Nhứt đang bước vào mùa lúa chín. Đây là thời điểm lúa đẹp nhất năm với sự "chuyển màu" từ sắc xanh ngát sang sắc vàng rộm
Sở dĩ cánh đồng lúa có hai màu xanh - vàng là do người dân gieo trồng theo từng thời điểm khác nhau. Khi vào mùa, sẽ có những thửa ruộng đã chín vàng rực, trong khi những thửa bên cạnh vẫn còn xanh non
Khoảng thời gian bình minh và hoàng hôn được xem là lúc cánh đồng khoác lên mình vẻ đẹp nổi bật nhất, khi ánh nắng lan tỏa, "nhuộm màu" toàn bộ không gian
Anh Trần Phương, nhiếp ảnh gia tự do tại TP.HCM cho biết anh từng tình cờ đi ngang cánh đồng lúa An Nhứt vào năm ngoái và ấn tượng với khung cảnh nơi đây. Năm nay, anh chủ động quay lại đúng mùa lúa chín để ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất của cánh đồng
Cũng trong lần trở lại này, anh may mắn bắt gặp khoảnh khắc người nông dân đang thu hoạch lúa. "Một khoảnh khắc rất đời, rất thật mà tôi nghĩ là không phải lúc nào cũng có thể gặp lại", nhiếp ảnh gia Trần Phương chia sẻ
Hình ảnh người dân thu hoạch lúa đã vô tình tạo nên một bố cục giàu tính thẩm mỹ. Theo nhiếp ảnh gia Trần Phương, những mảng lúa chín - non xen kẽ không chỉ tạo hiệu ứng tương phản rõ nét về thị giác mà còn gợi lên nhịp điệu của đời sống, của thời gian và mùa vụ
Khi lúa đã được gặt, các đụn rơm khô trải dài trên khắp cánh đồng cũng mang lại một khung cảnh đậm chất đồng quê
Theo tìm hiểu, cánh đồng lúa An Nhứt có 3 mùa gặt mỗi năm. Thời điểm cuối tháng 3 đến giữa tháng 4 (vụ đông xuân) được xem là đẹp nhất khi lúa bắt đầu chín vàng, thời tiết khô ráo, nắng đẹp, thuận lợi cho việc
check-in, chụp ảnh
