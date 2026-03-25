Cánh đồng lúa hai màu xanh - vàng ở TP.HCM vào mùa đẹp nhất, như bức tranh đồng quê

Anh Trần Phương, nhiếp ảnh gia tự do tại TP.HCM cho biết anh từng tình cờ đi ngang cánh đồng lúa An Nhứt vào năm ngoái và ấn tượng với khung cảnh nơi đây. Năm nay, anh chủ động quay lại đúng mùa lúa chín để ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất của cánh đồng