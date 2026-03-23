Hoa giấy rực rỡ cả một góc trời, giới trẻ đổ xô đến check-in

Thanh Bình
Thanh Bình
23/03/2026 15:22 GMT+7

Có một nơi không gian xanh mát kết hợp cùng những giàn hoa giấy nở rộ đã tạo nên khung cảnh thơ mộng, mang lại cảm giác nhẹ nhàng giữa lòng thành phố nhộn nhịp.

Những ngày gần đây, Công viên Văn hóa Gò Vấp (TP.HCM) trở thành điểm đến thu hút đông đảo bạn trẻ bởi những giàn hoa giấy rực rỡ sắc màu.

Giàn hoa giấy rực rỡ trong nắng mai thu hút đông đảo người trẻ đến check-in

ẢNH: THANH BÌNH

Với diện tích rộng rãi, nhiều lối đi thoáng đãng và các khu vực được phủ đầy hoa giấy, công viên nhanh chóng trở thành khung cảnh lý tưởng cho những bức ảnh mang phong cách trong trẻo, tự nhiên. Từng góc nhỏ trong khuôn viên đều có thể trở thành nơi lưu giữ những khoảnh khắc đẹp, từ lối đi rợp bóng cây đến những hàng hoa khoe sắc.

Không khó để bắt gặp hình ảnh các bạn trẻ diện xúng xính váy áo, tạo dáng bên những giàn hoa giấy hay khu vực trang trí nổi bật ở công viên. Nhiều người lựa chọn thời điểm sáng sớm hoặc chiều muộn để tận dụng ánh sáng tự nhiên nhưng không quá gắt, giúp bức ảnh trở nên hài hòa và ấn tượng hơn.

Hoa giấy khoe sắc

ẢNH: THANH BÌNH

Không chỉ là điểm check-in, những không gian ngập sắc hoa còn trở thành nơi giúp giới trẻ thư giãn và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ. Đây cũng là lý do khiến các địa điểm như vậy ngày càng được nhiều người tìm đến.

4 địa điểm check-in quên lối về trong kỳ nghỉ tết 4 ngày liên tục sắp tới

4 địa điểm check-in quên lối về trong kỳ nghỉ tết 4 ngày liên tục sắp tới

Chính phủ vừa chính thức đồng ý hoán đổi ngày làm việc để dịp Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày liên tục. Đây là cơ hội tuyệt vời cho người dân xả hơi sau năm dài bận rộn. Nếu chưa biết đi đâu chơi, hãy thử ngay check-in với 4 tour biển ngắn gọn, vui tươi dưới đây. Toàn những điểm đến thú vị, dễ đi từ TP.HCM, phù hợp túi tiền sinh viên và dân văn phòng.

Hoa giấy địa điểm chụp hình với hoa giấy ở TP.HCM hoa giấy ở TP.HCM công viên văn hóa Gò Vấp
