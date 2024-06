Bộ Công an khởi tố vụ án lừa đảo góp vốn đầu tư hải sản

Mới đây, Cục Cảnh sát hình sự (C02) - Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại TP.HCM và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đối với đơn của chị T.L.P.T.H (35 tuổi, ở Q.Tân Phú, TP.HCM) tố cáo Võ Thị Thu Vân (31 tuổi, ở H.Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn góp vốn đầu tư hải sản.

Vân gửi hình ảnh về kho đông lạnh của mình, sau đó chị H. tìm hiểu mới vỡ lẽ Vân chưa bao giờ kinh doanh mặt hàng này ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Cụ thể, theo đơn tố cáo của chị T.L.P.T.H, tháng 2.2021, thông qua người bạn ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nên quen biết Vân. Vân giới thiệu chuyên kinh doanh hải sản, chủ yếu các loại cá biển đông lạnh, Vân nói mình trực tiếp thu mua hải sản từ các ghe đánh bắt hải sản của các người dân tại địa phương, rồi bỏ sỉ và lẻ cho các doanh nghiệp, cá nhân trên cả nước.

Sau đó, Vân gửi cho chị H. những hình ảnh kho đông lạnh của mình ở H.Long Điền, hình thức kinh doanh, lợi nhuận mà Vân mua bán được hằng tháng từ hoạt động kinh doanh này. Vân rủ H. cùng hùn vốn để kinh doanh mặt hàng này với lợi nhuận từ 10 đến 30%, mỗi lần góp vốn từ 5 đến 10 ngày sẽ nhận lại gốc và lãi. Ban đầu Vân chuyển gốc và lợi nhuận đúng hẹn nhưng sau đó thì né tránh, không liên lạc được và bỏ trốn. Sau đó, do nghi ngờ về việc kinh doanh của Vân nên chị H. đi tìm hiểu mới biết Vân không kinh doanh mặt hàng hải sản đông lạnh như giới thiệu.

Tính đến ngày 15.1.2022, H. đã chuyển cho Vân hơn 490 tỉ đồng để kinh doanh hải sản, số tiền Vân chiếm đoạt hơn 60 tỉ đồng.

"Nhận thấy Vân không kinh doanh mặt hàng này nhưng huy động vốn từ tôi và người thân quen của tôi số tiền lớn nên tôi gửi đơn tố cáo đến C02, đến nay tôi phải gánh khoản nợ rất lớn để giữ uy tín của mình", chị H. nói.

Bán nhà trả nợ, nghỉ việc công ty vì sợ ảnh hưởng

Chị H. không phải là người duy nhất "hợp tác đầu tư" với Vân, C02 Bộ Công an còn nhận 6 đơn tố cáo Võ Thị Thu Vân với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn tương tự.

Chị P.T.Q.N (30 tuổi, ở Q.12) tố cáo Vân chiếm đoạt của mình khoảng 12 tỉ đồng. Cụ thể, từ năm 2022, thông qua bạn học thời cấp 2, N. biết Vân. Tháng 9.2023, Vân giới thiệu mình đang kinh doanh hải sản, rủ N. hùn vốn nhập hàng hóa phụ kiện, linh kiện xe, hàng hóa nội địa Nhật, Trung Quốc, lợi nhuận sẽ được chia theo chuyến từ 5 đến 20%. Vân giới thiệu mình nhập được hàng hóa giá tốt, sau đó phân phối bán lại cho các công ty đại lý đã đặt hàng nên thu lợi nhuận chênh lệch cao, chia lãi cao.

"Trước khi nhập hàng, Vân sẽ nhắn tin cho tôi để tôi chuẩn bị tiền chuyển khoản cho Vân, sau đó sau 5 ngày đến 1 tuần, Vân sẽ chuyển lợi nhuận cho tôi như thỏa thuận trước đó. Thời gian đầu Vân trả gốc và lãi đúng hẹn, nhưng sau mỗi lần hoàn gốc và chia lãi xong thì Vân huy động số tiền lớn hơn với lý do 'cần tiền lấy lô hàng rẻ, từ 7 đến 10 ngày' nên tôi huy động tiền người thân, bạn bè để đưa cho Vân", chị N. cho biết.

Sau đó, đến tháng 5.2023, Vân không chuyển trả tiền như đúng hẹn. Chị N. cho biết đã nhiều lần chuyển tiền đầu tư theo sự kêu gọi đầu tư hùn hạp với chị Vân, và đến nay bị Vân chiếm đoạt khoảng 12 tỉ đồng.

Chị N. chia sẻ: "Số tiền có được đưa Vân do vay mượn người quen, bạn bè, đồng nghiệp... mà nay tìm hiểu mới biết Vân không hề kinh doanh như đã nói, và nhiều người bị lừa với hình thức tương tự, gửi đơn đến công an. Sau khi biết mình bị lừa, tôi phải bán nhà để trả nợ, nghỉ việc công ty vì sợ ảnh hưởng đến công việc".

Nhiều lần Vân thất hẹn vì nói 'kẹt hàng', và sau đó mất liên lạc với 'nhà đầu tư' CHỤP MÀN HÌNH

Tương tự, chị T.K.P (30 tuổi, ở Q.8) cũng góp vốn thông qua hợp tác kinh doanh container thuỷ, hải sản đông lạnh với Vân hơn 21,7 tỉ đồng, bị chiếm đoạt hơn 1,3 tỉ đồng.

P. cho biết quen Vân từ năm 2016 thông qua mạng xã hội Facebook, vì bán quần áo, mỹ phẩm nên Vân đã nhờ P. mua hộ rất nhiều hàng hiệu cho Vân.

"Do tin là Vân có kênh nhập, phân phối hàng thuỷ, hải sản lớn ở trong và ngoài nước nên sau khi Vân rủ đầu tư chung, tôi đã nhiều lần chuyển hơn 21,7 tỉ đồng cho Vân, đến nay hơn 1,3 tỉ đồng Vân nói không có khả năng trả. Tìm hiểu ra mới biết Vân không hề kinh doanh gì và nhiều người bị lừa như tôi nên gửi đơn trình báo, mong muốn cơ quan chức năng điều tra, làm rõ, khởi tố bị can đối với Vân và có biện pháp xác minh, truy thu số tiền các bị hại đã bị Vân chiếm đoạt", P. nhấn mạnh.

Chị N.T.K.H (31 tuổi, ngụ TP.Vũng Tàu) cho biết, đã giấu diếm chồng đi vay mượn bạn bè và người thân, vay thẻ tín dụng, lấy tiền tiết kiệm, bán tài sản của vợ chồng để đưa cho Vân hợp tác kinh doanh hải sản. Từ 30.7.2022 đến 27.10.2022, H. đã đưa cho Vân nhiều tiền và đến nay Vân chiếm đoạt hơn 2,1 tỉ đồng.

Theo cơ quan điều tra, Võ Thị Thu Vân hiện đang bị Cơ quan CSĐT Công an H.Long Điền bắt tạm giam về hành vi chiếm giữ trái phép tài sản. Cụ thể, ngày 5.7.2023 A.T. chuyển khoản nhầm vào tài khoản ngân hàng của Vân 500 triệu đồng. Dù đã nhiều lần liên hệ Vân và ngân hàng đề nghị Vân hoàn trả số tiền này nhưng Vân không thực hiệ. Vì vậy A.T. làm đơn tố giác Vân về hành chiếm giữ trái phép tài sản của mình. Ngày 6.4.2024 Vân bị Công an H.Long Điền bắt tạm giam để điều tra làm rõ.

Do Vân đang bị Công an H.Long Điền bắt tạm giam trong vụ chiếm giữ trái phép tài sản nói trên nên cuối tháng 5.2024, C02 đã chuyển vụ án Vân lừa đảo chị T.L.P.T.H cùng những người khác đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền, làm rõ hành vi của Vân để xử lý đúng quy định của pháp luật.