Bộ Công an làm việc với Giám đốc CDC Nghệ An về mua kit test của Công ty Việt Á

Chiều 22.12, Sở Y tế tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo ông Chu Trọng Trang, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Nghệ An, tạm thời đảm nhiệm điều hành công việc tại CDC Nghệ An thay ông Nguyễn Văn Định, Giám đốc CDC Nghệ An.

Nguồn tin của Thanh Niên cho biết, ông Nguyễn Văn Định và kế toán của CDC Nghệ An đã ra Hà Nội theo đề nghị của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an), để làm rõ một số vấn đề liên quan đến việc CDC Nghệ An mua sinh phẩm, vật tư, hóa chất của Công ty CP công nghệ Việt Á.

Ông Trần Minh Tuệ, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Nghệ An, xác nhận thông tin trên, và cho biết, việc Sở cử ông Chu Trọng Trang, Phó giám đốc CDC Nghệ An, tạm thay giám đốc điều hành CDC nhằm đảm bảo cho trung tâm hoạt động bình thường trong thời gian ông Định vắng mặt.

Tuy nhiên, ông Tuệ cũng cho biết, đến nay, Sở Y tế tỉnh Nghệ An chưa nhận được văn bản nào từ Bộ Công an về việc phối hợp làm rõ các vấn đề liên quan việc mua bán sinh phẩm, vật tư của Công ty CP công nghệ Việt Á.

Sở Y tế tỉnh Nghệ An đã yêu cầu các cơ sở y tế trên địa bàn thống kê và báo cáo Sở việc mua bán vật tư, sinh phẩm, hóa chất trong thời gian chống dịch.





Như Thanh Niên đã thông tin, CDC Nghệ An đã mua vật tư, sinh phẩm của Công ty CP công nghệ Việt Á gồm 4 gói thầu, trong đó có 2 gói chỉ định thầu trị giá hơn 18,5 tỉ đồng và 2 gói đấu thầu rộng rãi.

Gói chỉ định thầu đầu tiên là ngày 15.7 được mua với giá 470.000 đồng/1 bộ kit xét nghiệm, tổng giá trị gói thầu hơn 5 tỉ đồng. Gói chỉ định thầu còn lại vào ngày 31.10, mua với giá 367.500 đồng/1 bộ kit xét nghiệm, tổng giá trị gói thầu hơn 13 tỉ đồng.

Trao đổi với báo chí, ông Định khẳng định, quá trình mua sắm vật tư, sinh phẩm của Công ty CP công nghệ Việt Á đều đúng quy trình, đúng trình tự, thủ tục và phủ nhận việc nhận “hoa hồng” từ công ty này.