Bộ Công an nghiên cứu chấm điểm tín dụng công dân để hạn chế lừa đảo

Ngày 25.4, Tạp chí Nhà Đầu Tư tổ chức tọa đàm "Thực trạng và giải pháp phát triển lành mạnh thị trường tài chính tiêu dùng tại Việt Nam".

Phát biểu tại tọa đàm, thiếu tá Đào Đình Nam, Phó giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư (Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an), cho biết đã có Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, CCCD với 104 triệu dữ liệu dân cư, cấp 80 triệu thẻ CCCD, có tích hợp sinh trắc học khuôn mặt, vân tay.

Thiếu tá Đào Đình Nam, Phó giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư L.Q

Tháng 7.2021, Bộ Công an đã công bố phê duyệt cấp tài khoản định danh điện tử. Mục tiêu là kết nối, chia sẻ cho tất cả các bộ, ngành và từng bước cho các doanh nghiệp cơ sở dữ liệu thông tin quốc gia để phục vụ sản xuất, hoạt động, đẩy mạnh phục vụ chuyển đổi số quốc gia.

Để phục vụ công tác chuyển đối số quốc gia, Bộ Công an sẽ cung cấp dữ liệu làm "sạch" cho Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam (CIC) thuộc Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Toàn bộ dữ liệu các tổ chức tín dụng gửi lên CIC sẽ được Bộ Công an làm "sạch", cập nhật số CCCD hay CMND, đảm bảo đồng bộ mã số CIC với mã số công dân, định danh cá nhân ở CCCD.

Cũng theo ông Nam, mới đây, NHNN và Bộ Công an đã ký cam kết để liên kết thông dữ liệu với ngành ngân hàng, với các nhiệm vụ lớn: tập trung kết nối khai thác dữ liệu dân cư, phục vụ phòng, chống rửa tiền; ứng dụng thẻ CCCD gắn chip, ứng dụng định danh điện tử, dữ liệu trực tuyến phục vụ ngân hàng; đào tạo cán bộ ngân hàng nhận biết giấy tờ giả, xác thực khách hàng có dấu hiệu tội phạm - đối soát xác định lại danh tính...

Nghiên cứu chấm điểm tín dụng công dân

Cũng theo ông Nam, trong lĩnh vực ngân hàng, Bộ Công an đang nghiên cứu triển khai một số giải pháp, trong đó có chấm điểm tín dụng công dân. Cụ thể, trên nền tảng dữ liệu dân cư, Bộ Công an đang nghiên cứu, hoàn thiện giải pháp chấm điểm tín dụng, trước mắt ưu tiên phục vụ an sinh xã hội, người nghèo, sinh viên được tiếp cận các khoản tín dụng ưu đãi từ các tổ chức tài chính, ngân hàng.

Chấm điểm tín dụng công dân để hỗ trợ an sinh xã hội T.L

Bước đầu, các đơn vị tham gia thí điểm đánh giá đây là giải pháp giúp các đơn vị sử dụng hỗ trợ cho vay tài chính. Về lâu dài, đây là kênh cung cấp dịch vụ chấm điểm cho ngành ngân hàng để hạn chế rủi ro, lừa đảo, giả mạo.

Ông Nam cho biết, Bộ Công an cũng sẽ phối hợp với NHNN hướng dẫn các tổ chức tín dụng, ngân hàng làm "sạch" các kho dữ liệu về khách hàng trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc về dân cư để rà soát, xác minh các tài khoản ảo hoạt động trái pháp luật, gây mất an ninh, thao túng thị trường chứng khoán, tiền tệ.

Đồng thời, Bộ Công an sẽ nghiên cứu các giải pháp công nghệ hỗ trợ ngân hàng, tổ chức tài chính: đối với nhóm cho vay tiêu dùng, sẽ hỗ trợ nâng cao chất lượng, xác thực thông tin cá nhân, triển khai công cụ đánh giá rủi ro tín dụng để tạo điều kiện cho người dân, nhất là các hộ dân, doanh nghiệp nhỏ tiếp cận nguồn vốn chính thức từ ngân hàng, công ty tài chính thay vì "tín dụng đen".

Đối với việc quản lý dòng tiền vào các lĩnh vực bất động sản, doanh nghiệp sản xuất vừa và lớn, Bộ Công an sẽ hỗ trợ xác minh, quản lý người nước ngoài đầu tư; phối hợp NHNN đánh giá độ khả tín của các dự án, chủ đầu tư trên nền tảng dữ liệu dân cư và dữ liệu tín dụng. Đồng thời, hỗ trợ các ngân hàng, tổ chức tài chính xây dựng cơ chế phòng, chống rửa tiền, kiểm soát rủi ro tập trung, giảm thiểu rủi ro trong hoạt động tín dụng.