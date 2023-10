Tại buổi họp báo, thông tin về tình hình, kết quả công tác quý 3 và nhiệm vụ công tác trọng tâm trong quý tới do Bộ Công an tổ chức vào chiều 2.10.2023, thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát kinh tế (C03) Bộ Công an, cho biết cơ quan này vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án "lừa đảo, chiếm đoạt tài sản "xảy ra tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh (gọi tắt là Tập đoàn Tân Hoàng Minh) và các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Bộ Công an: Nhà đầu tư chắc chắn được nhận lại tiền Tân Hoàng Minh lừa đảo

Theo thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, quá trình điều tra, C03 xác định Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 8.600 tỉ đồng của hơn 6.000 bị hại.

Đến nay, C03 đã thu hồi đủ số tiền hơn 8.600 tỉ đồng Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã lừa đảo. Theo quy định, đây là vật chứng của vụ án và phải được phong tỏa, phải được đưa ra xét xử.

"Tôi tin rằng những nhà đầu tư sẽ được nhận lại toàn bộ tài sản nhưng mà theo trình tự thủ tục pháp luật quy định. Quá trình xét xử thì tòa án sẽ rà soát từng bị hại một, nên các bị hại theo dõi chặt chẽ quá trình xét xử vụ án này, bảo vệ quyền lợi của mình. Đặc biệt là đến xuất trình thêm các giấy tờ thủ tục để có thể nhận lại toàn bộ tài sản", thiếu tướng Thành nói.

Hơn 42.000 bị hại trong vụ Vạn Thịnh Phát cũng sẽ được bảo vệ quyền lợi

Trước đó, ngày 29.9, C03 đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh, cùng 14 bị can khác cùng về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo kết luận điều tra, do ảnh hưởng chung của dịch Covid-19, thị trường bất động sản "đóng băng" và tín dụng ngân hàng bị siết chặt, giai đoạn năm 2021 và đầu năm 2022, Tập đoàn Tân Hoàng Minh gặp nhiều khó khăn về tài chính, dư nợ tín dụng rất lớn.

Do cần tiền trả nợ và đầu tư, ông Dũng đã chỉ đạo con trai và cấp dưới dùng các chiêu trò gian dối để phát hành trái phiếu, huy động gần 14.000 tỉ đồng trái quy định cho Tập đoàn Tân Hoàng Minh.