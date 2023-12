Bộ Công an thông tin diễn biến mới về 'đại án' Vạn Thịnh Phát, Xuyên Việt Oil

Ngày 27.12, thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì buổi họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024.

Ông Lê Đức Thọ có sai phạm tại thời điểm làm Bí thư Tỉnh ủy

Tại buổi họp báo, đại tá Phan Thành Bá, Cục phó Cục An ninh điều tra (A09) Bộ Công an, cho biết liên quan đến vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, xảy ra tại Công ty TNHH thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil (Công ty Xuyên Việt Oil) và một số cơ quan, tổ chức liên quan, đến nay, A09 đã khởi tố 7 bị can.

Trung tướng Tô Ân Xô thông tin về vụ án xảy ra tại EVN Bình Thuận

Trong số này, A09 đã khởi tố, bắt tạm giam ông Đặng Công Khôi, Cục phó Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính); và ông Hoàng Anh Tuấn, Vụ phó trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công thương), cùng về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, A09 đã khởi tố, bắt tạm giam bà Mai Thị Hồng Hạnh và bà Nguyễn Thị Như Phương, Giám đốc và Phó giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil, cùng về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Đồng thời, A09 khởi tố, bắt tạm giam ông Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi; khởi tố, bắt tạm giam ông Lê Duy Minh, Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM, cựu Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM; ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công thương, cùng về tội nhận hối lộ.

Theo đại tá Phan Thành Bá, ông Lê Đức Thọ thực hiện hành vi sai phạm thời điểm giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre. Công ty Xuyên Việt Oil là một trong gần 40 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu lớn trên cả nước. Tháng 7.2022, Xuyên Việt Oil bị tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh xuất, nhập khẩu xăng dầu trong vòng 1 tháng rưỡi. Công ty này bị Bộ Công thương xác định chậm nộp thuế hơn 680 tỉ đồng.

Thông tin với báo chí về quá trình điều tra giai đoạn 2 đối với vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Cục phó Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an, cho biết việc điều tra giai đoạn 1 đã kết thúc và có 86 bị can bị khởi tố với nhiều tội danh.

Ở giai đoạn 2, C03 tập trung điều tra 2 tội danh chính là lừa đảo liên quan đến phát hành trái phiếu và hành vi rửa tiền của bị can Trương Mỹ Lan. Về hành vi lừa đảo phát hành trái phiếu, Cơ quan CSĐT xác định các bị can đã thông qua 40 doanh nghiệp được thành lập, rồi phát hành 25 gói trái phiếu, thu về hơn 30.000 tỉ đồng và có hơn 25.000 nhà đầu tư là bị hại.

Đối với hành vi rửa tiền, bị can Lan chiếm đoạt, tham ô hoặc thông qua hoạt động cho chính mình vay tiền. Sau khi rút tiền thông qua hoạt động ngân hàng, bị can Lan đã đem đi đầu tư, mua gom bất động sản lớn trên toàn quốc; đồng thời chuyển tiền ra nước ngoài đầu tư. Hành vi phạm tội này của bà Lan được quy định trong Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao.

Nhiều lãnh đạo, cán bộ EVN Bình Thuận bị khởi tố

Cũng tại buổi họp báo, trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho hay C03 đang tiến hành đấu tranh chuyên án về việc làm rõ các dấu hiệu sai phạm của Công ty CP Tập đoàn Tuấn Ân (Tập đoàn Tuấn Ân), Công ty Điện lực Bình Thuận (EVN Bình Thuận) và các đơn vị liên quan trong việc đấu thầu cung cấp vật tư, thiết bị, phụ kiện cho ngành điện.

Quá trình điều tra, C03 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đưa hối lộ, nhận hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, xảy ra tại Tập đoàn Tuấn Ân, EVN Bình Thuận và các đơn vị liên quan, khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 17 bị can về 5 tội danh.

Đại tá Phan Thành Bá, Cục phó A09, Bộ Công an Kiến Trần

Trong đó, C03 khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Huỳnh Tuấn Ân, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tuấn Ân, về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

C03 khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 5 bị can ở EVN Bình Thuận, gồm: Trần Ngọc Linh, cựu Giám đốc; Nguyễn Thành Ngôn, Giám đốc; Trương Tấn Đạt, Phó giám đốc, cựu Trưởng phòng Kế hoạch vật tư; Lê Quang Nghĩa, Trưởng phòng Kế hoạch vật tư và Tạ Thúc Thông, chuyên viên Phòng Kế hoạch vật tư, về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ.

Ngoài ra, C03 cũng khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với: Nguyễn Trung Quân, Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc; Trần Thiện Chương, nguyên Giám đốc; Tạ Ngọc Huân, Phó giám đốc Công ty thiết bị điện Tuấn Ân, về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng thời, C03 còn ra quyết định khởi tố bị can đối với 5 đối tượng đang giữ chức vụ là tổng giám đốc, các trưởng ban và kế toán trưởng ở Công ty Tuấn Ân Long An để điều tra về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Khởi tố Giám đốc DNTN thương mại Hoa Mỹ; Trần Minh Vũ, Giám đốc Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu Duy Khang 68 và Võ Thị Bích Thủy, Phó giám đốc Công ty TNHH Tiến Tiến Đông, về tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, quy định…