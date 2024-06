Bộ Công an: Thu hồi 300 tỉ, 500 lượng vàng, 1.000 sổ đỏ vụ án Phúc Sơn

Chiều 1.6, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5, thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó chánh văn phòng Bộ Công an, thông tin liên quan đến tiến độ điều tra các vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An và Tập đoàn Phúc Sơn.

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó chánh văn phòng Bộ Công an PHẠM DỰ

Đây là 2 vụ án dư luận rất quan tâm do tính chất phức tạp, phạm vi địa phương. Hai vụ án này đã được đưa vào diện các vụ án do Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi và chỉ đạo.

Thứ nhất, vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, nhận hối lộ, lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và Công ty CP Đầu tư thương mại và bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 23 bị can về các tội danh nêu trên.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thu hồi trên 300 tỉ đồng, gần 2 triệu USD và trên 500 lượng vàng và hơn 1.000 sổ đỏ các loại.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đang củng cố tài liệu, chứng cứ, làm rõ hành vi sai phạm của các bị can và các đối tượng liên quan, mở rộng điều tra vụ án, thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt.

Thứ hai, vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Thuận An và các đơn vị có liên quan.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam với 8 bị can về các tội danh trên.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thu hồi gần 40 tỉ đồng và đang tiếp tục điều tra, làm rõ dấu hiệu sai phạm trong việc đấu thầu, triển khai các dự án của Tập đoàn Thuận An. Tập trung lực lượng để điều tra, mở rộng vụ án, thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước, đề xuất xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm.

Trước đó, liên quan vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố, bắt giam ông Nguyễn Văn Hậu (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phúc Sơn). Nhiều lãnh đạo địa phương liên quan đến vụ án này cũng đã bị bắt. Trong đó, Vĩnh Phúc có 4 lãnh đạo là cựu Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Phó bí thư thường trực Phạm Hoàng Anh, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước về cáo buộc nhận hối lộ.

Tại Quảng Ngãi, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh, cựu Chủ tịch tỉnh Cao Khoa và cựu Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ, cùng nhiều cán bộ dưới quyền về tội nhận hối lộ hoặc vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An, tới nay đã khởi tố, bắt giam ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch và Nguyễn Khắc Mẫn, Phó tổng giám đốc tập đoàn này, về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ. Ông Trần Anh Quang, Tổng giám đốc Tập đoàn Thuận An bị bắt về tội đưa hối lộ.

Liên quan vụ án, ông Phạm Thái Hà, Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội, bị bắt với cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng bắt ông Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang, với cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.