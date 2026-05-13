Bộ Công an tiếp tục yêu cầu Chủ tịch Công ty cây xanh Công Minh ra đầu thú

Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa kết thúc điều tra bổ sung vụ án hình sự "vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; đưa hối lộ; nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty TNHH cây xanh Công Minh (Công ty cây xanh Công Minh) và các tỉnh, thành phố.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố vắng mặt đối với ông Nguyễn Công Minh, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty cây xanh Công Minh.

Quyết định truy nã bị can Nguyễn Công Minh ẢNH: BỘ CÔNG AN

Theo Bộ Công an, ông Nguyễn Công Minh (54 tuổi) thường trú tại Khu phố Tân Trà 1 (P.Tân Bình, TP.Đồng Xoài, Bình Phước; nay thuộc P.Bình Phước, Đồng Nai).

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an yêu cầu ông Minh ra đầu thú để được hưởng khoan hồng.

Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tại số 10 Trần Kim Xuyến (P.Yên Hòa, Hà Nội) hoặc liên hệ số điện thoại 0692209022.

Vụ án này 4 tháng trước Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ban hành kết luận lần đầu, ngày 10.5 vừa qua cơ quan này đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung.

Thông tin về vụ án, trước đó, đại diện Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cho hay, ông Minh; bà Lê Thị Hòa, Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cây xanh Công Minh; Ngô Thị Ngọc Lý, Trưởng ban Pháp lý kiêm Kế toán trưởng Tổng công ty cây xanh Công Minh, cùng bị khởi tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Đại diện Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cho biết, Công ty cây xanh Công Minh hoạt động theo mô hình tổng công ty và công ty con, thành lập nhiều công ty, quản lý theo 6 khu vực cả nước để các công ty này đấu thầu, làm hồ sơ đấu thầu.

Trong đó, Cơ quan An ninh điều tra xác định bị can Nguyễn Công Minh đã chỉ đạo bà Hòa truyền đạt ý kiến của mình hướng dẫn các giám đốc khu vực, giám đốc chi nhánh liên hệ với chủ đầu tư can thiệp vào hoạt động đấu thầu; chỉ đạo các giám đốc này lập hồ sơ dự thầu cho nhiều công ty trong hệ thống cùng tham gia đấu thầu với mục đích để một công ty trong số đó được thắng thầu.

Đồng thời, ông Minh còn chỉ đạo bà Hòa hướng dẫn các chi nhánh đưa tên các cá nhân có năng lực, trình độ kinh nghiệm vào danh sách nhân sự của công ty dự thầu để công ty đó được trúng thầu, nhưng thực tế các nhân sự này không làm việc tại công ty trúng thầu, không tham gia thực hiện dự án.

Các công ty trong hệ sinh thái của ông Minh trúng thầu cũng không trực tiếp thực hiện dự án mà giao chi nhánh nơi phát sinh dự án thực hiện.

Cạnh đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cũng xác định ông Minh chỉ đạo bà Hòa và Lý ký biên bản "giao khoán công việc", nhận tiền hưởng lợi bất chính từ các dự án cây xanh mà chi nhánh, khu vực được giao thi công dự án.