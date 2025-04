Công an xác minh vụ giáo viên tiểu học bất ngờ có chứng chỉ đấu thầu

Ngày 3.4, thầy Bùi Hùng Dũng, Phó hiệu trưởng Trường tiểu học Phước Tân, P.Tân Tiến, TP.Nha Trang (Khánh Hòa), cho biết vừa có buổi làm việc với đại diện Công an tỉnh Khánh Hòa liên quan đến việc nhiều giáo viên, nhân viên của trường có chứng chỉ đấu thầu nhưng chưa một ngày đăng ký, theo học.



Theo nội dung làm việc, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa nhận được đơn với nội dung: Ngày 10.6.2024, ông Dũng phát hiện tại trang web của Bộ KH-ĐT - Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia xuất hiện thông tin cá nhân ông Dũng đã được cấp chứng chỉ đấu thầu cơ bản, số chứng chỉ: 24K3_567.

Thầy Dũng và cô Nam bất ngờ vì không học nhưng có chứng chỉ đấu thầu trên hệ thống ẢNH: HL

Tuy nhiên, ông Dũng chưa từng đăng ký hoặc cung cấp thông tin cá nhân liên quan đến chứng chỉ đấu thầu cơ bản nói trên. Nghi ngờ có người đã sử dụng thông tin của ông Dũng để thực hiện đăng ký, hợp thức hóa việc học tập, lấy chứng chỉ nên ông Dũng đã làm đơn trình báo đến cơ quan công an.

Ngày 24.3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã chuyển đơn trên của ông đến Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Khánh Hòa để giải quyết theo thẩm quyền. Văn phòng Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa thông báo cho ông biết, liên hệ với Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Khánh Hòa để được giải quyết.

Như Thanh Niên đã thông tin, một số giáo viên, nhân viên của Trường tiểu học Phước Tân phản ánh rất lo lắng khi được cấp chứng chỉ đấu thầu dù chưa một lần đăng ký theo học. Các giáo viên đã phản ánh đến cơ quan chức năng TP.Nha Trang nhưng đến nay chưa nhận được phản hồi rõ ràng.

Giải thích việc này, bà Nguyễn Thị Hiền, Hiệu trưởng Trường tiểu học Phước Tân, cho biết trường có cử 7 người của trường tham gia học lớp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu do Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng và Phát triển nhân lực tại TP.HCM tổ chức, gồm: Đinh Thị Bé, Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thị Hồng Thy, Huỳnh Trịnh Thy Thanh, Lê Thị Vân Anh, Phan Thị Tuyết Hương và Nguyễn Thị Khánh Linh.

Đến ngày 18.6.2024, giám đốc trung tâm này cấp 7 giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về đấu thầu cho 7 người có tên trên. Riêng trường hợp thầy Bùi Hùng Dũng và cô Nguyễn Thị Nam (nhân viên y tế trường) không được cử đi học, nhưng vì sao có chứng chỉ trên hệ thống mạng đấu thầu thì nhà trường không hay biết.

Không đồng ý với cách giải thích này, thầy Dũng và cô Nam đã nhiều lần gửi đơn lên cơ quan chức năng mong được làm sáng tỏ, tránh tai vạ về sau nhưng đến nay chưa có kết luận rõ ràng từ các cơ quan có thẩm quyền.