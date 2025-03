Khánh Hòa xây mới bệnh viện đa khoa và trụ sở công an tỉnh

Ngày 31.3, Văn phòng HĐND tỉnh Khánh Hòa cho biết HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII vừa thông qua nghị quyết về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa và trụ sở làm việc công an tỉnh.

Mục tiêu dự án nhằm xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa trở thành bệnh viện tuyến cuối khám bệnh, chữa bệnh cho người dân của tỉnh Khánh Hòa và một số tỉnh thuộc khu vực duyên hải Nam Trung bộ vào năm 2030.



Theo đó, bệnh viện sẽ xây dựng với quy mô 1.500 giường đạt tiêu chuẩn (trong đó có 500 giường bệnh chuyên sâu kỹ thuật cao tuyến cuối) để giải quyết nhu cầu cấp thiết về cơ sở vật chất trong công tác khám, chữa bệnh chuyên ngành nội, ngoại, sản, nhi cho người dân tỉnh Khánh Hòa và một số tỉnh, thành phố thuộc vùng duyên hải Nam Trung bộ; góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến T.Ư.

Địa điểm thực hiện dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa tại Đồ án quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) Khu đô thị - Công viên - Trung tâm hành chính mới tỉnh Khánh Hòa, xã Vĩnh Thái, TP.Nha Trang, diện tích khoảng 11,2 ha. Dự án có tổng vốn đầu tư 4.450 tỉ đồng từ nguồn ngân sách địa phương; thời gian thực hiện dự án dự kiến đến năm 2030.

Vị trí dự kiến xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa và trụ sở làm việc Công an tỉnh sẽ được xây mới tại Khu đô thị - Công viên - Trung tâm hành chính mới tỉnh, thuộc địa phận xã Vĩnh Thái, TP.Nha Trang ẢNH: HIỀN LƯƠNG

Ngoài ra, HĐND tỉnh Khánh Hòa cũng đã có Nghị quyết về việc cam kết phân bổ nguồn vốn ngân sách địa phương triển khai thực hiện đầu tư dự án trụ sở làm việc Công an tỉnh Khánh Hòa.

Theo tờ trình của UBND tỉnh Khánh Hòa, trụ sở làm việc mới của Công an tỉnh Khánh Hòa dự kiến được xây dựng tại xã Vĩnh Thái, TP.Nha Trang, đảm bảo diện tích làm việc, sinh hoạt cho 1.141 cán bộ, chiến sĩ.

Quy mô dự án gồm nhà làm việc, hội trường, nhà tàng thư, nhà tiếp dân, nhà ở doanh trại, nhà ăn, bếp, nhà tập luyện võ thuật, thể thao, bệnh xá, nhà kho… Tổng mức đầu tư dự án khoảng 986 tỉ đồng và tỉnh Khánh Hòa sẽ hỗ trợ đầu tư 100%; thời gian thực hiện dự án từ 2025 - 2027.

Trụ sở làm việc của Công an tỉnh Khánh Hòa ở số 80 Trần Phú được xây dựng từ những năm 1990. Hiện cơ sở vật chất không đảm bảo diện tích làm việc, sinh hoạt cho cán bộ chiến sĩ, do quân số biên chế tăng gấp nhiều lần so với quy mô khi xây dựng, đồng thời qua gần 30 năm sử dụng các hạng mục công trình đều đã xuống cấp nghiêm trọng không đảm bảo yêu cầu làm việc và sinh hoạt của các lực lượng công an trong tỉnh.