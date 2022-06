Bộ Công an trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc cho 10 nhà báo

Chiều 15.6, Bộ Công an tổ chức gặp mặt lãnh đạo cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí và cơ quan báo chí, nhà báo lão thành nhân dịp kỷ niệm 97 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam.

Tham dự buổi gặp mặt có Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng, Phó trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Trần Thanh Lâm, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh và lãnh đạo 27 cơ quan báo chí ngành công an, T.Ư và địa phương, các nhà báo lão thành.

Phía Bộ Công an có đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, chủ trì buổi gặp mặt; thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an; thượng tướng Lương Tam Quang cùng đại diện các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an.

Báo chí góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đại tướng Tô Lâm khẳng định, báo chí cách mạng Việt Nam luôn gắn liền với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ, xây dựng, phát triển đất nước. Trong bất cứ thời kỳ nào cũng vậy, báo chí cách mạng Việt Nam góp phần quan trọng vào công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, thời gian qua, công tác phối hợp giữa Bộ Công an với các cơ quan báo chí, cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí có bước phát triển mới, thực sự là mối quan hệ bền chặt, kề vai sát cánh, có ý nghĩa rất tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cả hai bên.

Các cơ quan chức năng của Bộ Công an và các cơ quan báo chí đã phối hợp chặt chẽ, phản ánh kịp thời, sinh động thực tiễn công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng công an; kịp thời phát hiện, phản ánh xử lý các hành vi tiêu cực, vi phạm, các hoạt động tội phạm; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; đấu tranh phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch; phục vụ hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế.

Đặc biệt, các cơ quan truyền thông báo chí đã có nhiều bài viết, phóng sự về những chiến công xuất sắc và hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân; tuyên truyền những mô hình, điển hình tiên tiến về an ninh, trật tự, những cá nhân và gương người chiến sĩ công an dũng cảm... Qua đó, để người dân và xã hội hiểu, chia sẻ, ủng hộ và hỗ trợ lực lượng công an nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao.





Người đứng đầu Bộ Công an bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, Bộ Công an mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp của các cơ quan báo chí, để tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và định hướng tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Bộ Công an liên quan đến công tác bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng lực lượng công an nhân dân; tiếp tục phát huy mối quan hệ giữa các cơ quan báo chí và Bộ Công an trên tinh thần phối hợp, cộng tác cùng chia sẻ, vì sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự cũng như việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan và xây dựng lực lượng công an công an nhân dân trong sạch, vững mạnh.

“Chúng ta xác định truyền thông là một trong những bộ phận của công tác tư tưởng, có ảnh hưởng rất lớn đến mọi vấn đề của xã hội; công tác truyền thông phải đi trước một bước, định hướng dư luận, định hướng tuyên truyền. Chú trọng đến chất lượng thông tin, nguồn tin phải có sự kiểm chứng, nhất là đối với những thông tin nhạy cảm, phức tạp được dư luận quan tâm và liều lượng đăng tải; thông tin phải nhanh nhạy, sắc bén, chính xác, nhân văn, tin cậy, kịp thời”, đại tướng Tô Lâm nói, đồng thời đề nghị các cơ quan báo chí chủ động phát hiện, kịp thời trao đổi, cung cấp cho lực lượng công an nhân dân những thông tin có liên quan đến công tác bảo đảm an ninh trật tự; tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân, nhất là cảnh giác về những âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm. Phát hiện những hạn chế, khó khăn của công an để giúp lực lượng ngày càng hoàn thiện thêm.

Báo chí và công an đồng hành để đảm bảo an toàn cho xã hội

Tại buổi gặp mặt, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, đánh giá sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Công an, công an các địa phương và các cơ quan báo chí trong thời gian qua đã bước lên một tầm cao mới mang nhiều ý nghĩa tích cực.

"Trong thời đại hiện nay chưa bao giờ truyền thông có ý nghĩa quan trọng như vậy, khi mà độc giả lúng túng, luống cuống giữa biển thông tin thật giả lẫn lộn thì rất cần có những thông tin định hướng chính thống, kịp thời. Muốn thông tin nhanh chóng phải được cung cấp nhanh chóng. Nhiều khi thông tin đúng nhưng công bố chậm, không kịp định hướng cho xã hội", ông Lê Quốc Minh nói, đồng thời cho rằng, cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, mạng xã hội đã mang lại nhiều điều tốt đẹp, song cũng góp phần truyền đi những thông tin xấu độc, bóp méo sự thật.

"Trong lúc này, báo chí cách mạng Việt Nam thấy rõ trách nhiệm, sứ mệnh của mình", ông Lê Quốc Minh nói và cho rằng còn có rất nhiều việc phải làm, song điều quan trọng là các cơ quan báo chí sẽ tiếp tục phát huy sứ mệnh của mình là tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, trong đó có hoạt động của lực lượng công an.

Do đó, thay mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí, ông Lê Quốc Minh đề nghị Bộ Công an và các cơ quan báo chí tiếp tục phát huy sự phối hợp chặt chẽ, cùng đồng hành để đảm bảo sự an toàn cho xã hội.

Nhân dịp này, Bộ Công an đã công bố quyết định trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc cho 10 nhà báo là lãnh đạo các cơ quan báo chí nhằm ghi nhận có nhiều đóng góp trong công tác tuyên truyền đảm bảo an ninh trật tự, tuyên truyền về lực lượng công an nhân dân trong thời gian qua, trong đó có nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên.