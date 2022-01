Bộ Công an triệt phá đường dây lừa bán vé máy bay các 'chuyến bay giải cứu'

Ngày 25.1, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) - Bộ Công an cho biết vừa phối hợp Cơ quan CSĐT Công an H.Tân Yên (tỉnh Bắc Giang) triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức rao bán vé máy bay giả.

Theo A05, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên toàn thế giới, nhiều doanh nghiệp tại các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề, phải cắt giảm nhân sự, nhiều người lao động Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại nước ngoài không có việc làm, phải tìm cách trở về nước.

Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của dịch bệnh, các chuyến bay quốc tế đến Việt Nam thường xuyên bị tạm dừng, chỉ tổ chức các chuyến bay cứu trợ, dẫn đến nhu cầu tìm kiếm các chuyến bay để về nước của những người Việt Nam tại nước ngoài tăng cao.

Một số đối tượng đã lợi dụng tình hình trên để hoạt động lừa đảo bằng hình thức rao bán vé máy bay giả nhằm chiếm đoạt tài sản.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng 5 (A05) phát hiện 3 tài khoản Facebook: Bin Dinogo, Bin Yoosee, Phòng Vé Châu Âu Thanh Bình – Travel đăng tải thông tin rao bán vé máy bay cứu trợ về Việt Nam nhằm chiếm đoạt tài sản.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Phòng 5 tiến hành các biện pháp nghiệp vụ khẩn trương truy bắt nghi phạm Kim Anh Dũng (28 tuổi, ngụ tỉnh Bắc Ninh), Dũng là người trực tiếp tạo lập, quản trị 3 trang Facebook để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Tạo tài khoản ảo để tương tác các bài đăng

Tại CQĐT, Kim Anh Dũng khai nhận, từ đầu năm 2020, Kim Anh Dũng tham gia vào các nhóm riêng trên Facebook dành cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại nước ngoài rồi thường xuyên đăng tải thông tin các chuyến bay cứu trợ về nước.





Để tạo niềm tin, Dũng sử dụng “mạng lưới” hàng chục tài khoản facebook ảo để bình luận, tương tác trên các bài đăng. Khi có khách hàng liên hệ, Dũng sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh để gửi mẫu vé máy bay, sau đó yêu cầu khách chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do Dũng cung cấp.

Các bị hại sau khi nhận được vé máy bay giả, ra sân bay làm thủ tục về nước thì phát hiện không có tên trên các chuyến bay. Nhiều bị hại sau khi bị lừa không còn khả năng mua vé trở về nước, bị mắc kẹt tại nước ngoài. Sau khi chiếm đoạt được tiền, Kim Anh Dũng đã chặn toàn bộ liên lạc với các bị hại.

Bước đầu, Kim Anh Dũng khai nhận với phương thức, thủ đoạn trên đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của gần 30 bị hại với tổng số tiền khoảng 1,5 tỉ đồng.

Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, Kim Anh Dũng sử dụng để mua xe ô tô, ăn chơi và chi tiêu cá nhân. Hiện nay, cơ quan điều tra đang tiếp tục làm việc với các bị hại, thu thập tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Một trinh sát A05 cho biết, quá trình triệt phá đường dây này gặp nhiều khó khăn, các bị hại ở nước ngoài, tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã triệt phá thành công đường dây này.

Lãnh đạo A05 nói thêm, hành vi lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên toàn thế giới, nhu cầu trở về nước trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 của cộng đồng người Việt đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng đến chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước về chính sách hỗ trợ lao động Việt Nam tại nước ngoài có nhu cầu về nước và ảnh hưởng hình ảnh Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.

Qua vụ việc, lãnh đạo A05 đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, đề phòng các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Không đặt mua vé máy bay từ các tài khoản mạng xã hội ảo, nên tìm hiểu và đặt mua vé tại những đại lý vé máy bay uy tín, được cấp phép...

Hiện A05 đang điều tra mở rộng đường dây lừa bán vé máy bay nói trên.