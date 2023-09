Bộ Công an yêu cầu Khánh Hòa cung cấp hồ sơ các dự án điện mặt trời

Ngày 21.9, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa có văn bản yêu cầu Sở Công thương tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan cung cấp hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an.

Một dự án điện mặt trời trên địa bàn H.Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa T.N

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa, trong Văn bản số 2004/ SCT-QLNL ký ngày 18.9, lãnh đạo Sở Công thương Khánh Hòa đề nghị Văn phòng UBND tỉnh cung cấp hồ sơ, tài liệu về việc UBND tỉnh lấy ý kiến của các đơn vị có liên quan khi đề xuất, phê duyệt bổ sung các dự án điện mặt trời vào quy hoạch phát triển điện lực các cấp (đề nghị của chủ đầu tư; chỉ đạo của UBND tỉnh; nội dung tham mưu đề xuất của các đơn vị có liên quan...).



Cụ thể, Sở TNMT cung cấp hồ sơ, tài liệu về tình trạng quy hoạch, kết quả kế hoạch phê duyệt sử dụng đất hàng năm của UBND các cấp; hiện trạng và việc quản lý, sử dụng các khu đất trước khi sử dụng để đầu tư xây dựng các dự án điện mặt trời (từng phần, từng thửa đất cụ thể được quy hoạch như thế nào, được đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm như thế nào, do cấp có thẩm quyền nào quản lý, quyết định; giao cho cơ quan, tổ chức cá nhân nào sử dụng, sử dụng vào mục đích gì).

Việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với từng phần, từng thửa đất, toàn bộ khu đất được sử dụng để đầu tư xây dựng dự án; thẩm quyền, ý kiến của Chính phủ và các bộ ngành trong việc chuyển mục đích sử dụng đất.

Sở KH-ĐT và Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong cung cấp hồ sơ, tài liệu về việc tham mưu UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt, chấp thuận/quyết định chủ trương đầu tư; lựa chọn, công nhận chủ đầu tư; việc thẩm định, phê duyệt, cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Các dự án điện gió, điện mặt trời trên địa bàn tỉnh do các cơ quan nào quản lý vận hành, có hay không có chuyển nhượng giữa các doanh nghiệp hoặc chuyển nhượng giữa phần góp vốn cá nhân trong cùng doanh nghiệp (bao gồm giữa các doanh nghiệp, bao gồm các thành viên góp vốn trong và ngoài nước). Nếu có, đề nghị cung cấp cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đầy đủ để cung cấp cho Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an.

Sở Xây dựng cung cấp hồ sơ, tài liệu về việc tham mưu UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500; việc cấp phép xây dựng, cho phép khởi công xây dựng và quản lý, giám sát việc xây dựng.

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa cung cấp về việc kê khai thực hiện các nghĩa vụ thuế của chủ đầu tư trong quá trình xây dựng dự án; việc thẩm định, phê duyệt của các cơ quan có thẩm quyền trong việc miễn, giảm thuế, hoàn thuế cho chủ đầu tư.

Sở Công thương Khánh Hòa cũng đề nghị Văn phòng UBND tỉnh; các sở: KH-ĐT, TNMT, Xây dựng, Tài chính, GTVT, NN-PTNT; Cục Thuế tỉnh; Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong; UBND các huyện: Ninh Hòa, Vạn Ninh, Cam Lâm và TP.Cam Ranh cung cấp văn bản, tài liệu đối với các nội dung nêu trên và tất cả các văn bản góp ý hoặc tất cả các văn bản có liên quan về 9 dự án điện mặt trời trên địa bàn tỉnh.

Tính đến 31.12.2021, Khánh Hòa có 9 dự án điện mặt trời có trong quy hoạch hoặc được bổ sung vào quy hoạch phát triển điện lực đã đi vào vận hành, trong đó có 2 dự án thuộc Quy hoạch điện VII điều chỉnh với tổng công suất là 100MW và 170MWp; 7 dự án thuộc Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh được Bộ Công thương phê duyệt trong giai đoạn 2016-2020 với tổng công suất là 60MW và 235MWp.

Trước đó, trong kết luận của Thanh tra Chính phủ vào tháng 4.2023 đã chỉ ra quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 - 2025 (có xét đến năm 2035 được lập, Bộ Công thương phê duyệt) dài hơn Quy hoạch điện 7 điều chỉnh là không đúng quy định. Ngoài ra, quy hoạch phát triển điện mặt trời tỉnh Khánh Hòa không được địa phương này lập, trình Bộ Công thương phê duyệt theo quy định của Quyết định số 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam.

Tỉnh Khánh Hòa còn ban hành 3 quyết định chủ trương đầu tư dự án điện mặt trời (Quyết định số 04 năm 2016; số 1998 năm 2016 và số 652 năm 2017) khi các dự án chưa có trong quy hoạch phát triển điện lực tỉnh được Bộ Công thương phê duyệt là không đúng quy định.