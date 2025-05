Bộ Công an yêu cầu Long An cung cấp hồ sơ 36 dự án cây xanh

Ngày 10.5, tin từ UBND tỉnh Long An cho biết, tỉnh đã nhận được yêu cầu từ Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an cung cấp hồ sơ về 36 dự án cây xanh đô thị đã triển khai trên địa bàn tỉnh từ năm 2019 - 2023.

Việc cung cấp hồ sơ là để phục vụ điều tra các vụ án vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Công ty TNHH cây xanh Công Minh (tạm gọi tắt là Công ty Công Minh) và các tỉnh, thành phố theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 03/QĐ-ANĐT ngày 8.5.2024 của Cơ quan ANĐT Bộ Công an.

Một dự án công viên cây xanh đã hoàn thành năm 2024 tại TP.Tân An, Long An ẢNH: B.B

Cụ thể, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đề nghị tỉnh Long An cung cấp đầy đủ toàn bộ hồ sơ 36 dự án gồm: hồ sơ pháp lý, phê duyệt dự án, hồ sơ dự thầu, hợp đồng tư vấn, thi công, hồ sơ thi công, thanh quyết toán ủy nhiệm chi…

36 dự án cây xanh đô thị được triển khai tại TP.Tân An, TX.Kiến Tường và các huyện Châu Thành, Đức Huệ, Tân Trụ, Thủ Thừa, Bến Lức, Tân Thạnh, Thạch Hóa, Cần Đước, Vĩnh Hưng… với tổng giá trị hợp đồng hơn 90 tỉ đồng.

Các doanh nghiệp trúng thầu 36 dự án cây xanh bị Bộ Công an yêu cầu cung cấp hồ sơ phục vụ điều tra gồm: Công ty Công Minh; Công ty THH thiết kế XD-TM Anh Khoa; Công ty TNHH môi trường đô thị Phú Quốc; Công ty TNHH môi trường đô thị M&C; Công ty TNHH môi trường đô thị Long An; Công ty TNHH chiếu sáng Thiên Minh; Công ty TNHH môi trường Duy Tân.