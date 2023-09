Bộ Công an yêu cầu tổng kiểm tra chung cư mini trên toàn quốc

Tối 13.9, Bộ Công an có điện gửi Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (C07) Bộ Công an và công an các địa phương về việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), đặc biệt đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ (chung cư mini), cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao.

Hiện trường vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội khiến 56 người tử vong KIẾN TRẦN

Nội dung điện nêu rõ, thời gian qua, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai quyết liệt công tác PCCC. Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện, nhất là ở cấp cơ sở còn hạn chế, tình hình cháy, nổ vẫn diễn biến phức tạp, như vụ cháy chung cư mini tại Khương Hạ (P.Khương Đình, Q.Thanh Xuân, Hà Nội) gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người.

Do vậy, Bộ Công an yêu cầu công an các địa phương tiếp tục phối hợp các cơ quan truyền thông, chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức kỹ năng về PCCC và CNCH cho nhân dân vào các khung giờ vàng trên các kênh truyền hình địa phương, qua các phương tiện phát thanh tại các khu dân cư, trên các nền tảng mạng xã hội Zalo, Facebook...

Đồng thời, cần trực tiếp tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực tập phương án chữa cháy, thoát nạn cho 100% hộ gia đình, người làm việc tại các chung cư mini, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao.

Tham mưu UBND cùng cấp chỉ đạo các sở, ngành chức năng phối hợp tổ chức tổng kiểm tra, rà soát các yêu cầu về an toàn cháy, nổ đối với loại hình chung cư mini, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm.

Bên cạnh đó, Bộ Công an giao C07 phối với các đơn vị chức năng thuộc Bộ Xây dựng, công an các địa phương tham mưu sơ kết 8 tháng thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 3.1 của Thủ tướng về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới.

Đồng thời, đề xuất, báo cáo Chính phủ các giải pháp cấp bách để tăng cường công tác PCCC đối với loại hình chung cư mini, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao.

Hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc, tổ chức kiểm tra việc thực hiện điện này, các lãnh đạo C07 phải kiểm tra và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Bộ Công an về kết quả thực hiện của các địa phương.

Phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông T.Ư, các nhà mạng viễn thông tuyên truyền, khuyến cáo người dân về kiến thức, kỹ năng phòng ngừa cháy, nổ, thoát nạn, đặc biệt các loại hình cơ sở tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao, tập trung đông người.

Phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Xây dựng khẩn trương hoàn thành quy chuẩn sửa đổi QCVN 06:2022/BXD, tiêu chuẩn nhà ở riêng lẻ bảo đảm tiến độ, chất lượng.