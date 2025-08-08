Bộ Công thương cảnh báo nguy cơ tàu hàng bị tấn công ở vùng Biển Đỏ

Công văn gửi cho các hiệp hội ngành hàng xuất nhập khẩu, các hiệp hội hoạt động trong lĩnh vực logistics và các doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Theo Cục Xuất nhập khẩu, ngày 27.7, người phát ngôn phong trào Houthi Yahy Saree đã tuyên bố mở rộng chiến dịch tại Biển Đỏ. Cụ thể, tổ chức này sẽ tấn công bất kỳ tàu nào thuộc sở hữu bởi công ty liên quan tới các cảng biển của Israel, không phân biệt quốc tịch, quốc kỳ hay điểm đến. Tuyên bố đã được các hãng tin quốc tế Reuters, AP, YnetNews, Xinhua xác nhận.

Dẫn thông tin từ Công điện của Đại sứ quán Việt Nam tại Iran, Cục Xuất nhập khẩu thông tin, trong thời gian tới, các vụ tấn công tại Biển Đỏ, eo biển Bab el-Mandeb, kênh đào Suez và vịnh Aden có thể gia tăng, tác động tiêu cực đến chuỗi cung ứng xuất nhập khẩu của Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực logistics, vận tải biển, xuất khẩu hàng hóa sang châu Âu, Trung Đông, châu Phi.

Nếu các vụ tấn công khu vực Biển Đỏ gia tăng, các chi phí bảo hiểm, vận chuyển, thời gian giao hàng sẽ tăng đáng kể ẢNH: NG.NGA

Lý do các chi phí bảo hiểm, vận chuyển, thời gian giao hàng có thể tăng, ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp Việt Nam hợp tác với các hãng tàu quốc tế có thể bị ảnh hưởng gián tiếp, nếu hãng tàu đó trở thành mục tiêu của lực lượng Houthi.

Trước tình hình nêu trên, Cục Xuất nhập khẩu đề nghị các hiệp hội ngành hàng xuất nhập khẩu, hiệp hội hoạt động trong lĩnh vực logistics và các doanh nghiệp xuất nhập khẩu cần chú ý các vấn đề sau.

Thứ nhất, chủ động rà soát chuỗi cung ứng và lịch trình vận tải biển, đặc biệt nếu liên quan tới khu vực Biển Đỏ và các cảng biển có nguy cơ cao.

Thứ 2, phối hợp chặt chẽ với các đối tác logistics, hãng tàu và bảo hiểm hàng hải để đánh giá rủi ro và có phương án ứng phó kịp thời.

Thứ 3, báo cáo kịp thời cho cơ quan chức năng nếu phát sinh các sự cố ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu.



