Bộ Công thương chỉ đạo đủ nhiên liệu than cho sản xuất điện năm 2024

Theo Bộ Công thương, thực hiện Thông báo 457 ngày 6.11.2023 của Văn phòng Chính phủ, thông báo kết luận của Thường trực Chính phủ về các giải pháp bảo đảm cung ứng điện năm 2024, Bộ Công thương yêu cầu các Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Dầu khí Việt Nam (PVN), Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV); Chủ đầu tư nhà máy nhiệt điện than thực hiện các giải pháp vận hành nhà máy nhiệt điện than và nguồn thủy điện để đảm bảo cung ứng điện các tháng cuối năm 2023 và năm 2024.

Đặc biệt, với nhiệt điện than, Bộ yêu cầu EVN, PVN, TKV và các đơn vị phát điện chỉ đạo các nhà máy nhiệt điện than thuộc phạm vi quản lý thực hiện các "giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao khả năng vận hành tối đa công suất khả dụng của tổ máy" khi có nhu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia các tháng cuối năm 2023 và năm 2024, nhất là vào cao điểm mùa khô; chuẩn bị nhiên liệu than đảm bảo cho sản xuất điện năm 2024.



Đối với các chủ đầu tư nhà máy nhiệt điện than, đặc biệt ở khu vực miền Bắc, Bộ yêu cầu khẩn trương hoàn thành công tác bảo dưỡng, sửa chữa, chuẩn bị tốt các điều kiện để bảo đảm sản xuất điện an toàn, ổn định theo kế hoạch vận hành và huy động của hệ thống điện quốc gia các tháng còn lại năm 2023 và năm 2024,

Đồng thời, theo dõi, giám sát chặt chẽ công tác vận hành thiết bị của nhà máy, không để xảy ra sự cố chủ quan. Tăng cường công tác kiểm tra, củng cố thiết bị, khắc phục các khiếm khuyết đảm bảo nâng cao độ tin cậy vận hành, nâng cao khả năng phát điện của các tổ máy phát điện, hạn chế tối đa các sự cố tổ máy. Rà soát đảm bảo sự làm việc bình thường của hệ thống rơ le bảo vệ, tự động của nhà máy điện; đảm bảo vật tư dự phòng cho các thiết bị của nhà máy điện.

Công văn chỉ đạo của Bộ Công thương cũng lưu ý các giải pháp cần được thực hiện sớm, hạn chế tối đa sự suy giảm công suất phát điện các tổ máy do ảnh hưởng bởi nguồn nhiên liệu than, nhiệt độ nước làm mát tuần hoàn cao hoặc ảnh hưởng của các điều kiện về môi trường khác.

Bên cạnh đó, cần chủ động có giải pháp để đảm bảo tuân thủ quy định về môi trường, kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền nhằm tháo gỡ các tồn tại, vướng mắc để đảm bảo khả dụng tối đa của các tổ máy. Cần chuẩn bị than cho hoạt động sản xuất điện trong các tháng còn lại năm 2023 và năm 2024.

Dự kiến, năm 2024 với phương án phụ tải dự kiến tăng trưởng 8,96%, tổng sản lượng điện toàn hệ thống cần là 306,4 tỉ kWh. Trong đó, 12 nhà máy nhiệt điện than của EVN sẽ đóng góp 78,6 tỉ kWh.