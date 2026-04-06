Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Bộ Công thương 'hỏa tốc' kiểm tra kinh doanh, vận chuyển xăng dầu khu vực biên giới

Nguyên Nga
06/04/2026 15:04 GMT+7

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) vừa gửi công văn đóng dấu "hỏa tốc" gửi sở công thương các tỉnh, thành phố yêu cầu tăng cường quản lý, kiểm tra và xử lý vi phạm trong kinh doanh, vận chuyển xăng dầu tại khu vực biên giới.

Khu vực biên giới được Bộ Công thương nêu tên cần lưu ý trong quản lý, vận chuyển xăng dầu tại công văn này là khu vực Lao Bảo - Quảng Trị.

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường, trong thời gian gần đây, trên một số phương tiện thông tin đại chúng xuất hiện thông tin có tình trạng cá nhân, tiểu thương tại các khu vực cửa khẩu (đặc biệt là khu vực Lao Bảo - Quảng Trị) thực hiện hành vi thu gom xăng dầu từ các cửa hàng bán lẻ. Từ đó, những người này đã cải tạo phương tiện vận chuyển (chế thêm thùng chứa nhiên liệu...) để đưa sang nước láng giềng bán hưởng chênh lệch giá. 

"Hành vi này gây nguy cơ thất thoát nguồn cung trong nước và tiềm ẩn mất an toàn cháy nổ nghiêm trọng", Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước nhấn mạnh và đề nghị sở công thương các tỉnh thành, đặc biệt các tỉnh biên giới, phải chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường triển khai một số nội dung sau:

Bộ Công thương 'hỏa tốc' kiểm tra kinh doanh, vận chuyển xăng dầu khu vực biên giới- Ảnh 1.

Bộ Công thương yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh, vận chuyển xăng dầu khu vực biên giới

ẢNH: Đ.N.T

Thứ nhất, chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương (lực lượng Công an, Hải quan, Bộ đội biên phòng) tăng cường giám sát các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, các tuyến đường bộ, đường thủy để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm hành vi găm hàng hoặc bản số lượng lớn cho các đối tượng có dấu hiệu gom hàng xuất lậu.

Thứ 2, thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của người dân về các điểm tập kết xăng dầu trái phép.

Thứ 3, vận động các đơn vị kinh doanh xăng dầu ký cam kết không tiếp tay cho hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại.

Theo Bộ Công thương, trong thời gian qua, trước diễn biến phức tạp của xung đột quân sự tại Trung Đông ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu, Chính phủ và Bộ Công thương đã có những chỉ đạo quyết liệt nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Đặc biệt, thực hiện Chi thị số 06 ngày 9.3 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm an ninh năng lượng, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã chủ trì và phối hợp với sở công thương các tỉnh, thành phố triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Cụ thể, dự báo về cung cầu, điều tiết nguồn hàng và tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu theo quy định, góp phần ổn định thị trường xăng dầu.

Một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu có ‘dấu hiệu bất thường'

Cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa có công văn "hỏa tốc", gửi thuế các địa phương, Chi cục thuế doanh nghiệp lớn đề nghị tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về thuế trong kinh doanh xăng dầu khi phát hiện dấu hiệu bất thường ở một số doanh nghiệp.

Khám phá thêm chủ đề

Xăng dầu Bộ Công thương Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước biên giới quản lý vận chuyển xăng dầu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận