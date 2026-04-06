Bộ Công thương 'hỏa tốc' kiểm tra kinh doanh, vận chuyển xăng dầu khu vực biên giới

Khu vực biên giới được Bộ Công thương nêu tên cần lưu ý trong quản lý, vận chuyển xăng dầu tại công văn này là khu vực Lao Bảo - Quảng Trị.

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường, trong thời gian gần đây, trên một số phương tiện thông tin đại chúng xuất hiện thông tin có tình trạng cá nhân, tiểu thương tại các khu vực cửa khẩu (đặc biệt là khu vực Lao Bảo - Quảng Trị) thực hiện hành vi thu gom xăng dầu từ các cửa hàng bán lẻ. Từ đó, những người này đã cải tạo phương tiện vận chuyển (chế thêm thùng chứa nhiên liệu...) để đưa sang nước láng giềng bán hưởng chênh lệch giá.

"Hành vi này gây nguy cơ thất thoát nguồn cung trong nước và tiềm ẩn mất an toàn cháy nổ nghiêm trọng", Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước nhấn mạnh và đề nghị sở công thương các tỉnh thành, đặc biệt các tỉnh biên giới, phải chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường triển khai một số nội dung sau:

Bộ Công thương yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh, vận chuyển xăng dầu khu vực biên giới ẢNH: Đ.N.T

Thứ nhất, chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương (lực lượng Công an, Hải quan, Bộ đội biên phòng) tăng cường giám sát các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, các tuyến đường bộ, đường thủy để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm hành vi găm hàng hoặc bản số lượng lớn cho các đối tượng có dấu hiệu gom hàng xuất lậu.

Thứ 2, thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của người dân về các điểm tập kết xăng dầu trái phép.

Thứ 3, vận động các đơn vị kinh doanh xăng dầu ký cam kết không tiếp tay cho hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại.

Theo Bộ Công thương, trong thời gian qua, trước diễn biến phức tạp của xung đột quân sự tại Trung Đông ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu, Chính phủ và Bộ Công thương đã có những chỉ đạo quyết liệt nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Đặc biệt, thực hiện Chi thị số 06 ngày 9.3 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm an ninh năng lượng, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã chủ trì và phối hợp với sở công thương các tỉnh, thành phố triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Cụ thể, dự báo về cung cầu, điều tiết nguồn hàng và tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu theo quy định, góp phần ổn định thị trường xăng dầu.