Kinh tế Chính sách - Phát triển

Bộ Công thương khuyến nghị doanh nghiệp để giảm rủi ro từ xung đột Trung Đông

Nguyên Nga
02/03/2026 14:52 GMT+7

Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công thương vừa có Văn bản 229 gửi các hiệp hội ngành hàng, logistics về một số khuyến nghị nhằm giảm thiểu tác động của xung đột giữa Mỹ, Israel - Iran và khu vực Trung Đông.

Theo Bộ Công thương, cuộc không kích quân sự quy mô lớn của Mỹ và Israel vào Iran ngày 28.2 đánh dấu bước leo thang nghiêm trọng trong căng thẳng khu vực Trung Đông. Các đợt tấn công quân sự và phản công đã gây nên tình trạng bất ổn nghiêm trọng, tạo ra môi trường rủi ro cao đối với hoạt động vận tải, giao thương quốc tế và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Từ đó, Bộ Công thương dự báo, giá cả các mặt hàng tiêu dùng, giá nhiên liệu, giá dầu thế giới sẽ có biến động theo chiều hướng gia tăng trong thời gian tới, gây ra tác động tiêu cực gián tiếp và đa chiều đến hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu của Việt Nam chung cũng như với khu vực Trung Đông nói riêng. 

Đối với dịch vụ logistics, giá nhiên liệu tăng sẽ đẩy giá cước vận tải biển, vận tải hàng hóa đường không tiếp tục gia tăng đồng thời ảnh hưởng tới tuyến vận tải hàng hóa cho các nước tại vùng Vịnh. Nếu các chuyến bay vận tải và chở hàng phải chuyển hướng, kéo dài thời gian bay sẽ gây tăng chi phí hiệu quả logistics. Việc vận chuyển qua eo biển Hormuz gần như đình trệ sau các cuộc không kích nhằm vào Iran của Mỹ và Israel. Iran cảnh báo các tàu thuyền rằng việc đi qua Hormuz hiện không an toàn, buộc các hãng tàu phải tránh xa vùng chiến sự hoặc thay đổi lộ trình, gây tăng thời gian vận chuyển và chi phí nhiên liệu đáng kể.

Bộ Công thương khuyến nghị đến doanh nghiệp để giảm rủi ro từ xung đột Trung Đông - Ảnh 1.

Xung đột tại Trung Đông có thể khiến giá cả các mặt hàng tiêu dùng, giá nhiên liệu, giá dầu thế giới có biến động theo chiều hướng gia tăng trong thời gian tới

ẢNH: NG.NGA

Cục Xuất nhập khẩu đề nghị các hiệp hội ngành hàng xuất nhập khẩu, hiệp hội hoạt động trong lĩnh vực logistics theo dõi sát diễn biến tình hình, thường xuyên trao đổi với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan để thông tin cập nhật đến các hội viên để chủ động kế hoạch sản xuất, phương án tổ chức xuất nhập khẩu và vận tải hàng hóa, tránh để phát sinh ùn tắc và giảm thiểu các tác động tiêu cực do căng thẳng từ cuộc xung đột giữa Israel, Mỹ và Iran hiện nay. 

Cụ thể, đa dạng nguồn cung ứng hàng hóa cũng như tìm kiếm các thị trường khác có nguồn cầu tương tự để lựa chọn phương án thay thế, giảm thiểu ảnh hưởng khi hoạt động xuất khẩu hàng hóa sang Israel, Iran và khu vực Trung Đông gặp khó khăn, lâu dài có phương án chủ động ứng phó với sự cố tương tự trong tương lai.

Thứ hai, khi đàm phán, ký kết các hợp đồng mua bán cần quan tâm và chú trọng tới hợp đồng (hoặc điều khoản) về logistics, vận chuyển, giao hàng và bảo hiểm để phòng ngừa rủi ro.

Thứ ba, thường xuyên, chủ động phân tích, phối hợp trao đổi thông tin với các bộ, ngành có liên quan về số liệu xuất nhập khẩu hàng hóa; tình hình biến động địa chính trị có ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu và vận tải của doanh nghiệp Việt Nam; tình hình vận tải hàng hóa, giá cước, chi phí, phụ phí... nhằm kịp thời thống nhất phương án ứng phó đối với các tình huống tương tự trong tương lai.

Thứ tư, chủ động xây dựng kế hoạch phòng ngừa, thích ứng để giảm thiểu nguy cơ, rủi ro, tổn thất từ các sự cố trong thương mại, vận chuyển quốc tế...

Thứ năm, thường xuyên trao đổi với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan như Cục Xuất nhập khẩu, Cục Xúc tiến thương mại, Vụ Phát triển thị trường nước ngoài, các thương vụ, chi nhánh Thương vụ của Việt Nam tại nước ngoài để tìm kiếm những đơn hàng mới, từ đó có phương án thay thế hoặc ưu tiên khai thác, tận dụng tối đa các cơ hội.


