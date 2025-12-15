Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Bộ Công thương lấy ý kiến dự thảo về phát triển và quản lý chợ

Nguyên Nga
Nguyên Nga
15/12/2025 18:53 GMT+7

Ngày 15.12, tại TP.HCM, Bộ Công thương tổ chức hội nghị lấy ý kiến dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2024 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ.

Chủ trì hội nghị là Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) Trần Hữu Linh. Theo cơ quan này, sau một thời gian triển khai và bối cảnh mới liên quan đến mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Nghị định số 60/2024/NĐ-CP đã tồn tại một số vướng mắc trong quy định về phân cấp quản lý chợ tại các địa phương. Đồng thời, bộc lộ một số hạn chế liên quan đến làm rõ các quy định của pháp luật, khó khăn liên quan tới giao tài sản là chợ, ban quản lý chợ…

Tại hội nghị, ông Trần Hữu Linh khẳng định, việc xây dựng nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 60/2024 mục đích là khắc phục các nội dung không phù hợp; đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật, thể chế hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước. Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác quản lý và phát triển chợ trong thời gian tới.

Theo Phòng Hạ tầng thương mại - Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, dự thảo tập trung 4 nội dung chính. Cụ thể, hỗ trợ đầu tư chợ, dự thảo, bổ sung quy định về hỗ trợ đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp mạng lưới chợ tại các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới bằng nguồn ngân sách Trung ương.

Bộ Công thương lấy ý kiến dự thảo về phát triển và quản lý chợ- Ảnh 1.

Dự thảo sửa đổi nghị định về phát triển và quản lý chợ được Bộ Công thương triển khai nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý và phát triển chợ trong thời gian tới

ẢNH: LAM NGHI

Thứ hai, quy định về trách nhiệm của UBND cấp tỉnh có trách nhiệm ban hành quy chế phối hợp cụ thể giữa các sở, ngành với UBND cấp xã.

Thứ ba, xử lý tài sản kết cấu hạ tầng chợ. Cụ thể, đối với chợ hạng 1, tiếp tục duy trì, cải tạo và nâng cấp theo quy hoạch; đối với chợ hạng 2 và 3 sẽ lựa chọn phương án nâng cấp, thanh lý, bán đấu giá hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng.

Thứ tư, dự thảo bổ sung việc cho phép sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng chợ tham gia vào dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Góp ý cho dự thảo, một số địa phương kiến nghị cấp ngân sách Nhà nước triển khai xây dựng mới và sửa chữa, cải tạo chợ ở các xã. Đồng thời, đề xuất có cơ chế hỗ trợ như miễn, giảm tiền thuê đất, về ưu đãi lãi suất cho vay đối với đầu tư xây dựng chợ... đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia đầu tư xây dựng, quản lý, kinh doanh, khai thác chợ. Chẳng hạn, thực hiện thu giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ tương đương với mức thu áp dụng khi chợ đang do nhà nước quản lý. 
Ngoài ra, các ý kiến đề xuất tiếp tục đơn giản hóa hồ sơ giao tài sản kết cấu hạ tầng chợ để địa phương dễ thực hiện. Đề nghị ban hành hướng dẫn cụ thể về hồ sơ giao tài sản chợ hiện hữu, đặc biệt trong trường hợp không đầy đủ hồ sơ theo quy định.

