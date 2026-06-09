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Kinh tế

Bộ Công thương: Người dân đón nhận xăng E10 tích cực hơn dự báo

Phan Hậu
Phan Hậu
09/06/2026 18:08 GMT+7

Xăng E10 bán trên toàn quốc từ 1.6 đến nay được người dân đón nhận tích cực hơn dự báo ban đầu, thị trường cơ bản ổn định, nguồn cung được đảm bảo.

Chia sẻ tại hội thảo "Chuyển dịch năng lượng - Động lực cho mục tiêu tăng trưởng hai con số", do Báo Lao Động phối hợp với Bộ Công thương tổ chức ngày 9.6, ông Đào Duy Anh, Cục phó Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công thương), đã thông tin về xăng E10 sau 9 ngày bán thay thế xăng khoáng.

Người dân đón nhận xăng E10 tích cực hơn dự báo ban đầu - Ảnh 1.

Ông Đào Duy Anh thông tin về tình hình bán xăng E10 trên toàn quốc từ 1.6

ẢNH: P.H

Ông Đào Duy Anh khẳng định, việc triển khai xăng sinh học E10 từ ngày 1.6 là một giải pháp của quá trình chuyển dịch năng lượng, đây là một bước đi cụ thể, thiết thực về chuyển đổi xanh trong sử dụng nhiên liệu. 

Cho rằng xăng E10 không phải là đích đến mà chỉ là bước khởi đầu và cần phải nhìn nhận rằng ý nghĩa lớn nhất của E10 không chỉ nằm ở tỷ lệ 10% ethanol trong mỗi lít xăng, ông Đào Duy Anh nhấn mạnh điều quan trọng hơn là xăng E10 mở ra cơ hội phát triển cho ngành công nghiệp sản xuất nhiên liệu mới với chuỗi giá trị nguyên liệu, sản xuất, cung ứng, sử dụng nhiên liệu xanh hơn, sạch hơn, có giá trị gia tăng cao hơn cho nền kinh tế.

"Những kết quả bước đầu trong những ngày đầu triển khai trên phạm vi toàn quốc từ ngày 1.6 đến nay đã cho thấy thị trường cơ bản ổn định, nguồn cung được bảo đảm, người dân đón nhận tích cực hơn dự báo ban đầu", ông Đào Duy Anh nói.

Trong thời gian tới, nhiệm vụ của Bộ Công thương không chỉ là triển khai thành công lộ trình xăng E10 mà quan trọng hơn là tiếp tục phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực năng lượng, phát triển mạnh các nguồn năng lượng xanh, thúc đẩy các mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa trong chuỗi cung ứng năng lượng và từng bước phát triển các ngành công nghiệp mới dựa trên lợi thế của quá trình chuyển đổi xanh.

Chuyển dịch năng lượng không chỉ có xăng E10

PGS-TS Ngô Trí Long, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu thị trường giá cả (Bộ Tài chính), cho rằng chuyển dịch năng lượng ở Việt Nam không chỉ có xăng E10 mà cần được nhìn nhận một cách toàn diện hơn không chỉ là phát triển điện mặt trời, điện gió hay tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo trong cơ cấu nguồn điện. 

Đó còn là quá trình tái cấu trúc cả hệ thống năng lượng: từ nguồn cung đến hạ tầng, từ điện đến xăng dầu, từ nhiên liệu truyền thống đến nhiên liệu sinh học, từ sản xuất đến tiêu dùng, từ cơ chế giá đến thị trường carbon, từ chính sách nhà nước đến hành vi của doanh nghiệp và người dân.

Ông Ngô Trí Long nhấn mạnh, chuyển dịch năng lượng không thể chỉ đầu tư vào nhà máy điện, mà phải đầu tư vào cả "bộ não" và "mạch máu" của hệ thống điện. Nếu nguồn điện phát triển nhanh mà lưới điện không theo kịp thì năng lượng tái tạo cũng có thể bị cắt giảm, gây lãng phí xã hội. Vì vậy, lưới điện truyền tải, lưới phân phối, hệ thống điều độ, lưu trữ năng lượng và công nghệ số phải đi trước một bước.

Cũng theo PGS-TS Ngô Trí Long, cơ cấu nguồn điện cần phải chuyển dịch để giảm dần sự phụ thuộc vào nhiệt điện than, phát triển hợp lý năng lượng tái tạo, điện khí, thủy điện tích năng, pin lưu trữ, điện gió ngoài khơi, điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu. 

Nhưng quá trình chuyển dịch này phải được thực hiện theo lộ trình thận trọng, khoa học, không cực đoan; mục tiêu không phải là loại bỏ ngay một nguồn năng lượng nào đó mà là bảo đảm đủ điện, ổn định hệ thống, chi phí hợp lý và giảm dần phát thải.

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